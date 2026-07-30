ETV Bharat / spiritual

గురుబలం తక్కువగా ఉందా- దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఎందుకు పారాయణ చేయాలి? జ్ఞానం, విద్య కోసం ఈ స్తోత్రం విశిష్టత ఇదే!

గురుబలం కోసం దక్షిణామూర్తిని ఆరాధించడం, దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయడం శుభప్రదం- అసలు దక్షిణామూర్తి ఎవరు? ఆయనను జ్ఞాన గురువుగా ఎందుకు పూజిస్తారు? దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పారాయణకు ఉన్న ఆధ్యాత్మిక విశిష్టత

Lord Dakshinamurthy
Lord Dakshinamurthy (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 1:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dakshinamurthy Stotram Significance : నవగ్రహాల్లో గురు గ్రహాన్ని శుభ గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి జాతకంలో గురువు ఒక్కడు అనుకూలంగా ఉంటే చాలు మిగిలిన గ్రహాలకు సంబంధించి స్వల్ప దోషాలు ఉన్నా ఆ వ్యక్తి అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తారు. విద్యకు, వివాహానికి, ఐశ్వర్యానికి గురుబలం తప్పనిసరి. జాతకం ప్రకారం గురుబలం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఎవరీ దక్షిణామూర్తి? దక్షిణామూర్తి స్తోత్రానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఎవరీ దక్షిణామూర్తి?
దక్షిణామూర్తి పరమశివుని జ్ఞాన గురు అవతారం. ఈయన సకల లోకాలకు గురువు. గురువులకే గురువైన జగద్గురువు. దక్షిణామూర్తి మర్రి చెట్టు కింద దక్షిణాభిముఖంగా కూర్చుని, తన మౌనంతోనే శిష్యుల సందేహాలను నివారించి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. జ్ఞానాన్ని కోరుకునే వారికి, విద్యార్థులకు దక్షిణామూర్తి ఆరాధ్యదైవం. ఈ సందర్భంగా శివ స్వరూపుడైన దక్షిణామూర్తి ప్రత్యేకతలను తెలుసుకుందాం.

మౌన బోధన
సాధారణంగా ఇతర గురువులు మాటలతో బోధిస్తే, దక్షిణామూర్తి మౌనంగా ఉండి శిష్యులకు జ్ఞానోదయం కలిగిస్తాడు.

దివ్య రూపం
దక్షిణామూర్తి ఒక చేతిలో జ్ఞానముద్ర, మరో చేతిలో పుస్తకం, ఇంకో చేతిలో జపమాల ధరించి ఉంటాడు. స్వామి అభయ ముద్ర శిష్యులకు అభయాన్ని ఇస్తుంది.

దక్షిణామూర్తి శిష్యులు
పురాణాల ప్రకారం బ్రహ్మ మానస పుత్రులైన సనక, సనందన, సనత్కుమార, సనత్సుజాతుడు అనే నలుగురు మునులు ఈయన పాదాల చెంత కూర్చుని జ్ఞానాన్ని పొందుతారని తెలుస్తోంది.

గురువారం 'గురువు' వారం
వారంలోని ఐదో రోజు, గురువారం బృహస్పతి గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఏదైనా విద్యా ప్రయత్నాలను ప్రారంభించడానికి గురువారం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అనేక శైవక్షేత్రాలలో గురువారం నాడు దక్షిణామూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. కొన్ని ఆలయ సంప్రదాయాలు పౌర్ణమి రాత్రులలో దక్షిణామూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తాయి.

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం విశిష్టత
జగద్గురువులు శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులు విరచించిన శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం అత్యంత మహిమాన్వితమైనది. 'ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మ తత్వం యువానాం' అంటూ మొదలయ్యే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఎంతో ప్రభావవంతమైనది. ప్రతిరోజు కనీసం పది నిమిషాలపాటు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని పఠించడం వలన మనలోని అంతర్గత శక్తులు ప్రేరేపించబడి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రం చెబుతోంది.

దాక్షిణ్య భావం
ఏ దయవలన దుఃఖం పూర్తిగా నిర్మూలనమవుతుందో ఆ 'దయ'ను 'దాక్షిణ్యం' అంటారు. ఈ లోకంలో శాశ్వతంగా దుఃఖాన్ని నిర్మూలించగలిగే దాక్షిణ్యం భగవంతునికి మాత్రమే ఉంది. ఆ దాక్షిణ్య భావం ప్రకటించిన రూపమే దక్షిణామూర్తి. అన్ని దుఃఖాలకీ కారణం అజ్ఞానం. అజ్ఞానం పూర్తిగా తొలగితేనే శాశ్వత దుఃఖ విమోచనం. ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించే జ్ఞాన స్వరూపుని దాక్షిణ్య విగ్రహమే దక్షిణామూర్తి.

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని ఎలా పారాయణ చేయాలి?
గురువారం నాడు లేదా గురు పౌర్ణమి రోజు శుచి శుభ్రతలు పాటిస్తూ ఇంట్లో నిత్య పూజాదికాలు ముగించుకున్న తరువాత దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. ఈ సమయంలో స్వామిని పసుపు కలిపిన అక్షింతలతో లేదా, పసుపు రంగు పూలతో అర్చించాలి. స్వామికి నానబెట్టిన శనగలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. ముఖ్యంగా గురు దోషాలు తొలగడానికి దక్షిణామూర్తికి నానబెట్టిన శెనగలతో మాల తయారుచేసి సమర్పించాలి.

దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పారాయణ ఫలం
భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రతి గురువారం దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే ఇంట్లో ఉన్న అన్ని అరిష్టాలు తొలగి సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.

జ్ఞానప్రదాత
జ్ఞానానికి ప్రతీక అయిన శివస్వరూపం దక్షిణామూర్తి స్వరూపం. విద్యార్థులు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని భక్తితో పఠిస్తే సకల విద్యల్లో రాణిస్తారు.

దక్షిణామూర్తి ఆలయాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి?
సమస్త దుఃఖాలకు కారణమైన అజ్ఞానాన్ని రూపుమాపే దక్షిణామూర్తి స్వయంభువుగా ఆవిర్భవించిన క్షేత్రం శ్రీకాళహస్తి. ఇక్కడ వెలసిన అమ్మవారి పేరు జ్ఞాన ప్రసూనాంబ. మోక్షార్థుల అభీష్టాన్ని నెరవేర్చే పరమాత్మ కూడా దక్షిణామూర్తినే! అలాగే ఉజ్జయినిలో జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రంలో కూడా దక్షిణామూర్తి కొలువై ఉన్నాడు. ఇక తమిళనాడులో ప్రతి శివాలయంలో, ప్రతి సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రంలో దక్షిణామూర్తి జ్ఞాన ప్రదాతగా దర్శనమిస్తాడు. మనం కూడా శ్రీ దక్షిణామూర్తిని ఆశ్రయించి జ్ఞాన వైరాగ్యాలను, ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం.

ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

గురుపూర్ణిమ రోజు వ్యాస మహర్షిని ఎందుకు పూజిస్తారు? దీని వెనుకున్న విశిష్టత ఏమిటో మీకు తెలుసా?

కాశీ నుంచి వ్యాస మహర్షిని ఎందుకు బహిష్కరించారు? దీని వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన పురాణగాథ ఇదే!

TAGGED:

DAKSHINAMURTHY STOTRAM BENEFITS
LORD DAKSHINAMURTHY WORSHIP
DAKSHINAMURTHY STOTRAM SIGNIFICANCE
GURU DOSHA REMEDIES
DAKSHINAMURTHY STOTRAM SIGNIFICANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.