Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / spiritual

సకల పాపాలు తొలగించే 'సప్త మోక్ష క్షేత్రాలు'- జీవితంలో ఒక్కసారి దర్శిస్తే మోక్షం ప్రాప్తి!

సప్త మోక్ష క్షేత్రాలు ఎందుకు అంత పవిత్రం?

Sapta Moksha Kshetra
Sapta Moksha Kshetra (ETV Bharat, Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 18, 2025 at 5:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sapta Moksha Kshetra : హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం మన దేశంలో అతి పురాతన, అత్యంత ప్రాచీనమైన ఏడు క్షేత్రాలున్నాయి. వీటినే మోక్షదాయక క్షేత్రాలని పిలుస్తారు. వీటిని జీవితకాలంలో ఒక్కసారి దర్శించుకున్నా సకల పాపాలు నశించి మోక్షాన్ని పొందుతారని విశ్వాసం. ఇంతకూ ఆ ఏడు క్షేత్రాలు ఏవి? అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి? వాటికి అంతటి విశిష్టత ఎలా కలిగింది? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సప్త మోక్ష క్షేత్రాలు ఏవి?
"అయోధ్య, మధుర, మాయా, కాశీ, కంచి, అవంతికా పురీ, ద్వారవతీ చైవ సప్తైతే మోక్షదాయికా" మన పురాణ గ్రంథాలలో వివరించిన ప్రకారం ఈ సప్త మోక్ష క్షేత్రాలను దర్శిస్తే మోక్షం ఖాయం అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ఈ సప్త మోక్ష క్షేత్రాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

అయోధ్య
మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో ఒకటైన శ్రీరామచంద్రుడు పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతం అయోధ్య ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో ఉంది. స్కంధ పురాణంలో అయోధ్యను ఏడు పవిత్ర నగరాల్లో ఒకటిగా పేర్కొన్నారు. సరయూ నది ఒడ్డున వెలసి ఉన్న అయోధ్య రామజన్మభూమిగా భావించి నిత్యం వేల మంది భక్తులు దర్శించుకుంటూ ఉంటారు.

మధుర
ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో ఉన్న మధుర శ్రీకృష్ణుడి జన్మస్థానం. ద్వాపర యుగం నుంచి ఇప్పటి వరకూ మధుర ఓ పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. శ్రీకృష్ణుడు బాల్యంలో గోపికలతో గడిపన స్థలం ఇదే కావడంతో ఈ ప్రాంతం అంతా ఆధ్యాత్మికతతో నిండి ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు ఇక్కడ చాలా వైభవంగా జరుపుకుంటారు.

మాయాపురి - హరిద్వార్
ఉత్తరాఖండ్​లో ఉన్న హరిద్వార్ సప్తగిరి క్షేత్రాల్లో విశిష్టమైన పుణ్యక్షేత్రం. పరమ పావని గంగానది గంగోత్రి వద్ద జన్మించి దాదాపు 2543 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం తర్వాత హరిద్వార్​లోనే ఉధృతంగా ప్రవహించడం మొదలుపెడుతుంది. గరుడ పురాణంలో ఈ క్షేత్రాన్ని మాయా నగరమని పిలుస్తారు. గరుడుడు అమృతాన్ని తీసుకెళుతుండగా ఇక్కడ ఓ చుక్క పడిపోయిందని చెబుతారు. అందుకే ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తే మోక్షం తథ్యం అంటారు.

కాశి- వారణాసి
వరుణ, అసి అనే రెండు నదుల సంగమం మధ్య ఉన్నందున 'వారణాసి' అనే పేరు వచ్చింటారు. సప్త మోక్ష క్షేత్రాల్లో కాశి పట్టణం కూడా ఒకటి. సుమారు 5,000 సంవత్సరాల క్రితం శివుడు వారాణసి నగరాన్ని స్థాపించాడని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటైన వారణాసిలో చనిపోయినా, అంత్యక్రియలు జరిగినా నేరుగా స్వర్గానికి పోతారని భక్తుల నమ్మకం.

కాంచిపురం
సప్తపురి క్షేత్రాల్లో దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న ఏకైక పుణ్యక్షేత్రం కాంచిపురం. ఇక్కడ దేవాలయాల్లో ప్రముఖమైనది కామాక్షి అమ్మవారి దేవాలయం. ఇది ఒక శక్తిపీఠం. ఇక్కడ శివుడు కూడా కొలువై ఉండడంతో శైవులకు అత్యంత పవిత్రమైన క్షేత్రంగా, పంచభూత లింగాల్లో పృథ్వీ లింగ క్షేత్రంగా ఈ క్షేత్రం విరాజిల్లుతోంది.

అవంతి-ఉజ్జయిని
మధ్యప్రదేశ్​లోని ఉజ్జయిని కూడా సప్తపురి క్షేత్రాల్లో ఒకటి. ఈ పుణ్యక్షేత్రం అటు వైష్ణవులకు, ఇటు శైవులకు కూడా అత్యంత పవిత్రమైన నగరంగా పేరొందింది. ఈ క్షేత్రంలో మహాకాళేశ్వరుని భస్మ హారతిలో పాల్గొంటే జన్మరాహిత్యం కలుగుతుందని విశ్వాసం.

ద్వారావతి-ద్వారక
సప్త మోక్ష క్షేత్రాల్లో ద్వారక కూడా ఒకటి. విష్ణుమూర్తి దశావతారాల్లో ఒకటైన శ్రీ కృష్ణుడు మధురను విడిచి దాదాపు వందేళ్లు నివశించిన ప్రాంతం ద్వారక అంటారు. గుజరాత్ గోమతి నదీ తీరంలో ఉన్న ఈ క్షేత్రంలో ఆది శంకరాచార్యులు స్థాపించిన పశ్చిమ శారదా పీఠం ఉండడం వల్ల ఈ క్షేత్రానికి అత్యంత శక్తి ఉందని నమ్ముతారు.

హిందువుగా జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితకాలంలో ఈ సప్త మోక్ష క్షేత్రాలను దర్శించడం వల్ల జన్మరాహిత్యం కలిగి మోక్షాన్ని పొందుతారని విశ్వాసం.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

SAPTA MOKSHA KSHETRA
SAPTA MOKSHA KSHETRA DETAILS
SAPTA MOKSHA KSHETRA SIGNIFICANCE
SAPTA MOKSHA KSHETRA HISTORY
SAPTA MOKSHA KSHETRA IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.