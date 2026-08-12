చుక్కల అమావాస్య 2026- దీనికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది? పూజా విధానం, విశిష్టత గురించి తెలుసా?
ఆషాఢ మాసం చివరి రోజే చుక్కల అమావాస్య- పితృదేవతలను స్మరించుకోవడం, గౌరీదేవిని ఆరాధించడం, దీపపూజ చేయడం ఈ పర్వదినంలో ముఖ్యమైన ఆచారం
Published : August 12, 2026 at 4:54 AM IST
Chukkala Amavasya 2026 Dates : హిందూ సంప్రదాయంలో అమావాస్య తిథికి విశేషమైన ప్రాధాన్యం ఉంది. ముఖ్యంగా పితృదేవతలు తరించడానికి అమావాస్య అద్భుతమైన అవకాశం. అమావాస్య రోజున మరణించిన పూర్వీకులను స్మరించుకుంటూ తర్పణాలు నిర్వహిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల పితృదేవతల ఆశీస్సులు, వంశాభివృద్ధి కలుగుతాయని గాఢమైన నమ్మకం ఉంది. ఒక ఏడాదిలో వచ్చే 12 అమావాస్యల్లో కొన్ని చాలా విశిష్టమైనవి. ఈ సందర్భంగా ఆషాఢ అమావాస్యకు చుక్కల అమావాస్య అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? చుక్కల అమావాస్య విశిష్టత ఏంటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
చుక్కల అమావాస్య ఎప్పుడు?
ఆషాఢ మాసం చివరి రోజు వచ్చే అమావాస్యను చుక్కల అమావాస్య అంటారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 12, బుధవారం ఆషాఢ బహుళ అమావాస్య కాబట్టి ఈ రోజునే చుక్కల అమావాస్యగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజున పితృదేవతలను స్మరించుకోవడం, గౌరీదేవిని పూజించడం, దీపపూజ చేయడం చాలా ముఖ్యం. దక్షిణాయణం ప్రారంభమయ్యే ఈ సమయంలో పెద్దలను తలచుకుని దానధర్మాలు చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని నమ్ముతారు. ఈ సందర్భంగా చుక్కల అమావాస్య విశిష్టత తెలుసుకుందాం.
దక్షిణాయనంలో తొలి అమావాస్య
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం పుష్యమాసంలో వచ్చే మకర సంక్రాంతికి ఎంతటి ప్రాధాన్యం ఉందో, ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే కర్కాటక సంక్రాంతికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. మకర సంక్రమణంతో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమయితే, కర్కాటక సంక్రమణంతో దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది. పురాణాల ప్రకారం దక్షిణాయన పుణ్యకాలంలో పితృదేవతలు మనకు సమీపంగా ఉంటారని తెలుస్తోంది. అందుకే దక్షిణాయన పుణ్యకాలంలో వచ్చే మొదటి అమావాస్య రోజున పితృదేవతలకు ఆహ్వానం పలుకుతూ వారికి తర్పణాలు నిర్వహించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.
చుక్కల అమావాస్య పురాణ గాథ
స్కంద పురాణంలో చుక్కల అమావాస్య గురించిన ప్రస్తావన ఉంది. ప్రధానంగా ఇది మహిళల పండుగ అని అంటారు. మంచి సంతానం కలగాలని, పిల్లలు వృద్ధిలోకి రావాలని, భర్త క్షేమంగా ఉండాలని కోరుతూ ముత్తయిదువలు గౌరీదేవిని ఆరాధిస్తారు. పెండ్లి కాని యువతులు, మంచి వరుణ్ని కోరుతూ అమ్మవారిని దీపస్తంభం వ్రతంతో పూజిస్తారు. ఈ వ్రతం చేసేవారు సూర్యాస్తమయం వరకు నిష్ఠగా ఉపవాసం ఉంటారు. సాయంత్రం అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. దీపస్తంభాన్ని నిలిపి, దీపాలను వెలిగించి, ఆ వెలుగులో గౌరీదేవిని పూజించడం వ్రత నియమం.
చుక్కల అమావాస్య పేరు ఇలా వచ్చింది!
చుక్కల అమావాస్య వ్రతాన్ని మొదటిసారి ఆచరిస్తున్నవారు గౌరీదేవి అమ్మవారి సన్నిధిలో పాలు, చక్కెర కలిపి చేసిన వరిపిండితో వంద చుక్కలను వేసి, వంద పోగుల హారాన్ని ధరిస్తారు. వంద సున్నపు చుక్కలతో దీపస్తంభాన్ని అలంకరిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం వాటి సంఖ్యను పెంచుతూ ఐదేండ్లపాటు వ్రతాన్ని నిర్వహిస్తారు. చివరగా వెండితోగాని, బంగారంతోగాని చేసిన చుక్కలను దానంగా ఇచ్చి ఉద్యాపన చేసి, వ్రత సమాప్తి చేయాలని స్కాంద పురాణం చెబుతున్నది. దీపస్తంభానికి చుక్కలు పెట్టి పూజించే అమావాస్య కావడంతో, దీనికి చుక్కల అమావాస్య అనే పేరు వాడుకలోకి వచ్చింది.
రైతుల పండుగ కూడా
చుక్కల అమావాస్యను రైతుల పండుగగా కూడా జరుపుకుంటారు. ఆషాఢ అమావాస్య నాడు జరుపుకునే ఈ పర్వదినం సందర్భంగా రైతులు వానచుక్కలు కుంభవృష్టిగా మారి, వర్షాలు సమృద్ధిగా కురియాలని, పంట పొలాలు పచ్చగా పండాలని ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు.
దీపపూజ
ఆషాఢ బహుళ అమావాస్య రోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీపపూజ విశేషంగా చేస్తారు. దక్షిణాయనంలో వాతావరణంలో మార్పులు జరిగి వర్షాలతో చలి, చీకటికాలం మొదలవుతుంది. ఇవి అజ్ఞానానికి, బద్దకానికి సంకేతాలు. అందుకే చుక్కల అమావాస్య సందర్భంగా చీకటిని, అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలే దీపపూజ చేయడం ఆనవాయితీ!
దీపపూజ విధానం
దీపపూజల్లో భాగంగా వెలుగును, వేడిని ఇచ్చే దీపాలను వెలిగించి దీపపూజ చేస్తారు. దీపపూజ చేయడం కోసం చెక్కతో చేసిన పీటలు శుభ్రంగా కడిగి, పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి వరి పిండితో ముగ్గులు వేస్తారు. ఈ పీటల మీద దీపాలను వెలిగించి, దీపాలను పసుపు కుంకుమలతో, అక్షింతలతో, పువ్వులతో పూజిస్తారు. సకల సౌభాగ్యాలు ప్రసాదించమని వేడుకుంటూ గౌరీదేవిని ఆహ్వానించి పూజిస్తారు. పులగం, పరమాన్నం వంటివి నివేదిస్తారు. ముఖ్యంగా ఒడిశా, బంగాల్ ప్రాంత ప్రజలు చుక్కల అమావాస్యను ఈ విధంగా జరుపుకుంటారు.
పితృదేవతల ఆరాధన
దక్షిణాదిన అమావాస్య అంటే పితృదేవతల ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైన రోజు. ఈ రోజున గతించిన పితృదేవతలకు తర్పణాలు, శ్రాద్ధకర్మలు నిర్వహించడం వల్ల పితృ సంబంధిత దోషాలు తొలగి వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. రానున్న చుక్కల అమావాస్య రోజు మనం కూడా పితృదేవతలను శాస్త్రోక్తంగా ఆరాధించి సద్గతులు పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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