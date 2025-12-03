ఎవరూ ఛేదించలేని మిస్టరీ– ఏటా పెరిగే తొండం- చోడవరం గణపయ్య విశేషాలివే!
చోడవరం స్వయంభూ విఘ్నేశ్వరుడి ఆలయం విశిష్టత మీకోసం- రెండో కాణిపాకంగా ఎందుకు పిలుస్తారో తెలుసా?
Published : December 3, 2025 at 5:00 AM IST
Chodavaram Ganesh Temple : ఆది పూజలు అందుకునే దేవుడు వినాయకుడు. గణపతి మంగళ కరుడు. అందుకే ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించే ముందు గణపతిని పూజించడం సంప్రదాయం. సకల ప్రమథ గణాలకు అధిపతి అయిన వినాయకుని పూజిస్తే కార్యసిద్ధి తప్పకుండా కలుగుతుందని విశ్వాసం. వినాయకుని ఆలయం లేని ఉరంటూ ఉండదు. అయితే కొన్ని గణపతి ఆలయాలు చేధించలేని మిస్టరీలతో శాస్త్రజ్ఞులకు సవాల్ విసురుతున్నాయి. అలాంటి ఒక మహిమాన్వితమైన గణపతి ఆలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
చోడవరం స్వయంభూ విఘ్నేశ్వరుడి ఆలయం
విశాఖపట్నం సమీపంలోని చోడవరంలో వెలసిన స్వయంభూ కార్యసిద్ధి విఘ్నేశ్వరుడి ఆలయం భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది. ఇక్కడ విఘ్నేశ్వరుడు స్వయంభువుగా వెలసినట్లుగా తెలుస్తోంది. సుమారు 200 ఏళ్ల నుంచి ఈ ఆలయంలో గణనాథుడు పూజలు అందుకుంటున్నారు.
ఉత్తరాంధ్ర కాణిపాకం
చోడవరం గణపతి ఆలయంలో వెలసిన స్వామి వారిని కార్యసిద్ధి విఘ్నేశ్వరుడు అని పిలుస్తారు. ఈ వినాయకుడిని దర్శించుకుంటే విఘ్నాలన్నీ తొలగిపోయి, కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ ఆలయాన్ని ఉత్తరాంధ్ర వాసుల కాణిపాకంగా వ్యవహరిస్తారు.
భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారం
చోడవరం కార్యసిద్ధి వినాయకుడు తనను ఆశ్రయించిన భక్తుల కోరికలు తీరుస్తూ వారి పాలిట కొంగుబంగారమై భాసిల్లుతున్నాడు.
స్థల పురాణం
సుమారు 200 సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో గొల్లలు గొర్రెలను కాస్తుండగా ఒక గొయ్యిలో నుంచి వినాయకుని విగ్రహం అకస్మాత్తుగా పైకి వచ్చి దర్శనం ఇచ్చిందంట! అలా స్వయంభువుగా వెలసిన ఆ వినాయకునికి ఆ ప్రాంత పెద్దలందరూ కలిసి ఆలయాన్ని నిర్మించి పూజాదికాలు నిర్వహించడం ప్రారంభించారు. ఆనాటి నుంచి ఈ గణపతి ఆలయాన్ని ఎందరో భక్తులు సందర్శించి తమ అభీష్టాలను తీర్చుకున్నారు.
సైన్స్కు అందని మిస్టరీ!
చోడవరంలోని స్వయంభూ కార్యసిద్ధి విఘ్నేశ్వరుడి ఆలయానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. గర్భ గుడిలో ఈ వినాయకుడు నడుము పైభాగం వరకు మాత్రమే దర్శనమిస్తాడు. వినాయకుడి తొండం భూమిలోకి చొచ్చుకుపోయినట్లుగా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడి వినాయకుని తొండం ఆలయం పక్కనే ఉన్న చెరువు వరకూ విస్తరించి ఉంటుందని భక్తులు చెబుతున్నారు.
గర్భాలయంలో నిరంతరం నీరు
గర్భగుడిలోకి నిరంతరం స్వచ్ఛమైన నీరు ఉబికి వస్తుంటుంది. చెరువులోని నీరు వినాయకుని తొండం ద్వారానే గర్భ గుడిలోకి వస్తుందని ఇక్కడి పూజారులు చెబుతున్నారు. ఈ నీటిని స్వామి వారి అభిషేకం, ఇతర కైంకర్యాలకు వినియోగించడం విశేషం.
రెండో కాణిపాకం
కాణిపాకంలో ఎలాగైతే వినాయకుడు బావిలో వెలసి ఉన్నాడో ఇక్కడ కూడా స్వామి నిరంతరం నీటిలోనే ఉండడం వల్ల చోడవరం గణపతి ఆలయాన్ని రెండో కాణిపాకం, ఉత్తరాంధ్ర కాణిపాకంగా వ్యవహరిస్తారు.
శాస్త్రజ్ఞుల పరిశోధనలు
ఈ వినాయక ఆలయంలో గర్భ గుడిలోకి నీరు ఎలా వస్తుందో అనే మిస్టరీని చేధించేందుకు గతంలో పలువురు పరిశోధనలు కూడా చేశారు. గతంలో ఆలయం చెంతనే పెద్ద చెరువు ఉండేదని, కాలక్రమంలో అది కనుమరుగైందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆలయంలోకి ఈ నీరంతా ఆ చెరువు నుంచే వస్తోందని అంటున్నారు. అయితే, గర్భాలయంలోకి నీరు చేరడం శుభశూచకమే అంటున్నారు అక్కడి పూజారులు.
ప్రతి ఏటా పెరుగుతున్న తొండం
అయితే గర్భాలయంలో స్వామి వారి తొండం చెరువు వరకు వ్యాపించి ఉండడం, గర్భగుడిలోకి ఊట నీరు రావడం ఎలా వస్తోందో అనే మిస్టరీని చేధించడానికి గతంలో కొంత మంది తవ్వకాలు కూడా జరిపారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. కానీ ఎవరు ఈ మిస్టరీని చేధించలేకపోయారు. ఇదంతా వినాయకుని మహాత్యమేనని స్థానికులు అంటారు. స్వామి వారి తొండం పెద్దచెరువు వరకూ విస్తరించి ఉందని, అలాగే ఈ తొండం ప్రతి ఏటా పెరుగుతూ ఉంటుందని భక్తులు చెబుతారు.
పూజోత్సవాలు
చోడవరం గణపతి ఆలయంలో ప్రతి రోజు స్వామికి నిత్య కైంకర్యాలు యధావిధిగా జరుగుతాయి. ప్రతి బుధవారం స్వామికి అభిషేకం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతినెలా వచ్చే సంకష్ట హర చతుర్థి రోజు స్వామికి విశేష పూజలు జరుగుతాయి. ఇక గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా 9 రోజుల పాటు గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు.
ఎలా చేరుకోవాలి
విశాఖపట్టణానికి సుమారు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి చేరుకోడానికి బస్సు, ప్రయివేటు వాహనాల సౌకర్యం ఉంది.
దర్శించినంత మాత్రాన్నే కార్యసిద్ధిని, విజయాన్ని కలిగించే చోడవరం స్వయంభు విఘ్నేశ్వరుడి ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం. తరిద్దాం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.