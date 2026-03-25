చిత్రకూట్లోని రామగిరి క్షేత్ర విశేషాలు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే దుఃఖాలు, బాధల నుంచి ఉపశమనం!
సీతాన్వేషణకు ముందు శ్రీరాముడు స్వయంగా పూజించిన శక్తిపీఠం- ఈ శక్తి పీఠం సందర్శనం వల్ల కష్టాలు తొలగిపోతాయని, భక్తుల సకల మనోభీష్టాలు తీరుతాయని విశ్వాసం!
Published : March 25, 2026 at 5:01 AM IST
Chitrakoot Ramgiri Shakti Peeth Significance : ప్రస్తుతం వసంత నవరాత్రులు జరుగుతున్నాయి. ఈ నవరాత్రుల్లో ఇటు శ్రీరామునితో పాటు దుర్గాదేవిని కూడా ఆరాధించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు పరమ పవిత్రమైన ఈ తొమ్మిది రోజులు ఏదో ఒక సమయంలో రామకథను కానీ, దుర్గాదేవి క్షేత్రాలను గురించి కానీ స్మరించడం అఖండ పుణ్య ఫలాన్ని ఇస్తుంది. ఈ క్రమంలో స్వయంగా శ్రీరాముడు ఆరాధించిన ఓ శక్తిపీఠం విశేషాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శక్తిపీఠాలు - దివ్యధామం
మన దేశంలో శక్తి పీఠాలు, శ్రీ వైష్ణవ దివ్య క్షేత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వీటిల్లో అమ్మవారి ఆరాధన విశేషంగా జరిగే క్షేత్రాలను శక్తి పీఠాలని అంటారు. సతీదేవి శరీర భాగాలు పడిన పుణ్య స్థలాలు శక్తిపీఠాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. ఈ శక్తిపీఠాలను దర్శిస్తే జీవితంలోని అన్ని దుఃఖాల నుంచి, బాధల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చునని విశ్వాసం. ఇలాంటి శక్తి పీఠాల్లో ఉత్తరప్రదేశ్లోని చిత్రకూట్లోని రామగిరి శక్తి పీఠం ఒకటి. శ్రీరాముడు వనవాస సమయంలో ఈ ప్రదేశంలో పూజలు చేశాడని చెబుతారు. ఈ శక్తి పీఠం గురించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
చిత్రకూట్ ఎక్కడుంది?
చిత్రకూట్ ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో వింధ్య పర్వత శ్రేణుల్లో ఉన్న పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం. రామాయణ కాలంలో శ్రీరాముడు, సీతాదేవి, లక్ష్మణులతో కలిసి సుమారు 11 ఏళ్లు ఇక్కడ నివసించారని రామాయణంలో వివరించి ఉంది. మందాకిని నది ఒడ్డున ఉండే ఈ ప్రాంతం, రామఘాట్, కామద్గిరి, జానకి కుండ్, హనుమాన్ ధార వంటి పలు పర్యాటక ప్రదేశాలతో పాటు ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం.
రామాయణంతో సంబంధం
శ్రీరాముడు అరణ్యవాసంలో ఎక్కువ కాలం గడిపిన ప్రదేశం ఇదేనని అంటారు. ఇక్కడే రాముడు భరతుడికి రాజనీతి బోధించాడని, రాముడు, సీతారాముల పాదముద్రలు ఇక్కడ ఉన్నాయని చెబుతారు.
రామగిరి పేరు ఇందుకే!
వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం వనవాసం సమయంలో శ్రీరాముడు చిత్రకూట్లో ఈ శక్తిపీఠాన్ని పూజించినందున, దీనికి రామగిరి శక్తిపీఠం అని పేరు వచ్చిందని అంటారు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీరామనవమి పండుగను ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు. ఈ శక్తి పీఠంలో దుర్గాదేవి కొలువై ఉంది. ఉగాది మరుసటి రోజు నుంచి ప్రారంభమయ్యే వసంత నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజులు ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. చివరి రోజైన శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి.
శ్రీరాముడు పూజించిన శక్తి పీఠం
వనవాసం సమయంలో స్వయంగా శ్రీరాముడు సీతాదేవితో కలిసి ఈ శక్తి పీఠంలోని అమ్మవారిని సేవించాడంట! వనవాసం దాదాపుగా పూర్తయ్యే సమయంలో సీతాదేవి అపహరణ జరిగింది. ఆ సమయంలో శ్రీరాముడు భరించలేని దుఃఖంతో ఈ రామగిరి శక్తిపీఠంలోని అమ్మవారిని ఆశ్రయించి పూజలు జరిపి అక్కడ నుంచి బయలుదేరి సీతాన్వేషణ కొనసాగించాడు. అమ్మవారి అనుగ్రహంతో శ్రీరాముడు సీతాదేవి జాడను కనిపెట్టి లంకనగర ప్రవేశం చేసి రావణాసురుణ్ణి హత మార్చగలిగాడు కాబట్టి ఈ శక్తి పీఠానికి అంతటి విశిష్టత చేకూరింది.
దర్శన ఫలం
రావణ సంహారం తరువాత శ్రీరాముడు సీతాదేవితో కలిసి అయోధ్యకు తిరిగి వెళ్లే సమయంలో మళ్లీ ఈ శక్తిపీఠాన్ని సందర్శించి పూజలు జరిపించాడని విశ్వాసం. రామగిరి శక్తిపీఠం చాలా శక్తివంతమైనది భక్తుల విశ్వాసం. వసంత నవరాత్రుల్లో శ్రీరాముడు పూజించిన ఈ శక్తి పీఠాన్ని సందర్శించడం వల్ల ఇటు శ్రీరాముని అనుగ్రహంతో పాటు అటు దుర్గాదేవి ఆశీర్వాదం కూడా దక్కుతుందని విశ్వాసం. ఈ శక్తి పీఠం సందర్శనం వల్ల భక్తులు తమ కష్టాల నుంచి విముక్తి పొందుతారని, భక్తుల సకల మనోభీష్టాలు తీరుతాయని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
చిత్రకూట్కు చేరుకోవాలంటే ఉత్తరప్రదేశ్లోని 'కర్వీ' రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుని అక్కడ నుంచి ప్రైవేటు వాహనాల్లో రామగిరి దుర్గాదేవి శక్తిపీఠాన్ని చేరుకోవచ్చు. విమానంలో వెళ్లే వారికి సమీప విమానాశ్రయం అలహాబాద్ లేదా కాన్పూర్ చేరుకుని అక్కడ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో రామగిరి చేరుకోవచ్చు. ఈ వసంత నవరాత్రుల్లో శ్రీరాముడు పూజించిన ఈ శక్తి పీఠాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.
జైశ్రీరామ్! ఓం దుర్గాయై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.