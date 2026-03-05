చింతలూరు ధన్వంతరి ఆలయం విశిష్టత- ఒక్కసారి దర్శిస్తే చికిత్సకు లొంగని మొండి రోగాలు సైతం నయం!
క్షీరసాగర మథనంలో ఉద్భవించిన ఆది వైద్యుడు ధన్వంతరి- ఈ ఆలయం తెలుగు రాష్ట్రంలో ఎక్కడుందో తెలుసా?
Published : March 5, 2026 at 3:31 AM IST
Chintaluru Dhanvantari Temple Significance : ఆయుర్వేద వైద్యులకు తొలి దైవం ధన్వంతరి. క్షీరసాగర మధనంలో ఒకచేతిలో అమృతభాండం, మరో చేతిలో మూలికలతో ఉద్భవించిన ఆది వైద్యుడు ధన్వంతరి. పురాణాల ప్రకారం ధన్వంతరి ఆరోగ్యానికి అధిపతి. పరిపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం, పూర్ణాయుష్షు కోసం ధన్వంతరిని ఆరాధించాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. మనదేశంలో ధన్వంతరికి కేవలం మూడు ప్రదేశాల్లోనే ఆలయాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి మన తెలుగు రాష్ట్రంలో ఉండడం తెలుగువారి భాగ్యం. ఈ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రంలో ధన్వంతరి ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ ధన్వంతరి?
దేవదానవులు చేసిన క్షీరసాగర మథనంలో ఎన్నో అద్భుతాలు పుట్టాయి. ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి రోజున శ్రీ మహావిష్ణువు ధన్వంతరి అవతారంలో అమృత కలశాన్ని చేత ధరించి క్షీరసాగరం నుంచి ఉద్భవించాడు. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏటా ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి రోజును ధన్వంతరి జయంతిగా భావించి ఆయనకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.
ఆయుర్వేద వైద్య పితామహుడు
ధన్వంతరి ఆయుర్వేద వైద్య దేవుడు, సాక్షాత్తు విష్ణువు అవతారం. బ్రహ్మవైవర్తన పురాణం ప్రకారం సూర్యుని 16 మంది శిష్యుల్లో ఒకరైన ధన్వంతరి సూర్యభగవానుని వద్ద ఆయుర్వేదం విద్య నేర్చుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ధన్వంతరి సూర్యనారాయణుని ప్రియశిష్యుడు. శస్త్ర చికిత్సా విధానాన్ని శుశ్రుతనకు బోధించిన ఆది వైద్య గురువు ధన్వంతరి అని అంటారు.
ధన్వంతరి ఆలయాలు
సాక్షాత్తు సూర్యభగవానుని శిష్యుడైన ధన్వంతరికి దేశవ్యాప్తంగా మూడు ప్రదేశాల్లో ఆలయాలున్నాయి. తమిళనాడులోని శ్రీరంగంలో ఉన్న రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో ధన్వంతరి ఉపాలయం ఉంది. ఇక్కడ తీర్ధంగా వనమూలికలతో కూడిన కషాయాన్ని ఇస్తారు. కంచి వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో ఈ ఆరోగ్య దేవుడి విగ్రహం ఉంది. అలాగే కేరళ రాష్ట్రంలోని గురవాయూర్ సమీపంలో ధన్వంతరి దేవాలయం ఉంది. ఇక మన తెలుగు రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆలమూరు మండలంలో చింతలూరు గ్రామంలో ధన్వంతరీ ఆలయం ఉంది.
చింతలూరు ధన్వంతరి ఆలయ విశేషాలు
గౌతమీ నది తీరాన, పచ్చని పంట పొలాల మధ్య సుమారు రెండు ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ధన్వంతరి ఆలయం కొలువై ఉంది. ద్విభాష్యం వెంకటేశ్వర్లు 1942లో ఈ ఆలయాన్ని స్థాపించారు. గర్భాలయంలో ధన్వంతరి దివ్య మంగళ రూపం దేదీప్యమానంగా దర్శనమిస్తుంది.
ఏకశిలా విగ్రహం
గర్భాలయంలో కొలువై ఉన్న ధన్వంతరి విగ్రహం ఎంతో విశేషమైనది. కాశీలో ఏకశిలతో మలచిన పాలరాతి విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించినట్లుగా ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. ధన్వంతరి స్వామివారు చతుర్భుజాలతో ఒక చేతిలో శంఖం, ఒక చేతిలో చక్రం, ఒక చేతిలో అమృతకలశం, ఒకచేతిలో జలగతో దర్శనమిస్తాడు.
ధన్వంతరి చేతిలో జలగ ఎందుకు?
జలగ నీటిలో నివసించే ఒక జీవి. నీటిలో మాత్రమే కాకుండా నీరు ఎక్కువగా ఉన్న పరిసరాల్లో జలగ ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది. ప్రాచీన ఆయుర్వేదంలో మొండి రోగాలకు జలగ చికిత్స ఉంది. జలగకు చెడు రక్తాన్ని పీల్చుకునే శక్తి ఉందంటారు. సాధారణంగా ఎక్కువ భాగం రోగాలకు కారణం రక్తం కలుషితం కావడమే! అందుకే జలగను కొంచెం సేపు కాలిమీద ఉంచుకుంటే అది మనలోని చెడు రక్తాన్ని పీల్చేస్తుంది. దానితో అనేక మొండి రోగాలు నయమవుతాయి. ప్రాచీన ఆయుర్వేద వైద్యశాస్త్రంలో ఉన్న ఈ చికిత్సా విధానం విదేశాల్లో సైతం ప్రాచుర్యం పొందింది.
పూజోత్సవాలు
చింతలూరు ధన్వంతరి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ నిత్య పూజలు జరుగుతాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి నాడు ధన్వంతరి జయంతి వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.
ఆరోగ్య ప్రదాత
తూర్పుగోదావరి జిల్లా, రాజమండ్రికి 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ధన్వంతరి ఆలయాన్ని ఒక్కసారి దర్శించి పూజిస్తే చికిత్సకు లొంగని మొండి రోగాలు సైతం నయమవుతాయని విశ్వాసం. మనం కూడా ధన్వంతరి ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. ఆరోగ్యభాగ్యాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమో నారాయణాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.