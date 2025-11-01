ETV Bharat / spiritual

చిలుక ఏకాదశి రోజు ఈ వ్రతం చేస్తే చాలట- గత జన్మ పాపాలు కూడా పోతాయని నమ్మకం!

చిలుకు ఏకాదశి పూజా విధానం- ప్రక్రియ!

Chiluku Dwadasi 2025 Telugu
Chiluku Dwadasi 2025 Telugu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2025 at 12:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chiluka Ekadasi 2025 : ఆషాఢ మాసంలో తొలి ఏకాదశి రోజు యోగనిద్రలోకి వెళ్లిన శ్రీ మహా విష్ణువు కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశి రోజు నిద్ర నుంచి మేల్కొంటాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశి తెలుగువారికి ఎంతో విశిష్టమైనది. కార్తిక మాసంలో వచ్చే ఈ ఏకాదశితో సాధు సన్యాసులు, పీఠాధిపతులు చేసే చాతుర్మాస వ్రతం కూడా ముగుస్తుంది. ఈ సందర్భంగా చిలుకు ఏకాదశి రోజు ఎవరిని పూజించాలి? చిలుకు ఏకాదశి విశిష్టత ఏమిటి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

యోగ నిద్ర నుంచి మేల్కొనే నారాయణుడు
శివకేశవులకు ఎంతో ప్రీతికరమైనది కార్తిక మాసం. పవిత్రతకు ప్రతీకగా కనిపించే ఈ మాసంలో ప్రతిరోజూ ఓ పండుగే ప్రతి రోజూ ఓ పర్వదినమే! ఈ మాసంలో వచ్చే చిలుక ఏకాదశిని 'ఉత్థాన ఏకాదశి' అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఈ రోజు శ్రీ మహా విష్ణువు యోగ నిద్ర నుంచి మేల్కొంటాడు కాబట్టి ఈ రోజు ఉపవాస జాగారాలతో ఏకాదశ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే శ్రీ మహా విష్ణువు సంతుష్టుడు అవుతాడని కార్తిక పురాణంలో వివరించి ఉంది.

శివారాధన
చిలుక ఏకాదశి రోజు నియమ నిష్టలతో తనను పూజించిన వారిని శీఘ్రముగా అనుగ్రహిస్తానని సాక్షాత్తు పరమ శివుడే పార్వతితో చెప్పాడంట! ఈ రోజు శివాలయంలో చేసే దీపారాధన, నదీస్నానం, కార్తిక పురాణం పఠనం కోటిరెట్ల అధిక ఫలాన్ని ఇస్తాయని శివుడు వరం ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా శివకేశవుల అనుగ్రహాన్ని అవలీలగా అందించగలిగే ప్రత్యేకత, విశిష్టత కలిగి ఉన్న చిలుక ఏకాదశి విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

చిలుక ఏకాదశి
కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశిని చిలుక ఏకాదశిగా జరుపుకొంటాం. నవంబర్ 1, శనివారం కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశి రోజును చిలుక ఏకాదశిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఉదయం 5 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు, సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు పూజకు సుముహూర్తం.

చిలుక ఏకాదశి పూజా విధానం
కార్తిక మాసంలో వచ్చే చిలుక ఏకాదశి రోజు భక్తులు రోజంతా పూర్తిగా ఉపవాసం ఉంటారు. ఈ రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి వీలయితే నదీస్నానం చేయాలి. వీలుకాని వారు ఇంట్లో స్నానం చేసే నీళ్లలో సమస్త నదీ జలాలను ఆవాహన చేసి స్నానం చేస్తే నదీస్నానం చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది. పూజామందిరంలో శివకేశవులను ప్రతిష్టించుకోవాలి. ఒక ప్రమిదలో ఐదు వత్తులు వేసి ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి.

శివుని తుమ్మి పూలు, మారేడు దళాలతో పూజిస్తూ అష్టోత్తర శతనామార్చన చేయాలి. అనంతరం పసుపు రంగు చేమంతులతో విష్ణుమూర్తిని అర్చించాలి. ఈ రోజు విష్ణుమూర్తి పూజలో తులసి దళాలు తప్పనిసరి. పూజ పూర్తయ్యాక కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు, పులిహోర, చక్రపొంగలి వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. చివరగా కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చిన నమస్కరించుకోవాలి. వీలయితే సమీపంలో ఉన్న ఆలయానికి వెళ్లి శివకేశవులను దర్శించుకుంటే మంచిది.

సంధ్యా సమయం పూజ
సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం అయ్యాక తిరిగి స్నానం చేసి పూజామందిరంలో, ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వెలుపల, తులసికోట వద్ద దీపాలు వెలిగించాలి. అనంతరం విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి. రాత్రంతా భాగవత కథలు వింటూ, భగవంతుని కీర్తనలు, భజనలు పాడుకుంటూ జాగారం చేయాలి.

ద్వాదశి పారణ
మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే తిరిగి తలారా స్నానం చేసి శివకేశవులను యధాశక్తి పూజించి మహానైవేద్యం సమర్పించాలి. తరువాత ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించి నమస్కరించాలి. అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించాలి.

వ్రత ఫలం
చిలుక ఏకాదశి రోజు ఎవరైతే ఈ విధంగా శివకేశవులను పూజిస్తారో వారికి 1000 అశ్వమేధ యాగాలు, 100 రాజసూయ యాగాల పుణ్యం లభిస్తుందని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. చిలుక ఏకాదశి సందర్భంగా ఆచరించాల్సిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకుందాం.

కదంబ వృక్ష పూజ
చిలుక ఏకాదశి రోజు శ్రీకృష్ణునికి ప్రీతికరమైన కదంబ వృక్షాన్ని పూజించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ రోజు కదంబ చెట్టును పసుపుకుంకుమలతో, పువ్వులతో పూజించాలి. ఈ విధంగా కదంబ వృక్షాన్ని పూజించడం వలన జీవితంలో సుఖసంతోషాలు లభిస్తాయని, ధనప్రాప్తి కలుగుతుందని శాస్త్రవచనం.

అన్నదానం
చిలుక ఏకాదశి రోజు ఒక్క సద్బ్రాహ్మణునికి అన్నదానం చేస్తే అది సూర్యగ్రహణ సమయంలో పవిత్ర గంగానది తీరాన కోటి మందికి అన్నదానం చేసినంత ఫలితంతో సమానమని అంటారు.

ఈ నియమాలు తప్పనిసరి
ఏకాదశి ఉపవాసం వ్రతం ఆచరించే వారు సాత్వికమైన ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఉల్లి వెల్లుల్లి, మద్యపానం, మాంసాహారం నిషిద్ధం. ఈ రోజు విధిగా బ్రహ్మచర్యలు ఆచరించాలి. రానున్న చిలుక ఏకాదశి రోజు మనం కూడా శివకేశవులను ఆరాధిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం నమః శివాయ! జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

TAGGED:

CHILUKU EKADASI TIMINGS
CHILUKU EKADASI TELUGU CALENDER
CHILUKU EKADASI FAST
CHILUKA EKADASI 2025
CHILUKA EKADASI 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ పిల్లలు ఆటిజంతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.