ETV Bharat / spiritual

సూర్యుని కృప పొందే ఛఠ్​ పూజ- ఈ విధంగా చేస్తే ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయుష్షు ప్రాప్తి

ఛఠ్ పూజ విశేషాలు మీకోసం

Chhath Puja 2025
Chhath Puja 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 27, 2025 at 1:34 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Chhath Puja 2025 : కార్తిక మాసంలో ప్రతి రోజు ఏదో ఒక విశేషమే! ఈ మాసంలో శివ కేశవుల ఆరాధనతో పాటు నాగుల చవితి పేరిట సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని ఆరాధించడం తెలిసిందే! అయితే ఇదే మాసంలో మరో ముఖ్యమైన పండుగ కూడా ఉంది. అదే ఛఠ్​ పూజ! సూర్యుని ఆరాధన ప్రధానంగా సాగే ఈ ఛఠ్​ పూజ కార్తిక మాసంలో ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు? ఈ పూజ ఎలా చేయాలి? పూజ ఫలం ఏమిటి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఛఠ్​ పూజ ఎప్పుడు?
కార్తిక మాసంలో వచ్చే శుద్ధ షష్టి రోజున ఛఠ్​ పూజను జరుపుకోవాలి. అక్టోబర్ 27, సోమవారం కార్తిక శుద్ధ షష్ఠి సందర్భంగా ఈ రోజునే ఛఠ్​ పూజ జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.

ఛఠ్​ పూజ విశిష్టత
ఛఠ్​ పూజను దళ ఛఠ్​, ఛతి, సూర్య షష్ఠి అని కూడా అంటారు. మన ప్రాచీన పండుగల్లో ఛఠ్​ పూజ ఒకటి. ప్రత్యక్ష దైవంగా భూమ్మీద తమకు మనుగడ కల్పిస్తున్న సూర్య భగవానుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ, ఆయురారోగ్య, ఆనందాలను ప్రసాదించమని ప్రార్ధిస్తూ చేసే పండుగే ఛఠ్​ పూజ! అరణ్యవాసం సమయంలో పాండవులు, ద్రౌపది కూడా ఛఠ్​ పూజ చేసినట్లు మహాభారతంలో కథనాలు ఉన్నాయి.

నాలుగు రోజుల పండుగ
కార్తిక శుక్ల పక్షంలోని ఆరవ రోజున జరుపుకునే ఈ పండుగ నాలుగు రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. కార్తిక శుద్ధ షష్ఠితో మొదలయ్యే ఈ పండుగ కార్తిక శుద్ధ నవమితో ముగుస్తుంది. ఈ సందర్భంగా నాలుగు రోజులు ఈ పండుగ ఎలా జరుపుకుంటారో చూద్దాం.

మొదటి రోజు
అక్టోబర్ 27, సోమవారం పండుగ మొదటి రోజు సందర్భంగా ఇల్లు వాకిళ్లు శుభ్రం చేసుకుని, పవిత్ర నదీ స్నానాలు ఆచరించడంతో పండుగ హడావిడి మొదలవుతుంది. సూర్య షష్ఠి లేదా ఛఠ్​ పూజ ఆచరించే భక్తులు ముందుగా ఉపవాస దీక్షలు చేపడతారు. కొందరైతే 36 గంటల పాటు నీరు కూడా తాగకుండా ఉపవాస దీక్షలు చేస్తారు. మొదటి రోజు నదీ స్నానం చేసి, నదిలో నిలబడి సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం ఈ పూజలో ప్రధాన అంశం. నదీ జలాల్లో వీలైనంత ఎక్కువ సేపు నిలబడి సూర్యుని ఆరాధించడం ఈ రోజు ప్రత్యేకత! అనంతరం శెనగ పప్పు, గుమ్మడికాయ కూరతో చేసిన వంటకాలను సూర్యునికి ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు.

రెండవ రోజు
ఛఠ్​ పూజలో భాగంగా రెండవ రోజు కూడా నదీ స్నానం చేసి నదిలో దీపాలను విడిచి పెడతారు. సూర్యునికి భక్తిశ్రద్ధలతో అర్ఘ్యం సమర్పిస్తారు. నదీ జలాల్లో నిలుచుని ఆదిత్య హృదయం పారాయణ, సూర్యాష్టకం వంటివి పఠించడం రెండవ రోజు ప్రత్యేకత! సూర్య షష్టి వ్రతం ఆచరించే వారు ఈ రోజు పగటిపూట ఉపవాసం ఉంటారు. మట్టి పొయ్యిపై వండిన బెల్లంతో చేసిన తీపి వంటకాలను సూర్యునికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.

మూడవ రోజు
సూర్య షష్టి వ్రతం ఆచరించే వారు ఈ రోజు ఉదయం నుంచి ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం వేళకు నదీ జలాల వద్దకు చేరుకుంటారు. సూర్యునికి భక్తి పూర్వకంగా అర్ఘ్యం సమర్పిస్తారు. ఆవు పాలతో చేసిన పరమాన్నం ఈ రోజు సూర్యునికి నివేదించి నది ఒడ్డునే అందరూ కలిసి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారు.

చివరి రోజు
ఛఠ్​ పూజలో చివరి రోజు నాలుగవ రోజు. ఈ రోజుతో సూర్య షష్ఠి వ్రతం పూర్తవుతుంది. వ్రతం ఆచరించే వారు ఈ రోజు సూర్యోదయానికి ముందే నది వద్దకు చేరుకుంటారు. ప్రవహించే నదీ జలాల్లో సూర్యునికి అభిముఖంగా నిలబడి అర్ఘ్యం సమర్పించడం చివరి రోజు ముఖ్య ఘట్టం. ఈ రోజు నదీ జలాల్లో సూర్యుని స్మరిస్తూ రాగి నాణేలు విడిచి పెడతారు. ఛత్ పూజ సమయంలో రాగి నాణెమును ప్రవహించే నదిలో నిమజ్జనం చేయడం శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇలా చేయడం వలన సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయుష్షు కలుగుతుందని విశ్వాసం.

నైవేద్యం
చివరి రోజు సూర్య భగవానునికి నది జలాల ద్వారా పచ్చి బియ్యం, బెల్లం సమర్పిస్తారు. ఇలా చేస్తే సూర్యుని అనుగ్రహం లభిస్తుందని విశ్వాసం. అలాగే పాలు, బియ్యం, బెల్లంతో చేసిన పాయసాన్ని కూడా నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అలాగే గోధుమలు, బెల్లం సూర్యునికి సమర్పించడం, ఆపై గోధుమలు, బెల్లం దానం చేయడం ఆచారంగా భావిస్తారు.

ఉత్తర భారతంలోనే అధికంగా
ఛఠ్​ పూజ పండుగను దక్షిణ భారతంలో కన్నా ఉత్తర భారతంలోనే అధికంగా జరుపుకుంటారు. ఛఠ్​ పూజ సందర్భంగా సూర్య షష్ఠి వ్రతాన్ని ఆచరించే వారు ఈ నాలుగు రోజులు సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఉల్లి, వెల్లుల్లి మద్యమాంసాలకు దూరంగా ఉండాలి. మంచం మీద పడుకోకూడదు. భూశయనం, బ్రహ్మచర్యం విధిగా పాటించాలి.

కుటుంబ ఆరోగ్యం, విజయం, దీర్ఘాయువు కోసం సూర్యుడి దీవెనలు కోరుతూ, తమ మనుగడకు కారణమైన సూర్యునికి కృతఙ్ఞతలు తెలుపుతూ చేసుకునే ఈ ఛఠ్​ పూజను సూర్య షష్టి పేరుతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇటీవల కాలంలో జరుపుకోవడం చూస్తున్నాం.

ఏది ఏమైనా ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయుష్షు కోసం చేసే ఈ ఛఠ్​ పూజను అందరూ ఆచరించవచ్చు.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

CHHATH PUJA 2025 DATE
CHHATH PUJA SIGNIFICANCE
CHHATH PUJA PUJA VIDI
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.