శివలింగంపై నాలుగు ముఖాలతో బ్రహ్మదేవుడు- ఈ అరుదైన ఆలయం ఎక్కడుందో తెలుసా?
చతుర్ముఖ బ్రహ్మ లింగేశ్వర స్వామి ఆలయ చరిత్ర, విశిష్టత ఇదే!
Published : August 20, 2026 at 4:02 AM IST
Brahma Temple in India : త్రిమూర్తుల్లో శివకేశవులకు అనేక ఆలయాలు ఉన్నప్పటికీ బ్రహ్మదేవునికి మాత్రం భూలోకంలో ఆలయాలు అరుదుగా ఉంటాయి. సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవునికి ఎక్కడా ఆలయం లేకపోవడం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. విధాతకు పూజార్హత లేకపోవడానికి సంబంధించి కొన్ని గాధలు వినిపిస్తాయి. అసత్యమాడినందుకు కైలాసనాధుడు ఇచ్చిన శాపం ఒక కారణంగా చెబుతారు. మరో గాథ ప్రకారం త్రిమూర్తుల్లో ఎవరు గొప్పవారు అనే విషయాన్ని కనుగొనడానికి మహర్షుల కోరిక మీద సత్య లోకానికి వెళ్లిన భృగు మహర్షి తనను పట్టించుకోని కమలాసనునికి భూలోకంలో పూజలు ఉండవని శపించారని తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనప్పటికి అరుదుగా కనిపించే బ్రహ్మదేవుని ఆలయాల్లో ఒకటి మన తెలుగు రాష్ట్రంలో కూడా ఉండడం విశేషం. ఈ ఆలయ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శ్రీ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ లింగేశ్వర స్వామి ఆలయం
గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలులో ఉన్న శ్రీ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ లింగేశ్వర స్వామి దేవాలయం భారతదేశం మొత్తంలో బ్రహ్మ దేవుడికి ఉన్న అతి తక్కువ దేవాలయాల్లో ఒకటి. బ్రహ్మదేవునికి పూజార్హత ఉండదనే శాపాన్ని గౌరవిస్తూనే, బ్రహ్మ దేవుడికి కూడా పూజలు జరగాలనే ఉద్దేశ్యంతో చేబ్రోలులోని ఈ గుడిలో ఒక అద్భుతం చేశారు. ఇక్కడ బ్రహ్మ దేవుడికి విడిగా విగ్రహం ఉండదు. దానికి బదులుగా, గర్భగుడిలోని శివలింగం చుట్టూ బ్రహ్మ దేవుడి నాలుగు ముఖాలు అద్భుతంగా చెక్కి ఉంటాయి. అంటే శివుడికి చేసే పూజ ద్వారా బ్రహ్మ దేవుడిని కూడా ఇక్కడ కొలుస్తారన్నమాట. ఈ బ్రహ్మ ఆలయం పద్దెనిమిదో శతాబ్దకాలంలో నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఆలయాన్ని ఎవరు? ఎందుకు? ఎప్పుడు నిర్మించారు? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చేబ్రోలు చరిత్ర
శ్రీ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ లింగేశ్వర స్వామి ఆలయ చరిత్ర తెలుసుకునే ముందు అతి ప్రాచీనమైన చేబ్రోలు చరిత్ర గురించి కూడా కొంత పరిశీలిద్దాం. కావడానికి చిన్న గ్రామమే అయినప్పటికీ చేబ్రోలుకు అతి ప్రాచీనమైన చరిత్ర ఉంది. ఒకప్పుడు లోహ పరిశ్రమకు ప్రసిద్ధికెక్కి "తామ్ర పురి"గా పిలిచిన చేబ్రోలులో జైన, బౌద్ధ, హిందూ మతాలు ఒకదాని తరువాత ఒకటి వెల్లి విరిసినట్లుగా చెబుతారు. ఇక్కడ జరిపిన తవ్వకాల్లో లభించిన శతాబ్దాల పూర్వపు జైన, బౌద్ధ, హిందూ నిర్మాణాల అవశేషాలు, నాటి పత్రాలు, శాసనాలు దీనికి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.
ఆలయాల గ్రామం
క్రీస్తుశకం తొలి శతాబ్దం నుంచి ఇక్కడ హిందూ ఆలయాల నిర్మాణాలు వివిధ రాజ వంశాల కాలంలో జరిగినట్లు అనేక శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఒకప్పుడు ఇక్కడ నూరుకు పైగా ఆలయాలు ఉండేవని చారిత్రక ఆధారాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కొన్ని ఆలయాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి శ్రీ నాగేశ్వర స్వామి, శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి, శ్రీ వీరభద్ర స్వామి, శ్రీ ఆది కేశవ స్వామి ఆలయాలు. వాటితో పాటు శ్రీ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ లింగేశ్వర స్వామి ఆలయం కూడా ఒకటి. ఒకే క్షేత్రంలో త్రిమూర్తులు కొలువై ఉండటం అత్యంత అరుదైన విశేషం. అలాంటి అద్భుతాన్ని ఒక్క చేబ్రోలులోనే చూడగలం.
శ్రీ రాజా వాసిరెడ్డి వేంకటాద్రి నాయుడు
నిజాం, ఆంగ్లేయులకు సామంతునిగా పనిచేసిన వాసిరెడ్డి వేంకటాద్రి నాయుడు ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు. ఒకానొక సమయంలో దోపిడీ దొంగలను నిలువరించడానికి చేసిన ప్రయత్నంలో భాగంగా నాయుడు గారు కొందరు దొంగలను హతమార్చడం జరిగింది. ఈ హత్య దోషం నుంచి పరిహారం కోసం వేదపండితుల సలహా మేరకు ఆయన ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
శ్రీ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ లింగేశ్వర స్వామి ఆలయం నలుచదరంగా ఉన్న కోనేరు మధ్యలో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఉంటుంది. సుమారు 200 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన మండపం లాగా కనిపించే ఈ ఆలయానికి నలుపక్కలా స్తంభాలు ఉంటాయి. మధ్యలో ఉన్న సన్నిధికి నాలుగు ద్వారాలు, సుందరంగా రాతి మీద చెక్కిన కిటికీలు ఉంటాయి. ఎత్తైన పానవట్టం మీద పద్మ పీఠం ఉంటుంది. పద్మసంభవుడైన బ్రహ్మ ఇక్కడే కొలువై ఉంటాడు. అయితే ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే పద్మాసనానికి కేంద్రంలో కనిపించే చతురస్రాకారపు శివలింగం పైన అభయ వరద ముద్రల్లో ఉపస్థిత భంగిమలో ఉన్న చతుర్ముఖ బ్రహ రూపాన్ని చెక్కి ఉండడం విశేషం.
అష్ట ఆలయాలు
అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలో అష్టదిక్కులను దిగ్భంధించడానికి 8 ఆలయాలు నిర్మించి ఉన్నాయి. అయితే వీటిల్లో కొన్ని శిథిలమైనప్పటికీ ప్రస్తుతం ఆగ్నేయంలో శ్రీ పార్వతీ దేవి, తూర్పున శ్రీ చంద్రశేఖర స్వామి, ఈశాన్యంలో శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి అమ్మవారు, ఉత్తరంలో శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి, పడమర శ్రీ సహస్ర లింగేశ్వర స్వామి, దక్షిణంలో శ్రీ రంగనాథ స్వామి, శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలు ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నాయి.
రెండు ప్రత్యేకతలు
ఈ క్షేత్రంలో ప్రధానంగా రెండు ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. అవేంటంటే, దరిదాపుగా అధికశాతం శివలింగాలు బ్రహ్మసూత్రం కలిగి ఉండటం, నంది విగ్రహాలు కుడి కాలికి బదులు ఎడమ కాలిని పైకి ఎత్తి ఉండటం ప్రత్యేకం. నిత్య పూజలు జరిగే ఈ ఆలయాలు వారాంతపు రోజుల్లో, పర్వదినాల్లో యాత్రీకులతో, స్థానిక భక్తులతో సందడిగా ఉంటాయి. మన రాష్ట్రంలో త్రిమూర్తులను ఒకే క్షేత్రంలో దర్శించుకునే అరుదైన అపూర్వ అవకాశం ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది.
ఎలా చేరుకోవాలి?
గుంటూరు నుంచి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చేబ్రోలుకు బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో సులభంగా చేరుకోవచ్చు. ఈ విశిష్టమైన ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శించి త్రిమూర్తుల అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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