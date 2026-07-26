చాతుర్మాస దీక్ష వెనుక ఉన్న పురాణ కథ- నియమాలు మీకు తెలుసా?
తొలి ఏకాదశి నుంచి ఉత్థాన ఏకాదశి వరకు నాలుగు నెలల పవిత్ర కాలం- శ్రీమహావిష్ణువు యోగ నిద్రలో ఉంటాడని విశ్వాసం- దీని వెనుక ఉన్న బలి చక్రవర్తి కథ మీ కోసం!
Published : July 26, 2026 at 4:00 AM IST
Chaturmasya Vratam 2026 : హిందూ సంప్రదాయంలో చాతుర్మాస్య దీక్ష అనేది వర్షాకాలంలో నాలుగు నెలల పాటు ఆచరించే ఒక పవిత్రమైన వ్రతం. ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి అయిన తొలి ఏకాదశి నుంచి కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశి అయిన ఉత్థాన ఏకాదశి వరకు గల నాలుగు నెలల సమయాన్ని 'చాతుర్మాసం' అంటారు. ఈ సమయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు యోగ నిద్రలోకి వెళ్తాడని, ఈ నాలుగు నెలల పాటు భక్తులు నియమనిష్టలతో పూజలు చేస్తే విష్ణు లోకం ప్రాప్తిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా అసలు చాతుర్మాస వ్రతం అంటే ఏంటి? ఈ వ్రతాన్ని ఎవరు ఆచరించవచ్చు? వ్రత ఫలం ఏంటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
చాతుర్మాసం అంటే?
స్కంద పురాణం ప్రకారం తొలి ఏకాదశి నుంచి కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశి వరకు శ్రీ మహావిష్ణువు యోగనిద్రలోకి వెళ్తాడని అంటారు. ఈ నాలుగు మాసాల పాటు సృష్టి నిర్వహణ బాధ్యతలు లయకారుడైన పరమేశ్వరుడు నడిపిస్తాడు. పరమ పవిత్రమైన ఈ నాలుగు మాసాల కాలాన్ని చాతుర్మాసం అంటారు. ఈ కాలంలో విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ పీఠాధిపతులు, మఠాధిపతులు, మహర్షులు, గురువులు, గృహస్థులు చాతుర్మాస్య వ్రతం ఆచరిస్తారు.
చాతుర్మాసం ఎప్పటి నుంచి?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం చాతుర్మాసం జులై 25, శనివారం తొలి ఏకాదశితో ప్రారంభమై నవంబర్ 21, శుక్రవారం కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశి వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ నాలుగు మాసాల కాలాన్ని ఆధ్యాత్మిక సాధకులు పరమ పవిత్రంగా భావిస్తారు.
చాతుర్మాస్య దీక్ష వెనుక పురాణగాథ
ప్రహ్లాదుని మనుమడైన బలి చక్రవర్తి తన తాత ప్రహ్లాదుని వలే విష్ణు భక్తుడు. కానీ అహంకారం, ఇంద్రపదవిపై ఆశ కారణంగా కొన్నిసార్లు పొరపాట్లు చేసేవాడు. తన గురువు శుక్రాచార్యుల దిశానిర్దేశంతో బలి చక్రవర్తి దేవతలను ఓడించి స్వర్గాన్ని కూడా ఆక్రమించాడు. దీంతో దేవతలు విష్ణుమూర్తిని శరణు వేడుతారు.
శ్రీమహావిష్ణువు వామనావతారం
అప్పుడు దేవతల బాధను చూడలేక శ్రీమహావిష్ణువు కశ్యప ప్రజాపతికి, అదితి దేవికి పొట్టి బ్రాహ్మణ బాలుడిగా, వామనుడుగా శ్రావణ ద్వాదశి నాడు జన్మించాడు. ఈ సమయంలో బలి చక్రవర్తి భూలోకంలో ఒక గొప్ప యజ్ఞం చేస్తున్నాడు. బలి గర్వాన్ని అణచడానికి వామనుడు బలిచక్రవర్తిని మూడు అడుగుల భూమిని దానం చేయమని కోరుతాడు. ఇంత గొప్ప చక్రవర్తిని కేవలం 3 అడుగుల భూమి అడగడం అతనికి వింతగా అనిపిస్తుంది.
శుక్రాచార్యుని హెచ్చరిక
అప్పుడు రాక్షసుల గురువైన శుక్రాచార్యుడు బలిని పిలిచి వచ్చింది సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి అని మూడు అడుగులు దానం చేస్తానన్న వాగ్దానాన్ని వెనక్కు తీసుకోమని చెప్తాడు. కానీ అపర దానకర్ణుడైన బలి చక్రవర్తి ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి విష్ణుమూర్తికి మూడు అడుగుల భూమిని దానం చేయడానికి సిద్ధపడతాడు.
త్రివిక్రమ రూపం
బలిచక్రవర్తి మూడు అడుగుల భూమిని దానం చేయగానే వామనుడు తన విశ్వరూపాన్ని ప్రకటిస్తాడు. 'ఇంతింతై వటుడింతై' అన్నట్లుగా శ్రీమహావిష్ణువు అవతారమైన ఆ వామనుడు త్రివిక్రమ రూపంతో ఒక అడుగుతో భూమిని ఆక్రమించి, రెండో అడుగుతో ఆకాశాన్ని ఆక్రమించి మూడో అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలని బలి చక్రవర్తిని అడుగుతాడు. అప్పుడు బలి చక్రవర్తి వామన రూపంలో వచ్చింది సాక్షాత్తూ శ్రీ మహా విష్ణువే అని గ్రహించి తన అహంకారం, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలనే ధర్మం మధ్య చిక్కుకుపోతాడు. వెంటనే 'ప్రభూ నా తప్పును క్షమించు. మూడో అడుగును నా శిరస్సుపై ఉంచు' అని వినయంగా వేడుకుంటాడు. అలా బలి చక్రవర్తి పాతాళానికి అణిచివేస్తాడు.
బలి చక్రవర్తికి శ్రీ మహావిష్ణువు వరం
బలి చక్రవర్తి భక్తికి, ధర్మబద్ధతకు మెచ్చిన శ్రీమహావిష్ణువు ప్రతి ఏడాది చాతుర్మాస్య కాలంలో 4 నెలల పాటు బలి చక్రవర్తి పాతాళ లోకం నుంచి భూలోకానికి వచ్చి ప్రజల చేత పూజలందుకునేలా అవకాశం కల్పిస్తాడు. ఈ సమయంలో శ్రీమహావిష్ణువు కూడా పాతాళంలో బలికి అతిథిగా ఉండేలా వరాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు.
చాతుర్మాస్య దీక్ష ఈ విధంగా వచ్చింది!
చాతుర్మాస్య దీక్ష ఈ విధంగా బలి చక్రవర్తికి శ్రీమహావిష్ణువు ఇచ్చిన వరంగా, శ్రీమహావిష్ణువు యోగనిద్రకు ప్రతీకగా మారింది. ఈ నాలుగు నెలల కాలం ఆధ్యాత్మిక చింతనకు, తపస్సుకు, ధార్మిక జీవనానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో భక్తులు ఉపవాసాలు, నియమాలు పాటిస్తూ శ్రీమహావిష్ణువును, ఇష్ట దేవతలను నిష్టతో పూజిస్తారు.
- చాతుర్మాస దీక్ష ఇలా ఆచరించాలి!
చాతుర్మాస దీక్ష నాలుగు నెలల కాలంలో కొన్ని కఠిన నియమాలు అనుసరించాల్సి ఉంటుంది. అవేంటో చూద్దాం.
- ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే లేచి స్నానం చేసి, విష్ణుమూర్తిని లేదా శివుడిని పూజించాలి.
- ఈ నాలుగు నెలల పాటు భోజనంలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి, మాంసాహారం నిషిద్ధం.
- ఈ నాలుగు నెలల కాలంలో ఒక్కో మాసం ఒక్కో ఆహార పదార్ధాన్ని విడిచి పెడుతూ ఉపవాసాన్ని ఆచరించాలి.
- ఒక మాసంలో ఉప్పు, పెరుగు, రెండో మాసంలో పెరుగు, మూడో మాసంలో ఆకుకూరలు, నాలుగో మాసంలో పప్పు ధాన్యాలు త్యజిస్తూ ఉపవాస దీక్షను కొనసాగిచాల్సి ఉంటుంది.
- చాతుర్మాసం నాలుగు నెలల పాటు భగవద్గీత పఠనం, విష్ణు నామస్మరణ, దానధర్మాలు చేయడం వల్ల విశేష ఫలితం ఉంటుందని విశ్వాసం.
ఎవరెవరు ఆచరిస్తారు?
ఈ చాతుర్మాస దీక్షను పీఠాధిపతులు, మఠాధిపతులు, మహర్షులు, గురువులు, గృహస్థులు ఆచరిస్తారు. అయితే గృహస్థులు ఈ చాతుర్మాస వ్రతాన్ని తొలి ఏకాదశి నుంచి ప్రారంభిస్తే గురువులు, పీఠాధిపతులు, మహర్షులు గురుపూర్ణిమ నుంచి ప్రారంభిస్తారు. ఆధ్యాత్మికంగా తరించడానికి మూల సాధనమైన ఈ చాతుర్మాస కాలాన్ని మనం కూడా సద్వినియోగం చేసుకుని దైవారాధనలో ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతతను పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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