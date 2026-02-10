భక్తురాలి కోరిక మేరకు వెలసిన హనుమంతుడు- త్రేతాయుగం నాటి చాల్కాపూర్ ఆలయ రహస్యమిదే!
సంజీవని పర్వతం నుంచి శకలం జారి పడిన ప్రాంతం- చాల్కాపూర్ హనుమాన్ ఆలయ విశేషాలు మీకోసం
Published : February 10, 2026 at 4:33 AM IST
Chalkapur Hanuman Temple : త్రేతా యుగంలో జరిగిన శ్రీ రామాయణంతో ముడిపడిన అనేక ప్రదేశాలు పవిత్ర క్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. వాటిల్లో ముఖ్యంగా పవన సుతుడు మోసుకొచ్చిన సంజీవని పర్వత శకలం పడిన ప్రాంతంగా కర్ణాటకలోని చాల్కాపూర్ ప్రసిద్ధి చెందింది. ఓ భక్తురాలి కోరిక మేరకు అంజనీ సుతుడు ఇక్కడ వెలసినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాచీన హనుమాన్ క్షేత్రానికి సంబంధించిన విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
త్రేతా యుగం నాటి చాల్కాపూర్
దక్షిణాదిన తెలుగు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో హనుమంతుని విశేషంగా ఆరాధిస్తారు. సాధారణంగా ఇక్కడ మారుతి లేని ఊర్లంటూ ఉండవు. విశేషించి కర్ణాటక రాష్ట్రం బీదర్లోని చాల్కాపూర్ గ్రామంలో కొలువైన హనుమంతుడు త్రేతాయుగానికి చెందినవాడు. రామభక్తుడైన హనుమంతుడు ఇక్కడ రోజుకు మూడు రూపాల్లో దర్శనమిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. ఒక భక్తురాలి కోరిక మేరకు హనుమ ఇక్కడ వెలసినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ స్థల పురాణం
ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారం పూర్వం ఈ ప్రాంతంలో చాలికాదేవి అనే భక్తురాలు ఉండేది. ఆమె త్రికరణశుద్ధిగా హనుమను నిరంతరం ఉపాసిస్తూ ఉండేది. అది రామరావణ యుద్ధం భీకరంగా జరుగుతున్న సమయం. ఇంద్రజిత్తు చేసిన మాయా యుద్ధంలో లక్ష్మణుడు మూర్ఛిల్లాడు. అలా మూర్ఛ పోయిన లక్ష్మణుని హనుమ శ్రీరాముని వద్దకు తీసుకెళ్తాడు. శ్రీరాముడు వానర వైద్యుడైన సుషేణుడిని లక్ష్మణునికి వైద్యం చేయమని చెబుతాడు. సుషేణుడు సంజీవని పర్వతం మీద దొరికే అరుదైన మూలికలతోనే లక్ష్మణుని బ్రతికించగలనని చెప్తాడు. అప్పుడు శ్రీరాముడు ఈ కార్యాన్ని హనుమ మాత్రమే సాధించగలడని చెప్పి హనుమను హిమాలయాలకు వెళ్లి సంజీవని పర్వతం నుంచి మూలికలు తెమ్మని ఆదేశిస్తాడు.
సంజీవని పర్వతాన్ని మోసుకొచ్చిన హనుమ
శ్రీరాముని ఆదేశం మేరకు హిమాలయాలకు వెళ్లిన హనుమ అక్కడ సంజీవని పర్వతాన్ని కనుగొంటాడు. కానీ మూలికలు గుర్తించలేకపోతాడు. వెంటనే కాలయాపన చేయకుండా సంజీవని పర్వతాన్ని పెకిలించుకుని లంకాపురికి బయలుదేరుతాడు. ఆ సమయంలో సంజీవని పర్వతం నుంచి ఓ శకలం జారి చాల్కాపూర్లో పడింది. అది గమనించిన హనుమ భక్తురాలు చాలికాదేవి హనుమను కిందకు దిగివచ్చి తనకు దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగించమని కోరింది. కానీ రామకార్యం మీద ఉన్న హనుమ రామ రావణ యుద్ధం తర్వాత వస్తానని మాట యిచ్చి ముందుకు సాగిపోయాడు.
చాలికాదేవిని అనుగ్రహించిన హనుమ
ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రావణ సంహారం తర్వాత హనుమ కొండమీద తపస్సు చేసుకుంటున్న తన భక్తురాలి వద్దకు వచ్చి ఆమెకు తన దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగించాడు. తన గ్రామాన్ని కాపాడమని కోరిన ఆమె కోరిక మేరకు అక్కడే కొలువుదీరాడు. చాలికాదేవి వల్లనే ఈ గ్రామానికి చాల్కాపూర్ అని పేరు వచ్చిందని అంటారు. ఈ ప్రదేశంలో హనుమతో పాటు ఆత్మారాముని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
ఆలయ విశేషాలు
హనుమ దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ముందుగా కొండమీద ఉన్న చాలికాదేవిని దర్శించిన అనంతరం హనుమను దర్శించడం ఆలయ సంప్రదాయం. ఉత్తరాభిముఖంగా హనుమ వెలసి ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని పైకప్పు లేకపోవడం వెనుక ఓ గాథ ఉంది. పూర్వం హనుమ ఈ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ భక్తునికి స్వప్న సాక్షత్కారం ఇచ్చి తెల్లవారే లోపు తనకు ఆలయాన్ని నిర్మించమని ఆదేశించాడంట! అయితే గ్రామస్తులందరూ కలిసి శ్రమించినా తెల్లవారే లోపు ఆలయాన్ని పూర్తి చేసినా గోపురాన్ని మాత్రం నిర్మించలేక పోయారు. అందుచేత ఈ ఆలయానికి గోపురం మాత్రం ఉండదు.
కొబ్బరికాయ ముడుపు
చాల్కాపూర్ మారుతి ఆలయంలో వివాహం కాని వారు, సంతానం కోరుకునే వారు కొబ్బరికాయ ముడుపు కట్టే సంప్రదాయం ఉంది. తమ కోరిక తీరిన తర్వాత భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని కొబ్బరికాయ ముడుపు విప్పుతారు. సాధారణంగా హనుమను సింధూరంతో పూజిస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం హనుమను గంధం, కుంకుమలతో పూజించడం ప్రత్యేకత!
పూటకో రూపం
ఇక్కడ హనుమంతుని ఒకేరోజు మూడు రూపాల్లో పూజిస్తారు. ఉదయం బాలునిగా, మధ్యాహ్నం యువకుడిగా, సాయంత్రం వృద్ధుడిగా అలంకరించుకుని భక్తులు పూజిస్తారు. హనుమ కూడా భక్తులకు అలాగే కనిపించడం విశేషం.
ఈ సంజీవ హనుమ సజీవుడు!
చాల్కాపూర్ మారుతి ఆలయంలో వెలసిన హనుమ ప్రాణశక్తి ఉన్నవాడని భక్తుల విశ్వాసం. ఇందుకు ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి. నిజాం కాలంలో రజాకార్లు ఈ ఆలయంపై దండెత్తి విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు స్వామి చేతి నుంచి రక్తం కారిందంట! దాంతో రజాకార్లు భయపడి పలాయనం చిత్తగించారు. ఇంకో సంఘటనలో శత్రువులు ఆలయంపై దాడికి ప్రయత్నించగా వానర మూక శత్రుసైన్యాన్ని తరిమి కొట్టాయంట! అందుకే ఇక్కడ హనుమంతుడు చాలా మహిమ కలవాడని విశ్వాసం.
పూజోత్సవాలు
చాల్కాపూర్ హనుమాన్ ఆలయంలో స్వామికి ప్రతిరోజూ కుంకుమ పూజ, శ్రీగంధం పూజ, అలంకార విశేష పూజలు జరుగుతాయి. దీపావళి తో పాటు ధనుర్మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమికి ఘనంగా జాతర జరుగుతుంది. ఈ జాతర చూడటానికి పొరుగు రాష్ట్రాలైన మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి భక్తులు విశేషంగా తరలి వస్తారు.
ఎలా చేరుకోవాలి
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బీదర్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి చాల్కాపూర్ చేరుకోవడానికి బస్సులు, ఆటోలు, ప్రైవేట్ టాక్సీలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
మహిమాన్వితమైన చాల్కాపూర్ హనుమ ఆలయాన్ని మన కూడా దర్శిద్దాం. తరిద్దాం. జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం