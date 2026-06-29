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పుష్కరాల సమయంలో పెళ్లి చేసుకోవచ్చా? - పండితుల సమాధానమిదే!

-ఒక్కో నదికి పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పుష్కరాలు - ఈ సమయంలో ఏం చేయాలి?

Is Good to Do Marriage in Pushkaralu
Is Good to Do Marriage in Pushkaralu (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 5:46 PM IST

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Is Good to Do Marriage in Pushkaralu: హిందూ సంప్రదాయాలలో నదులను దేవతలుగా పూజిస్తారు. మన దేశంలోని 12 పుణ్యనదుల్లో ఒక్కో నదికి పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పుష్కరాల పేరుతో వేడుకలు నిర్వహించుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇక పుష్కరాల సమయంలో ఆయా నదుల్లో స్నానం చేసి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే పుష్కరాలు ఉన్న సమయంలో పెళ్లి చేసుకోకూడదని అంటుంటారు. ఇది ఎంత వరకు నిజం. అసలు పుష్కరాల సమయంలో పెళ్లి చేసుకోవచ్చా? లేదా? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పుష్కరాలు అనేవి ఒక నదికి 12 ఏళ్లకు ఒకసారి ఏర్పడే పుణ్య సమయం అని.. ఇది పితృ దేవతలకు సంబంధించిన కార్యాలు ఆచరించి వారి కృప పొందాల్సిన కాలమంటున్నారు ప్రముఖ పంచాంగకర్త చిలకమర్తి ప్రభాకర చక్రవర్తి శర్మ. తెలిసీ తెలియక చేసిన అపరాధాలను, పాపాలను తొలగించుకొని పుణ్యాన్ని పొందగలిగేందుకు ఇది ఉత్తమ సమయం అంటున్నారు. అందువల్లే, ఏ నదికైతే పుష్కరాలు ఏర్పడుతున్నాయో.. ఆ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజలు అవి జరిగే ఏడాది పాటు శుభ కార్యాలను ఆచరించరని వివరిస్తున్నారు. 2027లో గోదావరి నదికి పుష్కరాలు జరగనున్నాయని.. దీనివల్ల గోదావరి ప్రవహించే ప్రాంతాల్లోని వారు తమ పెద్ద వారు, పండితుల సూచనల ప్రకారం కొన్ని శుభ కార్యాలను ఆచరించరని చెబుతున్నారు.

సంవత్సరం మొత్తం ఎందుకు: పుష్కరాలు 12 రోజులే కదా.. మరి, సంవత్సరం మొత్తం ఎందుకు శుభకార్యాలు ఆచరించకూడదనే సందేహం రావడం సహజమంటున్నారు ప్రభాకర చక్రవర్తి శర్మ. గోదావరి వంటి పుణ్య నదులకు ఆది, అంత్య పుష్కరాలు ఉంటాయని. ఆ సమయంలో మొదటి పన్నెండు రోజులూ, ఆ తరవాత ఏడాది పాటూ ప్రతిరోజు మిట్ట మధ్యాహ్నం సూర్యుడు నడి నెత్తిన ఉండే సమయానికి అభిజిత్‌ ముహూర్తంలో పుష్కరాలు జరుగుతాయంటున్నారు. అంటే, నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నవారు రోజూ ఆ ముహూర్త వేళ (ఉదయం 11.40 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.20 మధ్య సమయంలో) ఆ ఏడాదంతా పుష్కర స్నానాలు ఆచరించొచ్చని చెబుతున్నారు.

వివాహాలు ఎందుకు చేయకూడదు: పుష్కర సమయంలో వివాహాలు చేయరాదనే విషయం.. ప్రధానంగా ధర్మ సింధు, నిర్ణయ సింధు వంటి గ్రంథాల ఆధారంగా తెలిపిన ఆచార సంప్రదాయం అని వివరిస్తున్నారు. ఇది ఏర్పడటానికి శాస్త్రోక్త కారణం ఏంటంటే.. ఈ పుష్కరాల సమయం తీర్థయాత్రా కాలం అంటున్నారు. ఈ సమయంలో పుణ్యార్చన చేయడం, నదీ స్నానాలు ఆచరించడం, పితృ తర్పణాలు వదలడం వంటి వాటిల్లో నిమగ్నం కావాలంటున్నారు. అందువల్లనే పుష్కరాల వేళ గృహస్తులు శుభ కార్యాలకంటే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని శాస్త్రం చెబుతోందని.. పెద్దలు కూడా దానినే నిర్ణయించారంటున్నారు. అందుకే పితృ కార్యాలు, వివాహాది మంగళకార్యాలు ఒకే సమయంలో చేయరాదనే ఆచారం ఉందని.. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని పెద్దలు, పండితులు పుష్కరాలు జరిగే సమయంలో వివాహాలు, గృహప్రవేశాల వంటివి నిర్వహించరని అంటున్నారు. దీని ప్రకారం 2027 జూన్‌ 26 నుంచి 2028 జులై 24 వరకు గోదావరి పుష్కరాలు జరిగే సంవత్సర కాలంలో ఆ నది ప్రవహించే ప్రాంతాల్లో వివాహాది శుభకార్యాలను జరపకూడదనేది సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న ఆచారమంటున్నారు. అయితే పెళ్లి మినహా జాతకర్మ, నామకరణ, సీమంతం, కర్ణవేద వంటి కార్యక్రమాలను పుష్కరాల సమయంలో చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

రాశులను బట్టి మినహాయింపు ఉంటుందా?: రాశుల ప్రకారంగా చూస్తే పుష్కర సమయంలో వివాహాది కార్యక్రమాలు చేయరాదనే నియమాలంటూ ఏమీ లేవంటున్నారు. ఈ అంశం రాశులకు వర్తించదని చెబుతున్నారు. ఇది కేవలం పుష్కరాలు జరిగే నదీ పరివాహక ప్రాంతాలకు నివసించే వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుందని అంటున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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