రాత్రివేళ ఇంటి ముందు ముగ్గు వేయొచ్చా?
- ఉదయం పూట ముగ్గు వేసే వారి సంఖ్య తగ్గిపోతోంది! - ఈ పద్ధతి మంచిదో కాదో వివరిస్తున్న పండితులు
Published : August 6, 2026 at 4:38 PM IST
Night Rangoli In front of Home : ఉదయాన్నే వేకువజామున నిద్రలేచి, కళ్లాపి చల్లి, స్నానమాచరించి ముగ్గుపెట్టడం మన సంప్రదాయం. కానీ, రానురానూ ఈ పరిస్థితిలో మార్పు వచ్చింది. ఉదయం పూట ముగ్గు వేసేవారి సంఖ్య తగ్గుతూ వచ్చింది. క్రమంగా సాయంత్రం వేళ ముగ్గు వేసేవారి సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే కొందరికి సాయంత్రం కూడా సాధ్యం కాకపోవడంతో పడుకునే ముందు రాత్రివేళ ముగ్గు పెడుతున్నారు. తద్వారా ఉదయం త్వరగా లేచే ఇబ్బంది తప్పుతుందని భావించే వారు కూడా లేకపోలేదు. మరి, ఇలా కారణం ఏదైనప్పటికీ రాత్రిపూట ముగ్గు పెట్టడం అనేది సరైన పద్ధతేనా? కాదా? అనే విషయాన్ని ఆధ్యాత్మిక వేత్త పాలపర్తి శ్యామలానంద ప్రసాద్ వివరించారు. ఆ వివరాలేంటో ఆయన మాటల్లోనే విందాం.
ఉదయాన్నే ఇంటి ముగ్గు పెట్టడం మన సంప్రదాయం. పొద్దునతోపాటు సాయం సంధ్య వేళ కూడా వాకిట్లో ముగ్గు పెట్టే విధానం ఉంది. యజ్ఞయాగాల్లో యంత్ర, మంత్ర శక్తి కోసం ముగ్గులు వేసినట్టుగానే ఇంటి ముందు కూడా ముగ్గు వేస్తారు. అయితే రాత్రివేళ ముగ్గులు అనేవి వాస్తవానికి లేకపోయినప్పటికీ, అసలు ముగ్గులే వేయకుండా ఉండడానికి బదులు, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వేస్తున్నారు కదా అని సంతోషించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.
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ఇంటి ముందు ముగ్గు వేయడం అనేది శుభానికి సూచికగా భావిస్తారు. ఇంట్లో ఏవైనా అశుభాలు జరిగినప్పుడు ముగ్గు వేయకుండా ఉంటారు. పితృకార్యాల వంటివి ఉన్న సమయంలో ముగ్గు వేయకూడదు. ఇంటి ముందు ముగ్గు లేకపోతే సాధువులు వంటి వారు ఎవైరనా భిక్షకు వస్తే, ఇంటి ముందు ముగ్గు లేకపోవడాన్ని చూసి, ఆ ఇంట్లో అశుభం జరిగిందని వారు భిక్ష అడగరు. కాబట్టి.. శుభానికి సూచికగా ఇంటి ముందు తప్పనిసరిగా ముగ్గు పెట్టాలి.
ఇంకా ఇంటి ముందు ముగ్గు పెట్టడం అనేది పశుపక్ష్యాదులకు ఆహారం లాగా పనిచేస్తుంది. గతంలో బియ్యం పిండిని ముగ్గుగా వేసేవారు. అది చీమలు, చిన్న చిన్న పిట్టలకు ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కాబట్టి, ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటి ముందు ముగ్గు వేయడం అనేది సరైన పద్ధతి, సంప్రదాయం. ఎవరో వేయడం లేదు కాబట్టి, మేము కూడా వేయకుంటే ఏమవుతుందిలే అనే ధోరణి పెరుగుతోంది. ఇలా ఉండడం సరైంది కాదు. ముగ్గు బదులుగా కొందరు స్టిక్కర్లు కూడా అంటిస్తుంటారు. ఇలా చేయడం కూడా సరైన విధానం కాదు. చక్కగా ముగ్గు వేస్తే ఇంటికి శోభతోపాటు శుభ సూచకంగా కూడా ఉంటుంది.
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