బుధాష్టమి వ్రతం ఇలా చేస్తే- సకల పాపాలు, జాతక దోషాలు పోవడం ఖాయం!
బుధాష్టమి వ్రతం- ఆ రోజున శివపార్వతులను ఎలా పూజించాలంటే?
Published : March 11, 2026 at 5:01 AM IST
Budhastami Significance : ఎలాగైతే శనివారం త్రయోదశి తిథి కలిసి వస్తే శనిత్రయోదశిగా చేసుకుంటామో అలాగే అష్టమి తిథి, బుధవారం కలిసి వస్తే దానిని బుధాష్టమి అంటారు. మార్చి 11, బుధవారం ఫాల్గుణ బహుళ అష్టమి కలిసి వచ్చింది కావున ఈ రోజు బుధాష్టమిగా జరుపుకోవాలి. బ్రహ్మాండ పురాణం ప్రకారం, బుధాష్టమి నాడు శివుని ఆరాధించడం వల్ల అపారమైన పుణ్యం లభిస్తుందని, పూర్వ జన్మ పాపాలు తొలగిపోతాయని తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా బుధాష్టమి ప్రత్యేకత ఏమిటి? బుధాష్టమి పూజ ఎలా చేయాలి? అనే విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శివకేశవులకు ప్రీతికరం
బుధాష్టమి ఇటు శివుడు అటు శ్రీ మహా విష్ణువుకు కూడా ప్రీతికరమైన రోజని పురాణ వచనం. కాబట్టి ఈ రోజు శివకేశవులను యధాశక్తి పూజించడం వల్ల విశేషమైన ఫలం లభిస్తుందని శాస్త్రవచనం.
బుద్ధికి బుధుడు
గ్రహాల్లో బుధగ్రహం తెలివికి, మానసిక ప్రశాంతతకు, ఆరోగ్యానికి, ఐశ్వర్యానికి, విజయానికి కారకుడు. బుధవారానికి అధిపతి బుధుడు. అందుకే ఈ రోజు బుధగ్రహానికి సంబంధించిన మంత్రాన్ని కానీ, నవగ్రహ స్తోత్రం కానీ యధాశక్తి జపించడం మంచిది. అలాగే ఈ రోజు శ్రీ మహావిష్ణువుతో పాటు శివపార్వతులను కూడా పూజించడం మంచిది.
బుధాష్టమివ్రతం
మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్దగా ఆచరించక పోయినా ఈ బుధాష్టమి వ్రతాన్ని గుజరాత్, మహారాష్ట్ర తదితర ఉత్తరాది ప్రాంతాల్లో విశేషంగా ఆచరిస్తారు.
బుధాష్టమి వ్రతవిధానం
బుధాష్టమి వ్రతం ఆచరించే వారు సూర్యోదయంతో నిద్ర లేచి, తలారా స్నానం చేసి శుచియై రోజంతా పూర్తి ఉపవాసం ఉండాలి. పూజామందిరంలో బుధుని రూపు ఉన్న బంగారు లేదా వెండి నాణేన్ని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. ఈ రూపు ముందు గంగాజలంతో నిండిన కలశాన్ని ఉంచి, దానిపై కొబ్బరిబోండాన్ని ఉంచి కలశ స్థాపన చేయాలి. కొబ్బరినూనెతో దీపారాధన చేయాలి. నిత్య పూజతో పాటు బుధ గ్రహాన్ని విశేషంగా పూజించాలి. బుధుని మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలి. పూజ పూర్తయ్యాక పెసరపప్పు, పెసలతో తయారైన నైవేద్యాన్ని బుధునికి సమర్పించాలి. అనంతరం ఈ ప్రసాదాన్ని అందరికి పంచి పెట్టాలి. సాయంత్రం నక్షత్ర దర్శనం తరువాత భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.
కైవల్య ప్రాప్తి
ఈ విధంగా ఎనిమిది బుధాష్టములు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకు కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా పట్టవచ్చు. ఎందుకంటే బుధవారం అష్టమి తిథి కలిసి వచ్చిన రోజు మాత్రమే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఎనిమిది సార్లు బుధాష్టమి వ్రతాన్ని ఆచరించిన తర్వాత బుధుని రూపు ఉన్న బంగారు లేదా వెండి నాణేన్ని దానం చేయాలి. ఇలా బుధాష్టమి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే జాతకరీత్యా బుధునికి సంబంధించిన దోషాలు ఏవైనా ఉంటే తొలగిపోతాయని, జన్మజన్మల పాపాలు తొలగిపోయి కైవల్యం ప్రాప్తిస్తుందని శాస్త్రవచనం.
శివ పార్వతులు, విష్ణువు పూజ
అలాగే ఈ రోజు శివపార్వతులను యధాశక్తి పూజించి అర్చించాలి. అలాగే శ్రీ మహా విష్ణువును విష్ణు సహస్రనామాలతో అర్చించి పూజించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల శివపార్వతుల, శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహంతో గత జన్మ పాపాలు నశించి స్వర్గలోక ప్రాప్తి కలుగుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. పూర్వం శ్రీకృష్ణుని ఆదేశం మేరకు పాండవులు వనవాసం సమయంలో ఈ బుధాష్టమి వ్రతాన్ని ఆచరించి కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో విజయం సాధించినట్లుగా మహాభారతం ద్వారా తెలుస్తోంది. రానున్న బుధాష్టమి రోజు మనం కూడా బుధ గ్రహాన్ని, శివ పార్వతులను, శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించి కైవల్య ప్రాప్తి పొందుదాం.
ఓం నమో నారాయణాయ! ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.