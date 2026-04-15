బుధ గ్రహ దోష నివారణకు శాస్త్రం సూచించిన పరిహారాలు - ఇలా చేస్తే వెంటనే శుభ ఫలితాలు!

జాతకంలో బుధ గ్రహం ప్రతికూలత కారణంగా విద్య, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం వంటి విషయాల్లో ఇబ్బందులు- శాస్త్రంలో సూచించిన కొన్ని సులభమైన పరిహారాలతో బుధ దోషాలు మాయం!

Budha Graha Remedies
Budha Graha Remedies
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 15, 2026 at 4:58 AM IST

Budha Graha Remedies : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాల్లో కొన్ని శుభ గ్రహాలు ఉంటే మరికొన్నిపరిహారాలు పాటించాల్సిన గ్రహాలు ఉంటాయి. నవగ్రహాల్లో ప్రధానంగా బుధుడు, గురుడు, శుక్రుడు, సూర్యుడు, చంద్రుడు శుభాలనిచ్చే గ్రహాలని అంటారు. అయితే వ్యక్తిగత జాతకరీత్యా చూసినప్పుడు గ్రహాల సంచారంలో భాగంగా శుభ గ్రహాలు కూడా నీచ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాంటప్పుడు ఆయా గ్రహాలకు సంబంధించిన పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా ప్రతికూలతలు తొలగించుకోవచ్చు. ఈ సందర్భంగా బుధ గ్రహం ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించడం వలన శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఎవరీ బుధుడు?
తారాచంద్రులకు జన్మించిన వాడు బుధుడు. బ్రహ్మ దేవుడి అనుగ్రహంతో గ్రహంగా మారాడు. బుధుడికి అధి దేవత శ్రీ మహావిష్ణువు. బుధుడు శరదృతువును, ఉత్తర దిక్కునూ సూచిస్తూ పృధ్వీ తత్వం కలిగిన వాడు. ఈ గ్రహ సంఖ్య 5. బుధ గ్రహానికి సంబంధించిన రత్నం పచ్చ, లోహం ఇత్తడి, కంచు. బుధుడు రజో గుణం కలిగిన వాడు. ఆశ్లేష, మూల, రేవతి నక్షత్రములకు బుధుడు అధిపతి. మిధున కన్యా రాశులకు అధిపతి. బుధవారానికి అధిపతి బుధుడు. బుధునికి అధిదేవత వినాయకుడు.

బుధుడు వక్రస్థితిలో ఇచ్చే ప్రతికూల ఫలితాలు
బుధుడు స్వభావరీత్యా శుభుడు. బుధుని తత్వము భూతత్వం. జాతకరీత్యా బుధుడు వక్రదశలో ఉన్నప్పుడు బుద్ధి మందగించడం, చదువులో వెనకపడడం, నరాలు, చర్మం, స్వరపేటిక సంబంధిత వ్యాధులతో బాధ పడడం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా బుధుని అనుకూలత లేనప్పుడు నాసిక సంబంధ వ్యాధులు, పక్షవాతం, వంటి వ్యాధులు కూడా సంక్రమించే ప్రమాదముంది. అలాగే బుధ గ్రహం ప్రతికూలంగా ఉంటే వ్యాపారంలో చిక్కులు, మోసపోవడం, ఆర్థికంగా నష్ట పోవడం, వ్యాపార సంబంధమైన లెక్కల్లో పొరపాట్లు వంటి ఇబ్బందులు కలగవచ్చని శాస్త్రం చెబుతోంది.

బుధ గ్రహ దోషానికి శాంతులు
బుధునికి 17 వేలు జపం చేయించాలి. అంటే నవగ్రహాల్లో బుధునికి సంబంధించిన శ్లోకాన్ని బ్రాహ్మణులచే 17 వేలసార్లకు జపం చేయించాలి. అలాగే 17 మందికి అన్నదానం కూడా చేయాలి. బుధవారం రోజున పెసర పప్పు పొంగలి, పచ్చని అరటి పళ్ళు వినాయకునికి నివేదించి అనంతరం పేదలకు దానం చెయ్యాలి. బుధవారం రోజున విష్ణు మూర్తి అవతారాలు సంబంధించిన ఆలయాలు అంటే రాముడు, కృష్ణుడు, రంగనాధ స్వామి, నరసింహస్వామి, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాలను దర్శించడం వలన బుధ గ్రహ దోషం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే బుధవారం రోజు పెసలు, అరటిపండు కలిపి ఆవుకి ఆహారంగా పెట్టడం వలన శుభఫలితాలు వేగంగా పొందవచ్చు.

ఈ నియమం తప్పనిసరి
బుధ గ్రహ దోష పరిహారం చేసేవారు ఆవుకు ఆహారంగా ఏ ధాన్యం పెడతారో ఆ రోజు ఆ ధాన్యం తినరాదు. ఒక రాగి ముక్కకి పెద్ద రంధ్రం చేసి, దానిని పారుతున్న నీటిలో విడిచి పెట్టాలి. బుధ గ్రహం అనుకూలంగా లేనప్పుడు అడిగినవారికి లేదనకుండా ధర్మం చేయాలి.

ఏకాదశి పూజ
బుధ గ్రహ అనుకూలత కోసం తొలి ఏకాదశి రోజున విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం 5 సార్లు పారాయణ చేయాలి. బుధవారం రోజున పురుష సూక్తం పారాయణ చేయాలి. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామికి 17 బుధవారాలు తులసిమాల సమర్పించాలి.

మరకత గణపతి పూజ
బుధవారం రోజు మరకతం అంటే పచ్చ రత్నంతో తయారు చేసిన గణపతిని గరికతో పూజించి, వడపప్పు, పానకం నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.

ఈ రత్నాన్ని ధరించాలి
బుధగ్రహ దోష పరిహారం కోసం బుధ మంత్రంతో జపం చేసి శుద్ధి చేసిన మేలు మరకతం అంటే మంచి పచ్చను ఉంగరంలో బుధవారం రోజు ధరిస్తే దోషాలు హరింపబడుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది.

ఇవి కూడా పాటించాలి
బుధ గ్రహ వ్యతిరేక ప్రభావంతో ఇబ్బందులు పడేవారు బుధ గ్రహ దోష నివారణకు పచ్చని మైదానంలో, ఆకు పచ్చని వాతావరణంలో కొంత కాలం గడపటం మంచిది. విద్యాలయ పరిసరాల్లో ఎక్కువ సమయం గడపడం, పండితులు చేసే ప్రసంగాలను వినడం, మేధావులతో స్నేహం చేయడం ద్వారా బుధ గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే బుధ గ్రహ దోష నివారణకు బుధవారం రోజు పచ్చ పెసలు బ్రాహ్మణునికి దానం చేయాలి. బుధవారాల్లో పచ్చ పెసలు నానపెట్టి ఆవుకు పెడితే దోష నివారణ జరుగుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.

శివాభిషేకం
సాధారణంగా శివునికి సోమవారాలు అభిషేకం చేస్తుంటారు. కానీ బుధ గ్రహ దోష పరిహారార్ధం పరమేశ్వరునికి బుధవారం అభిషేకం చేయుట వలన త్వరితగతిన ఉపశమనం లభిస్తుంది. కలియుగంలో సులభరీతిలో పాప ప్రక్షాళనకు శివునికి అభిషేకం చేసుకొనుట తప్పనిసరి. శివునికి అభిషేకములు చేయుటవలన పాపాలు నశించి బలం, ఆరోగ్యం, యశస్సు, సకల సంపద, సకల ఐశ్వర్యం, భూలాభం సిద్ధిస్తాయి. జాతకరీత్యా బుధుడు అనుకూలంగా లేనప్పుడు శాస్త్రం సూచించిన ఈ పరిహారాలు పాటించడం వలన సుఖమయ జీవితాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

