వారణాసిలో అరుదైన బృహస్పతి మందిరం- గురు అనుగ్రహం పొందే పవిత్ర క్షేత్రం!

దేవతల గురువు బృహస్పతి అనుగ్రహం పొందే చోటు- భారతదేశంలో అరుదుగా కనిపించే ఆలయాలం- గురు గ్రహ దోష నివారణకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ పవిత్ర క్షేత్ర విశేషాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 16, 2026 at 4:10 AM IST

Brihaspati Temple Significance in Varanasi : బృహస్పతి దేవతలకు గురువు. బృహస్పతి జ్ఞానానికి, అదృష్టానికి, సంపదకు అధిదేవత. హిందూ పురాణాల ప్రకారం అంగీరస మహర్షి కుమారుడైన బృహస్పతి, దేవతల గురువుగా వ్యవహరిస్తాడు. బృహస్పతి జ్ఞానాన్ని, ధర్మాన్ని బోధిస్తాడు. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం గురువును నవగ్రహాల్లో శుభ గ్రహంగా, కీర్తి, సంతానం, విద్యను ప్రసాదించే వాడిగా భావిస్తారు. గురు గ్రహ అనుకూలత కోసం బృహస్పతి ఆలయాలు సందర్శించాలని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మన దేశంలో బృహస్పతి ఆలయాలు అరుదుగా ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం వారణాసిలో ఉంది. ఈ కథనంలో వారణాసిలో వెలసి ఉన్న బృహస్పతి మందిర్ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

వారణాసిలో బృహస్పతి మందిరం ఎక్కడుంది?
ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కాశీలో వెలసిన విశ్వనాథుని ఆలయానికి 1 కి.మీ. దూరంలో, దశాశ్వమేధ్ ఘాట్​కు 500 మీటర్ల దూరంలో బృహస్పతి మందిరం వెలసి ఉంది. కాశీకి వెళ్లినవారు ఈ బృహస్పతి మందిరాన్ని కూడా తప్పకుండా దర్శించుకోవడం పరిపాటి. ఈ పురాతన బృహస్పతి ఆలయం ఎల్లప్పుడూ భక్తులతో కిక్కిరిసి ఉంటుంది.

పౌరాణిక నేపథ్యం
పురాణాల ప్రకారం దేవగురువు బృహస్పతి అంగీరస మహర్షి కుమారుడు. శివునిపై ఆయనకున్న ప్రగాఢ భక్తి కారణంగా, ఆయన దేవతల గురువుగా నియమించారు. పురాణాల ప్రకారం మహాదేవుడు కాశీని తన రాజధానిగా చేసుకున్నప్పుడు, స్వర్గంలోని దేవతలందరూ కూడా మోక్ష నగరమైన కాశీలో నివసించాలని కోరుకున్నారు. అందరూ వారణాసిలో తమకు అనువైన స్థలం కోసం శ్రీ మహాదేవుడిని వేడుకున్నారు. శివుడు అందరికీ అనువైన స్థలాన్ని ప్రసాదించాడు.

ఉన్నతమైన స్థానంలో గురువు
అలాగే దేవతలందరికీ గురువైన బృహస్పతికి కూడా శివుడు విశ్వనాథ ఆలయానికి చాలా సమీపంలో ఒక ప్రదేశాన్ని ప్రసాదించాడు. బృహస్పతి దేవతలందరికీ గురువు కాబట్టి, ఆయన స్థానం ఇతర దేవతలందరి కంటే ఎత్తులో ఉండాలి. అందువల్ల బృహస్పతి స్వామి ఆలయం ఇతర దేవతల ఆలయాల కంటే కొంచెం ఎత్తైన ప్రదేశంలో నెలకొని ఉంది. ఈ విధంగా దేవతలందరూ తమ తమ స్థానాల నుంచి బృహస్పతిని నిరంతరం దర్శించుకోగలరు.

బృహస్పతి తపస్సు - శివుని వరం
బృహస్పతి శివుని కోసం ఎన్నో సంవత్సరాలు తపస్సు చేయగా శివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. శివుడిని చూడగానే బృహస్పతి పారవశ్యంతో శివుని స్తుతించసాగాడు. బృహస్పతి వాగ్ధాటికి మెచ్చిన శివుడు, బృహస్పతి దేవతలందరికీ అధిపతి అవుతాడని వరం ఇచ్చాడు. అలాగే మంచి వాక్సుద్ధి ఉంది కాబట్టి అతనికి వాచస్పతి అనే బిరుదును కూడా ప్రసాదించాడు. వరం ఇచ్చాడు. బృహస్పతి సంవత్సరాల తరబడి తపస్సు చేసి ఇక్కడ ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజించాడని, తద్వారా ఈ ప్రదేశం అత్యంత పవిత్రంగా మారిందని స్థానికుల విశ్వాసం.

బృహస్పతి మందిర విశేషాలు
కాశీలో బృహస్పతి మందిరం విశ్వనాథుని ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంలో ఉంది. ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి మెట్ల మార్గంలో చేరుకోవాలి. గర్భాలయంలో బృహస్పతి సుందర రూపం దర్శనమిస్తుంది. కాశీ విశ్వనాథ ఆలయంలో దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత బృహస్పతి ఆలయానికి వచ్చి పూజలు జరపడం ఒక శుభప్రదమైన సంప్రదాయంగా భక్తులు భావిస్తారు.

పూజోత్సవాలు
బృహస్పతి ఆలయానికి ప్రతిరోజు ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. ఆలయంలో ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి మూడు వేళల్లో త్రికాల హారతులు ఉంటాయి. గురు శుక్రవారాల్లో రాత్రి 11 గంటలకు మరో ప్రత్యేక హారతి కూడా ఉంటుంది. ఏకాదశి, పౌర్ణమి వంటి తిథుల్లో, మహాశివరాత్రి, గురుపూర్ణిమ వంటి పర్వదినాలు ఇక్కడ విశేషంగా నిర్వహిస్తారు. పవిత్రమైన శ్రావణ మాసంలో హరియాలి పేరిట ప్రత్యేక అలంకరణ, విశేష పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.

గ్రహ దోష ఉపశమనం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురువును శుభగ్రహంగా భావిస్తారు. వ్యక్తిగత జాతకంలో ఒక్క గురువు అనుకూలంగా ఉంటే చాలు సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. అందుకే గురువు అనుగ్రహం కోసం వారణాసి బృహస్పతి మందిర్​లో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. జాతకరీత్యా గురువు అనుకూలంగా లేనప్పుడు ఈ మందిరాన్ని దర్శించి, గురు దోష నివారణ పూజలు జరిపించుకోవడం వలన గురుబలం పెరిగి సకల శుభాలు చేకూరుతాయి.

గురువారం యొక్క ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బృహస్పతి పూజకు గురువారం అత్యంత పవిత్రమైనదని అంటారు. గురువారం రోజు బృహస్పతికి పసుపు రంగు వస్త్రాలు, పసుపు, చందనం, పసుపు రంగులో ఉండే ప్రసాదం సమర్పించడం వలన గురు బలం పెరుగుతుందని విశ్వాసం. గురువారం పుష్యమి నక్షత్రంతో కలిసి వచ్చినప్పుడు వారణాసి బృహస్పతి మందిరంలో చేసే ప్రత్యేక పూజ వలన గురు దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.

గురు బృహస్పతి ఆశీస్సులు
గురు బృహస్పతిని పూజించడం వల్ల వృత్తిలో పురోగతి, వైవాహిక ఆనందం, సంతాన భాగ్యం, ఆర్థిక వృద్ధి. సకల గ్రహ దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని విశ్వాసం. జీవితంలోని క్లిష్టమైన సమస్యలు, ఊహించని అవరోధాలను అధిగమించడానికి గురువు అనుగ్రహం సహాయపడుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.

కాశీ యాత్రకు వెళ్లినప్పుడు బృహస్పతి మందిరాన్ని కూడా తప్పకుండా దర్శించుకుందాం... గురువు అనుగ్రహంతో సకల శుభాలు పొందుదాం.

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

