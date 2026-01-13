తెల్లవారుజామునే భోగి మంటలు ఎందుకు వేయాలి? బ్రహ్మీ ముహూర్తానికి ఉన్న రహస్యం ఇదేనా?
భోగి పండుగ విశిష్టత ఏంటి? ఎలా జరుపుకోవాలి? ఎందుకు చేసుకుంటారు?
Published : January 13, 2026 at 2:13 AM IST
Bhogi Festival Significance : ప్రజలంతా పట్టణాలు వదిలి పల్లెబాట పట్టే పండుగ భోగి పండుగ. ఏడాది మొత్తం తెలుగు ప్రజలు ఎదురు చూసే అతి పెద్ద పండుగ భోగి. అందుకే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భోగిని పెద్ద పండుగ అంటారు. పట్టణాలు బోసిపోయి, పల్లెలు వెలుగుల రంగులు అద్దుకునే భోగి పండుగను అందరూ ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకుంటారు. ఏ పండుగైనా ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామో, దాని వెనుక ఉన్న పురాణ గాథ ఏమిటో తెలుసుకుంటూ జరుపుకుంటే పండుగల పరమార్ధం నెరవేరినట్లే! మరి మనందరికీ ఇష్టమైన భోగి పండుగ విశిష్టత ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
భోగి ఇలా వచ్చింది!
వైష్ణవ సంప్రదాయంలో 12 మంది ఆళ్వారులలో ఒకరైన గోదాదేవి శ్రీ రంగనాయకుని వివాహం చేసుకుంది భోగి రోజునే! గోదాదేవి శ్రీరంగనాథునిలో లీనమై భోగాన్ని పొందిన రోజు కాబట్టి ఈ పండుగకు భోగి పండుగ అని పేరు వచ్చింది. అంతేకాదు రైతుల కోసం ఈశ్వరుడు నందిని భూమికి పంపిన పవిత్రమైన రోజు కూడా భోగి రోజే అని అంటారు. అందుకే ఈ రోజున భోగి పండుగను జరుపుకుంటారు. సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించిన రోజును మకర సంక్రాంతిగా జరుపుకుంటాం. మకర సంక్రాంతికి ఒకరోజు ముందు భోగి పండుగగా జరుపుకుంటాం.
ఈ ఏడాది భోగి పండుగ ఎప్పుడు?
ఈ ఏడాది మకర సంక్రమణం జనవరి 15, గురువారం రోజున జరగనున్నందున ఆ ముందు రోజు జనవరి 14, బుధవారం రోజు భోగి పండుగ జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. భోగి పండుగ ఎప్పుడు జరుపుకోవాలో తెలుసుకున్నాం కదా! ఇప్పుడు భోగి పండుగ ఎలా జరుపుకోవాలో చూద్దాం.
భోగి మంటలు
భోగి పండుగ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది భోగి మంటలు. పల్లెల్లో దాదాపు నెల రోజుల పాటు శ్రమించి పిచ్చి చెట్లు కోసి బాగా ఎండబెట్టి భోగి మంటలకు సిద్ధం చేస్తారు. ఇక భోగికి రెండు రోజుల ముందు తాటాకులు కోయించి వాటిని కూడా ఎండబెట్టి ఉంచుతారు. ఆవుపేడతో తయారు చేసిన పిడకలు ఒక దండలాగా గుచ్చుకుని సిద్ధం చేసి పెట్టుకుంటారు. ఇక ఇంట్లో పాతబడిన వస్తువులు, పనికిరాని వస్తువులు ఎలానూ ఉండనే ఉంటాయి. ఇక భోగి ముందు రోజు రాత్రి పల్లెల్లో కోలాహలం అంతా ఇంతా కాదు. ఎప్పుడెప్పుడు తెల్లవారుతుందా! భోగిమంటలు వేద్దామా అని ఎదురు చూస్తూ నిద్రకు దూరం అవుతారు.
ఈ సమయంలోనే వేయాలి
భోగి మంటలు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలోనే వేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. అంటే తెల్లవారుఝాము 3:30 గంటల నుంచి 5:30 గంటల మధ్యలోనే భోగి మంటలు వేయాలి.
భోగి మంటల్లో ఏమి వేయాలి?
భోగి మంటల్లో ఎండిన పిచ్చి చెట్లు, తాటాకులు, పనికిరాని వస్తువులు, పాతబడిన వస్తువులు వేయాలి. వీటిలో పాటు పిడకల దండలు కూడా వేయాలి. విశేషించి భోగి మంటల్లో పిడకలతో పాటు రావి, మామిడి, మేడి, ఔషధ చెట్ల కలప, ఆవు నెయ్యి వేస్తారు.
భోగి మంటలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
భోగి మంటల్లో ఆవు నెయ్యి, ఆవు పిడకలు, కొన్ని ఔషధ వృక్షాల కొమ్మలు వేయడం వల్ల శక్తివంతమైన వాయువులు విడుదలై గాలి శుద్ధి అవుతుంది. సూక్ష్మ క్రిములు నశిస్తాయి. శ్వాసకోశకు సంబంధించిన అనేక రోగాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అందుకే భోగి మంటలు తప్పకుండా వేయాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భోగి మంటల్లో ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, టైర్లు వంటివి వేయరాదు. ఇలాంటివి వేస్తే వాయు కాలుష్యం పెరుగుతుంది.
రంగవల్లికలు
భోగి రోజు అందమైన రంగవల్లికలు ముంగిట్లో వేయడం సంప్రదాయం. ముగ్గుల మధ్యలో గొబ్బెమ్మలను ఉంచి వాటిని గుమ్మడి పువ్వుతో అలంకరిస్తారు. ఈ వేడుకలన్నీ పల్లెల్లోనే ఎక్కువగా చూడవచ్చు.
అభ్యంగన స్నానాలు - పిండి వంటలు
భోగి మంటలు వేసిన తర్వాత నువ్వుల నూనె తలకు, శరీరానికి మర్ధించుకుని తలారా స్నానం చేయడం వలన భోగి పీడ తొలగుతుంది అంటారు. అంటే భోగాలు రాకుండా అడ్డుకునే పీడలు తొలగుతాయని అంటారు. అందుకే ఈ రోజు అభ్యంగన స్నానం తప్పనిసరి అని శాస్త్రం చెబుతోంది. తరువాత ఇంటిల్లిపాది నూతన వస్త్రాలు ధరించి ఇష్టదైవాన్ని పూజించాలి. అటు తర్వాత పిండివంటలతో షడ్రసోపేతమైన భోజనాన్ని బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆరగించాలి.
బొమ్మల కొలువు
కొన్ని ప్రాంతాల్లో భోగి పండుగ రోజున బొమ్మల కొలువు పెట్టే సంప్రదాయం ఉంటుంది. ఈ బొమ్మల కొలువులో దేవీ దేవతల విగ్రహాలు, హిందూ సాంప్రదాయ రీతులను తెలిపే అనేక బొమ్మలు, అలాగే పురాణ గాథలకు సంబంధించిన బొమ్మలు కూడా కొలువు తీరుతాయి. బొమ్మల కొలువు సందర్భంగా ఇరుగు పొరుగు వారిని ఇంటికి పేరంటానికి పిలిచి తాంబూలంతో సత్కరించడం ఆనవాయితీ!
పల్లె వెలుగులు
భోగి పండుగ సందర్భంగా ఇంటి ముందు వెలిసే రంగురంగుల రంగవల్లికలు, గొబ్బెమ్మల సోయగాలు, కన్నెపిల్లలు గొబ్బి పాటలు, హరిదాసు సంకీర్తనలు, గంగిరెద్దుల విన్యాసాలు, పొగమంచుతో ప్రకాశించే పల్లె వాతావరణం, ధాన్యపు రాశులతో కళకళలాడే పంటపొలాలు వెరసి ఇవన్నీ సహజంగా కనిపించే పండుగ వాతావరణం చూడాలంటే పల్లెకు పోవాల్సిందే!
మెరుగు పడే సామాజిక సంబంధాలు
పండుగలు హిందూ సంప్రదాయానికి ప్రతీకలు. ముఖ్యంగా పండుగల సందర్భంగా బంధు మిత్రువులను కలుసుకోవడం, అందరూ కలిసి ఏకపంక్తిలో భోజనాలు చేయడం వలన బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. అలాగే భోగి మంటల సందర్భంగా అందరూ ఒక చోటికి చేరడం, పేరంటం పేరుతో ఒకరింటికి ఒకరు రాకపోకలు సాగించడం వలన సామాజిక సంబంధాలు కూడా దృఢపడతాయి. అందుకే పండుగలు భారతీయ సంప్రాయానికి పట్టుగొమ్మలు అని పెద్దలు అంటారు. ఇలా ఆనందోత్సాహాలతో భోగి పండుగ జరుపుకున్న తరువాత మరుసటి రోజు వచ్చే సంక్రాంతి కోసం ఆనందంగా ఎదురు చూడడంతో భోగి పూర్తవుతుంది. అందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.