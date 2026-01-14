ETV Bharat / spiritual

రేగు పళ్లు, బొరుగులు, చిల్లర నాణేలు భోగి పళ్లలో ఎందుకు కలుపుతారు? అసలు కారణం ఏంటి?

అసలు భోగీ పండగ అంటే ఏమిటి? - చిన్నారుల తలపై భోగి పళ్లు పోయడంలో శాస్త్రీయమైన అంతరార్థం ఏమిటి? - వాటి ప్రాధాన్యత ఏంటి?

Bhogi Festival Significance
Bhogi Festival Significance (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 14, 2026 at 2:57 AM IST

3 Min Read
Bhogi Festival Significance : నాలుగు రోజుల సంక్రాంతి పండుగలో మొదటి రోజు భోగి పండుగగా జరుపుకుంటాం. భోగి పండుగ అనగానే భోగి మంటలు, పిండి వంటలు, రంగ వల్లికలు, గొబ్బెమ్మలు, హరిదాసు సంకీర్తనలు గుర్తుకు వస్తాయి. అయితే ఇదే రోజున చిన్న పిల్లలు ఉన్న ఇళ్లల్లో మరో వేడుక కూడా జరుగుతుంది. అదే భోగిపళ్లు వేడుక. ఈ నేపథ్యంలో అసలు భోగి పళ్లు అంటే ఏమిటి? అవి ఎవరికి పోస్తారు? ఎందుకు పోస్తారు అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

భోగి అంటే?
భోగి అంటే భోగించడం అంటే అనుభవించడం అని అర్థం. ఈ జీవితానికి ఇది చాలు అని అనిపించేలా మనకు ఏది ఆనందాన్ని అందిస్తుందో దానినే భోగం అంటారు. ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప ఆనందాలు సొంతమవ్వాలని, అసంతృప్తి తొలగిపోవాలని, చెడు దృష్టి, నరదృష్టి తొలగిపోవాలని పాత వస్తువులను భోగి మంటల్లో వేసి నూతన క్రాంతికి ఆహ్వానం పలకడమే భోగి పరమార్ధం. ఈ రోజు సంప్రదాయంగా చేసే పండుగ వేడుకల్లో చిన్నారులకు పోసే భోగి పళ్ల వేడుక కూడా ఒకటి. అసలేమిటీ భోగి పళ్లు వేడుక అంటే? వివరంగా తెలుసుకుందాం.

భోగి పళ్ల విశిష్టత
భోగి రోజు సాయంత్రం చిన్నారుల తలపై భోగి పళ్లను పోస్తారు. పురాణాల ప్రకారం పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం కోసం నరనారాయణులు బదరికా వనంలో తపస్సు చేసారంట! వారి తపస్సుకు మెచ్చి దేవతలు నరనారాయణుల్ని చిన్నపిల్లలుగా భావించి వారిపై బదరీ పళ్లు అంటే రేగు పళ్లతో అభిషేకం చేసారని బ్రహ్మాండ పురాణంలో వివరించి ఉంది. అవే కాలక్రమేణా భోగి పళ్లుగా మారాయి. ఆనాటి నుంచి తమ ఇళ్లలోని పసిపిల్లలను నరనారాయణులు స్వరూపాలుగా భావించి రేగు పళ్లను భోగి పండ్లుగా పోయడమనే సాంప్రదాయం మొదలైంది. చిన్నారులకు భోగిపళ్లు పోయడం వెనుక మరో కోణం కూడా ఉంది. సూర్యుని పోలిన రూపం, రంగులో ఉండే రేగు పండ్లను చిన్నారుల శిరసుపై పోయడం వలన ఆరోగ్య ప్రదాత అయిన సూర్యభగవానుని ఆశీస్సులు పిల్లలపై ఉంటాయని విశ్వాసం.

శాస్త్రీయ కోణం
చిన్నారులకు భోగి పండ్లు పోయడం వెనుక ఓ శాస్త్రీయ కోణం కూడా ఉంది. అదేమిటంటే పిల్లలు పుట్టినప్పుడు వారి శిరసుపై ఉన్న మాడు భాగం మెత్తగా ఉంటుంది. దానినే బ్రహ్మరంధ్రము అనికూడా అంటారు. దేవతా ఫలాలుగా భావించే రేగుపండ్లను చిన్నారుల శిరసుపై పోసినప్పుడు వాటి నుంచి వెలువడే సువాసన బ్రహ్మ రంధ్రాన్ని ప్రేరేపించడం వలన చిన్నారుల్లో జ్ఞానం వికసిస్తుందని శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతున్న మాట. రేగు పండ్లలో విటమిన్ 'సి' రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇది సాధారణంగా చలికాలంలో నెలకొనే స్తబ్దతకు విరుగుడుగా పనిచేస్తుంది. ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నాయి కాబట్టే భోగి పండ్లు పోసే సంప్రదాయానికి శాస్త్రం పెద్ద పీట వేసింది.

భోగి పళ్లలో ఏమి కలుపుతారు
చిన్నారులకు పోసే భోగి పళ్లలో రేగు పండ్లు, బొరుగులు, శనగలు, పూలు, చిల్లర డబ్బులు ఉంటాయి. ఇలా అన్నింటితో మిళితమైన భోగి పళ్లను పసిపిల్ల ఆయుష్షు పెంచే ఆశీర్వాదాలుగా కూడా భావిస్తారు. ఈ భోగిపళ్లు చిన్నారులపై వేయడం వల్ల వారు ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లుతారని విశ్వాసం.

ఈ భోగి పండుగ రోజు మనం కూడా మన చిన్నారులకు భోగి పళ్ళు పోద్దాం నరనారాయణుల అనుగ్రహాన్ని, పెద్దల ఆశీర్వాదాలను మన చిన్నారులకు అందిద్దాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునికశాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

