జనవరి 14 భోగి - పండుగ రోజు "ఈ పరిహారం" పాటిస్తే ఏడాదంతా శుభమేనట!
-భోగి పండుగ విశిష్టత ఏంటి? భోగి మంటలు ఎందుకు వేయాలి? ఎలా వేయాలి? - దీని వెనకున్న కారణం వివరిస్తున్న జ్యోతిష్యులు!
Bhogi Festival 2026: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు అత్యంత సంబంరంగా జరుపుకునే పండుగలలో సంక్రాంతి ఒకటి. ఇప్పటికే పల్లెలు సంక్రాంతి శోభతో కళకళలాడుతున్నాయి. ఇక మూడు రోజుల పండుగలో మొదటి రోజు భోగి. ఈ పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున తెల్లవారుజామునే నిద్ర లేచి భోగి మంటలు వేస్తారు. చిన్నారులపై భోగి పళ్లను పోస్తారు. అయితే భోగి పండుగ రోజు పలు విధివిధానాలు పాటిస్తే సంవత్సరం మొత్తం సమస్త శుభాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. మరి ఆ విధివిధానాలు ఏంటి? భోగీ రోజు సమర్పించాల్సిన నైవేద్యాలు, భోగి విశిష్టత ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
2026 జనవరి 14వ తేదీ భోగి పర్వదినం వచ్చింది. భోగభాగ్యాలను ప్రసాదించే ఈ పర్వదినాన పూర్వ సిద్ధాంతం ప్రకారం కొన్ని ప్రత్యేకమైన విధివిధానాలు పాటించాలని జ్యోతిష్యుడు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల సంవత్సరం మొత్తం విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని.. మరీ ముఖ్యంగా శత్రుబాధలు తొలగిపోయి, అదృష్టం వరిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే ఈ విధివిధానాల్లో మొదటిది పండుగ ఉదయాన్నే భోగి మంటలు వేయాలని వివరిస్తున్నారు.
అసలు భోగి మంటలు ఎందుకు వేయాలి: మొదటి రోజు భోగి మంటలు ఎందుకు వేయాలి? దానికి సంబంధించిన కథ ఏంటి? అనే వివరాలు దేవీ భాగవతంలో ఉన్నాయని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. దాని ప్రకారం "హిరణాక్ష్యుడు అనే రాక్షసుడి వంశంలో రురువు అనే రాక్షసుడు జన్మించాడు. మరణం లేకుండా వరము ఇవ్వమని బ్రహ్మ దేవుడు గురించి ఈ రురువు తపస్సు చేస్తాడు. దీనికి బ్రహ్మ ఒప్పుకోడు. దీంతో మరో విధంగా వరం కోరతాడు. "ఎవరైతే 30 రోజుల పాటు ఇంటి ముందు గొబ్బెమ్మలను పెట్టి.. అవి ఎండిన తర్వాత వాటిని మంటల్లో వేసి ఆ మంటల్లో నన్ను(రురువు) తోస్తారో అప్పుడు మాత్రమే నాకు మరణం రావాలి. మిగిలిన సమయాల్లో మరణం రాకూడదు" అని అడగడంతో.. బ్రహ్మదేవుడు సరే అని వరమిస్తాడు. వరం పొందిన తర్వాత దేవతలను, ఋషులను ఇబ్బందిపెట్టడం మొదలుపెట్టాడు రాక్షసుడు. దీంతో ఈ పరిస్థితి నుంచి కాపాడాలను దేవతలందరూ బ్రహ్మ దేవుడును శరణువేడుకుంటారు. దీంతో రురువు మరణ రహస్యాన్ని దేవతలకు చెబుతాడు బ్రహ్మ. ఈ విధంగా రురువు మరణం గురించి తెలుసుకున్న దేవతలు.. ధనుర్మాసంలో ఇంటి ముందు గొబ్బెమ్మలు ఉంచి వాటిని ఎండబెట్టి వాటితో మంటలు చేసి అందులోకి రాక్షసుడిని తోస్తారు. దీంతో అతడి అంతం జరిగింది" అని మాచిరాజు వివరించారు. అయితే అతడు మరణించిన రోజు భోగి అని.. రాక్షసుడి మరణానికి సంకేతంగా భోగి రోజు మంటలను వేయాలని చెబుతున్నారు.
సైంటిఫిక్ రీజన్ ఇదే: ఈ భోగి మంటలు వేయడం వెనుక సైంటిఫిక్ రీజన్ కూడా ఉందని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. దాని ప్రకారం రురువుకు అర్థం సూక్ష్మక్రిమి. అంటే వాతావరణంలో ఉన్న సూక్ష్మక్రిములను తొలగింపచేయడానికి భోగి మంటలు వేయాలని వివరిస్తున్నారు. అంటే భోగి మంటల్లో వాడే ఆవు పిడకలు, ఇతర వస్తువులను కాల్చడం వల్ల వెలువడే పొగ వాతావరణంలోని హానికర బ్యాక్టీరియా, వైరస్లను నశింపజేస్తుందని చెబుతున్నారు.
భోగి మంటలు ఎలా వేయాలి: భోగి రోజు అందరూ ఉదయాన్నే ఎండిపోయిన గొబ్బెమ్మలు, ఇంట్లో పనికిరాని వస్తువులు వీటన్నింటిని ఒకచోట ఏర్పాటు చేసి భోగి మంటలు వేయాలని చెబుతున్నారు. అయితే పరిహార శాస్త్రం ప్రకారం సంవత్సరం మొత్తం అదృష్టం కలిసిరావాలంటే భోగి మంటల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన మూటను వేయాలని చెబుతున్నారు. అందుకోసం ఎరుపు రంగు వస్త్రంలో కొన్ని తెల్ల ఆవాలు, కొన్ని కర్పూరం బిళ్లలు, రెండు గోమతి చక్రాలు వేసి మూటగా కట్టి దానిని చేతిలో పట్టుకుని భోగి మంటల చుట్టూ మూడు సార్లు తిరగాలని.. అనంతరం ఆ మూటను భోగి మంటల్లో వేయాలని వివరిస్తున్నారు. దీనివల్ల సంవత్సరం మొత్తం శత్రుబాధలు, దృష్టి దోషాలు ఉండవని, సమస్త శుభాలు చేకూరుతాయని అంటున్నారు. అదే విధంగా భోగి మంటల మీద కాచిన నీటితో స్నానం చేయాలని, మంటలు పూర్తైన తర్వాత ఆ బూడిదను కొద్దిగా నుదిటి మీద, గుండెల మీద రాసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
జమ్మి పరిహారం: భోగి రోజు జమ్మి చెట్టు వద్ద కొన్ని పూజలు చేస్తే ఏడాది మొత్తం విశేష ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు మాచిరాజు. అందుకోసం..
- భోగి రోజు దగ్గరలోని జమ్మి చెట్టు వద్దకు వెళ్లి పసుపు, కుంకుమ వేసి దీపం వెలిగించి మూడు ప్రదక్షిణలు చేయాలంటున్నారు.
- అనంతరం జమ్మి ఆకులను తీసుకుని ఇంటికి వచ్చినాక మరునాడు సంక్రాంతి పూజలో వీటిని ఉంచి ఆ తర్వాత ధనం దాచుకునే బీరువాలో ఉంచితే సంవత్సరం మొత్తం తలపెట్టిన పనుల్లో విజయం కలుగుతుందని అంటున్నారు.
నైవేద్యం: భోగి రోజు కొత్త బియ్యం, పెసరపప్పు కలిపి పులగం చేసి ఇష్టదైవానికి ప్రత్యేకంగా శ్రీ మహా విష్ణువుకు నైవేద్యంగా పెట్టి ఆ తర్వాత కుటుంబసభ్యులు స్వీకరిస్తే సంవత్సరం మొత్తం విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహం లభిస్తుందని అంటున్నారు. ఇక ఆ సాయంత్రం పిల్లలకు భోగి పళ్లు పోయాలని సూచిస్తున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
