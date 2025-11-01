ETV Bharat / spiritual

భీముని సంహారంతో వెలసిన భీమ శంకరం! శివుడి చెమటతో పుట్టిన నది వెనుక రహస్యం తెలుసా?

భీమ శంకరం క్షేత్రం ఎక్కడుంది? అనేక పురాణం గాథలు ముడిపడిన క్షేత్రం !

Bhima Shankara Jyothirlinga
Bhima Shankara Jyothirlinga (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2025 at 12:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhima Shankara Jyothirlinga : ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఆరోది భీమ శంకరం. శివ భక్తులు అత్యంత పవిత్ర క్షేత్రంగా భావించే భీమ శంకరం క్షేత్రంతో అనేక పురాణం గాథలు ముడిపడి ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా భీమ శంకరం క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ క్షేత్ర విశేషాలేమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మోక్షకారకం - జ్యోతిర్లింగ దర్శనం
హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలకు అత్యంత విశిష్ట స్థానం ఉంది. శివుడు జ్యోతి రూపంలో వెలసిన జ్యోతిర్లింగాల దర్శనంతో మోక్షం ప్రాప్తిస్తుందని విశ్వాసం. శివ భక్తులు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలను తమ జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాలని కోరుకుంటారు. కార్తిక మాసంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలను దర్శించినా, స్మరించినా శివానుగ్రహం కలుగుతుందని విశ్వాసం.

భీమ శంకరం ఎక్కడుంది?
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాల్లో ఒకటైన భీమ శంకరం క్షేత్రం మహారాష్ట్రలో సహ్యాద్రి పర్వత శ్రేణులపై పచ్చని ప్రకృతి సోయగాల నడుమ వెలసి ఉంది.

ఆలయ స్థల పురాణం
త్రేతాయుగంలో రావణ సంహారానికి ముందు కుంభకర్ణుని సంహరిస్తాడు శ్రీరాముడు. అప్పటికే కుంభకర్ణుని భార్య గర్భవతి. కుంభకర్ణుడు మరణించిన కొన్ని రోజులకు ఆమెకు భీముడు అనే కుమారుడు జన్మిస్తాడు. తన తండ్రి మరణం గురించి తల్లి ద్వారా తెలుసుకున్న భీముడు, రామునిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకున్నాడు. అందుకు కావలసిన బలం, అస్తశస్త్రాలు సంపాదించడానికి బ్రహ్మ గురించి కఠోరమైన తపస్సు చేసాడు.

భీమునికి బ్రహ్మ వరం
భీముని తపస్సుకు మెచ్చిన బ్రహ్మ, భీముడు ఎల్లప్పుడూ అజేయుడుగా, అపారమైన శక్తిని కలిగి ఉండే వరాన్ని ఇచ్చాడు. బ్రహ్మ నుంచి పొందిన వరగర్వంతో భీముడు దేవతలను, ఋషులను, ప్రజలను క్రూరంగా హింసించసాగాడు. దేవతలను జయించి స్వర్గాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు. భీముని దురాగతాలు సహింపలేక దేవతలు, ఋషులు పరమ శివుని శరణు వేడారు.

భీమునితో ఈశ్వరుని యుద్ధం
దేవతల ప్రార్ధన మేరకు శివుడు భీమునితో యుద్ధం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ముందుగా శివుడు భీమునితో దురాగతాలు ఆపమని హెచ్చరించాడు. కానీ 'వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి' అన్నట్లు శివుని మాటలు భీమునికి రుచించలేదు. వరగర్వంతో శివునిపైకే దండయాత్రకు వచ్చాడు. కొన్ని వేల సంవత్సరాలపాటు శివునికి భీమునికి భీకరమైన యుద్ధం జరిగింది. భీముడు బ్రహ్మ నుంచి మరణం లేకుండా వరం పొందినప్పటికీ, శివుని దివ్య శక్తులను తట్టుకుని ఎక్కువ కాలం పోరాడలేక పోయాడు. చివరికి శివుడు చేతిలో భీముడు హతమయ్యాడు.

భీమ శంకరుడని పేరు ఇందుకే!
భీముని సంహారంతో దేవతలంతా సంతోషించారు. అనంతరం దేవతలంతా ఆ ప్రదేశంలోనే వెలసి ఉండమని శివుని ప్రార్ధించారు. దేవతల ప్రార్ధనను మన్నిస్తూ శివుడు ఇక్కడ జ్యోతిర్లింగ రూపంలో వెలిసాడు. భీమ సంహారం చేసిన తరువాత అదే ప్రదేశంలోనే వెలసిన ఈశ్వరుడు కాబట్టి ఇక్కడ శివుడు భీమ శంకరుడుగా పూజలందుకుంటున్నాడు.

శివుడి చెమటతో ఉద్భవించిన నది
భీమ శంకరం క్షేత్ర సమీపంలో ఒక నది ప్రవహిస్తుంటుంది. ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారం భీముడు, శివుని మధ్య యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు, శివుని శరీరం నుంచి కొన్ని చెమట చుక్కలు వచ్చి భూమి మీద పడ్డాయట. అలా శివుడి చెమట ఇక్కడ నదిగా మారిందట! ఈ నదిని భీమా నది అని పిలుస్తారు.

ఆలయ విశేషాలు
భీమ శంకరుని ఆలయం సహజ ప్రకృతి సోయగాల మధ్య వెలసి ఉండడం వలన ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించే భక్తులు మంచి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుతారు. గర్భాలయంలో భీమ శంకరుడు జ్యోతిర్లింగంగా భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు. స్వామి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులు ముందుగా భీమ నదిలో స్నానం చేసి శివుని దర్శించుకుంటారు. కొండ చరియల్లో వెలసి ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని చేరుకోడానికి భక్తులు కొంత దూరం కాలినడకన నడిచి వెళ్లి దర్శనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రయాణం భక్తులకు ఒక మంచి అనుభూతిని అందిస్తుంది.

పూజోత్సవాలు
భీమ శంకర జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రంలో ప్రతిరోజూ శివుని త్రికాల పూజలు శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతాయి. ప్రతి సోమవారం, ఏకాదశి, మాస శివరాత్రి రోజుల్లో శివునికి అభిషేకాలు జరుగుతాయి. శ్రావణ మాసం, కార్తిక మాసం, మాఘ మాసంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు జరుగుతాయి. మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా ఇక్కడ జరిగే ఉత్సవాన్ని చూడటానికి దేశవిదేశాల నుంచి భక్తులు విచ్చేస్తారు.

భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక వారసత్వానికి చిహ్నంగా నిలిచే భీమ శంకర క్షేత్ర దర్శనం ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను, శత్రుజయాన్ని కలిగిస్తుందని విశ్వాసం. ఈ కార్తిక మాసంలో భీమ శంకర క్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాంతరిద్దాం.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

BHIMA SHANKARA LOCATION
BHIMASHANKARA JYOTHIRLINGA PHOTOS
BHIMA SHANKARA JYOTHIRLINGA STORY
BHIMASHANKARA JYOTHIRLINGA TEMPLE
BHIMA SHANKARA JYOTHIRLINGA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ పిల్లలు ఆటిజంతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.