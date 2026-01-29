58రోజులు అంపశయ్యపై ప్రాణాలు నిలుపుకుని మోక్షం పొందిన మహావీరుడు! భీష్మ ఏకాదశి విశిష్టత ఏంటో తెలుసా?
జీవితాంతం ఘోటక బ్రహ్మచారిగా గడిపిన భీష్ముడు- మోక్షాన్ని పొందిన మాఘ శుద్ధ ఏకాదశిని భీష్మ ఏకాదశిగా జరుపుకోవడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం
Published : January 29, 2026 at 9:25 AM IST
Bheeshma Ekadasi 2026 Story : మహాభారతాన్ని మానవాళికి అందించింది వ్యాస భగవానుడు అయితే అసలు భీష్ముడు లేని మహా భారతాన్ని ఊహించలేం. అంతలా మహా భారతంపై తన ప్రభావాన్ని చూపిన కురు వృద్ధుడు భీష్మ పితామహుడు. అంపశయ్యపై 58 రోజులు ప్రాణాలు నిలుపుకుని చివరకు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు మోక్షాన్ని పొందారని మహా భారతంలో వివరించి ఉంది. తన జీవితాంతం ఘోటక బ్రహ్మచారి గా గడిపిన భీష్ముడు మోక్షాన్ని పొందిన మాఘ శుద్ధ ఏకాదశిని భీష్మ ఏకాదశిగా జరుపుకోవడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. జనవరి 29, గురువారం భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా భీష్మ ఏకాదశి విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.
త్యాగశీలి
తన తండ్రి సుఖం కోసం సింహాసనాన్ని తృణప్రాయంగా భావించి త్యాగం చేసిన త్యాగశీలి భీష్ముడు. తాను వివాహం చేసుకుంటే తనకు కలిగే సంతానం వలన తాను చేసిన త్యాగానికి పరమార్ధం ఉండదని తలచి ఆజన్మాంతం బ్రహ్మచారిగా ఉండడానికి భీష్మ ప్రతిజ్ఞ చేసిన భీష్ముడు ఒక విధంగా మహా భారతానికి మూలస్థంభం వంటివాడు.
స్వచ్ఛంద మరణాన్ని వరంగా పొందిన ధీరుడు
శంతన మహారాజు, గంగాదేవికి జన్మించిన భీష్మునికి తాను కోరుకున్నప్పుడు మరణం పొందే వరం ఉంది. అందుకే కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఆయన మార్గశిర మాసంలోనే తనువు చాలించినప్పటికీ, ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చేంతవరకు ప్రాణాలు నిలుపుకుని మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు మోక్షాన్ని పొందిన ఉదాత్తముడు.
అపశయ్యపై రాజనీతి ధర్మాలు
భీష్ముని జీవితం యావత్తు త్యాగమయమే! పాండవులకు న్యాయబద్ధంగా ఇవ్వాల్సిన రాజ్యాన్ని ఇచ్చేయమని యుద్ధం వద్దని దుర్యోధనునికి ఎంత చెప్పిన వినక పోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కౌరవుల పక్షాన కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాల్గొంటాడు. అర్జునుని శరాఘాతాలకు రణరంగంలో కుప్పకూలిపోయాడు. అర్జునుడు తన తాతగారిపై గౌరవంతో అంపశయ్యను ఏర్పాటు చేస్తారు. భీష్ముడు అంపశయ్యపై ఉన్న తనను చూడటానికి వచ్చిన ధర్మరాజుకు రాజనీతి సారాంశాన్ని మొత్తం బోధిస్తాడు. అనంతరం పాండవులను పలు విధాలుగా కీర్తిస్తాడు.
విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం పుట్టింది ఇక్కడే
కురుక్షేత్ర రణభూమిలో అంపశయ్యపై ఉన్న తనను పలకరించడానికి మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు వచ్చిన శ్రీకృష్ణుని విష్ణు సహస్రనామావళితో స్తుతించాడు. అనంతరం కృష్ణునిలో ఐక్యమయ్యాడు. అందుకే మాఘ శుద్ధ ఏకాదశిని భీష్మ ఏకాదశి అని, విషు సహస్రనామావళి పుట్టిన రోజని అంటారు. ఆనాటి నుంచి భీష్ముని స్మరించుకోడానికి మాఘ శుద్ధ ఏకాదశిని భీష్మ ఏకాదశిగా జరుపుకుంటున్నాం.
భీష్మ ఏకాదశి ఎలా జరుపుకోవాలి?
ప్రతి ఏకాదశికి పాటించే నియమాలు భీష్మ ఏకాదశి రోజు కూడా పాటించాలి. మాఘ శుద్ధ దశమి నాటి రాత్రి నుంచి మాఘ శుద్ధ ద్వాదశి ఉదయం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. ఏకాదశి రాత్రివేళ జాగారం చేయాలి. వీటితోపాటు ఈ రోజు విష్ణు పూజ తప్పనిసరిగా చేయాలి.
భీష్మ ఏకాదశి పూజా విధానం
భీష్మ ఏకాదశి రోజు సూర్యోదయం తోనే నిద్రలేచి శుచియై, పూజామందిరంలో శ్రీ మహావిష్ణువును ప్రతిష్టించుకోవాలి. గంధం, కుంకుమలతో శ్రీ మహావిష్ణువు విగ్రహాన్ని అలంకరించాలి. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. తులసి దళాలు, పసుపు రంగు పూలతో శ్రీ మహావిష్ణువును అర్చించాలి. అరటిపండ్లు, శ్రీహరికి ఇష్టమైన చక్కెర పొంగలి ప్రసాదాలను నివేదించి అందరికీ పంచిపెట్టాలి. సాయంత్రం విష్ణువు ఆలయంలో ప్రశాంతంగా కూర్చుని విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. ఏకాదశి రాత్రంతా భాగవత కథలతో, భజనలతో జాగారం చేయాలి.
ద్వాదశి పారణ
ద్వాదశి రోజు ఉదయాన్నే తలారా స్నానం చేసి నిత్యపూజ పూర్తి చేసుకుని ఒక బ్రాహ్మణుడికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలు ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.
జయ ఏకాదశి
భీష్మ ఏకాదశిని జయ ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. ఈ రోజు మొదలు పెట్టిన ఏ కార్యమైనా విజయవంతంగా పూర్తవుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇక భీష్మ పితామహుడు మనందరికీ ఆద్యుడు, పూర్వీకుడు కనుక ఈ రోజు భీష్మునికి తర్పణాలు విడిచి పెట్టడం వలన వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
భీష్మ పంచకం
భీష్మాష్టమి నుంచి భీష్మ ఏకాదశి వరకు ఉన్న ఐదు రోజులను భీష్మ పంచకం అంటారు. ఈ అయిదు రోజులు భీష్ముని వ్యక్తిత్వాన్ని తలచుకుంటూ, ఆయన జీవితం నుంచి ప్రేరణ పొందేదుకు పెద్దలు కేటాయించారు. రానున్న భీష్మ ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం ఉండి, విష్ణు సహస్రనామాలను జపిస్తూ, భగవద్గీతను పారాయణ చేస్తూ, భీష్ముని స్మరిస్తూ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం. ఆ మహామహుని జీవితం నుంచి స్ఫూర్తిని పొందుదాం. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.