భవాని అష్టమి విశిష్టత: శివపార్వతులను ఇలా పూజిస్తే- సకల పాపాలు హరించడం ఖాయం!

భవాని అష్టమి రోజున ఇలా పూజలు చేస్తే- సకల పాపాలు హరించి, అనంతమైన పుణ్యఫలాలు, సంతానం లేనివారికి సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం!

Bhavani Ashtami Significance
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 26, 2026 at 5:01 AM IST

Bhavani Ashtami Significance : తెలుగు సంవత్సరాల్లో వచ్చే మొదటి మాసమైన చైత్ర మాసానికి ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ మాసంలో ప్రతి రోజు విశిష్టమైనదే! ఉగాదితో ప్రారంభమయ్యే, వసంత నవరాత్రులు మొదలుకొని శ్రీరామనవమితో పాటు ఎన్నో పండుగలు ఈ మాసంలో జరుపుకుంటాం. అలాగే ఈ మాసంలో ఇటు శ్రీరామునితో పాటు దుర్గాదేవిని కూడా విశేషంగా ఆరాధిస్తారు. ముఖ్యంగా చైత్ర శుద్ధ అష్టమిని భవాని అష్టమిగా జరుపుకుంటాం. దుర్గాదేవి అవతారమైన పార్వతి దేవి ఆరాధన ఈ రోజు విశేషంగా చేస్తారు. ఈ కథనంలో భవాని అష్టమి విశిష్టత ఏమిటి? ఈ రోజు ఆచరించాల్సిన విధివిధానాలేమిటో తెలుసుకుందాం.

భవాని అష్టమి ఎప్పుడు?
చైత్ర శుద్ధ అష్టమిని భవాని అష్టమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది మార్చి 26, గురువారం రోజు చైత్ర శుద్ధ అష్టమి సందర్భంగా ఈ రోజునే భవాని అష్టమి జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా భవాని అష్టమి వెనుక ఉన్న పౌరాణిక గాథను తెలుసుకుందాం.

దక్షుడు చేసిన నిరీశ్వర యాగం
పార్వతీదేవి మరో పేరే భవాని. దుర్గ అన్నా భవాని అన్నా ఉమ అన్నా అన్నీ అమ్మవారి పేర్లే! చైత్ర శుద్ధ అష్టమి అమ్మవారిని సేవించుకోవడానికి విశిష్టమైన రోజు. దక్ష ప్రజాపతి కుమార్తె సతీదేవి పరమేశ్వరుని పెళ్లాడింది. ఈ వివాహం దక్షునికి ఇష్టం ఉండదు. శివుడు స్మశానవాసి అని దక్షునికి శివుడంటే ప్రీతి ఉండదు. ఒకసారి దక్షుడు పెద్ద యజ్ఞం చేయ తలపెట్టి ముల్లోకాల్లో మహర్షులను, రాజర్షులను, ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానిస్తాడు కానీ శివుని ఆహ్వానించడు. తండ్రి ఇంట్లో జరిగే ఉత్సవానికి పిలుపు ఎందుకని శివుడు వారిస్తున్నా వినకుండా సతీదేవి దక్షుని యజ్ఞానికి వెళ్తుంది.

సతీదేవిని అవమానించిన దక్షుడు
యజ్ఞానికి వచ్చిన సతీదేవిని దక్షుడు అవమానిస్తాడు. శివుడు స్మశానవాసి అని, కపాలాన్ని ధరించి బిక్షాటన చేస్తాడని అందరి ముందు హేళన చేస్తాడు. శివనింద భరించలేని సతీదేవి యాగాగ్నిలో దూకి ఆత్మాహుతి చేసుకుంటుంది. సతీదేవి ఆత్మత్యాగం గురించి తెలుసుకున్న పరమేశ్వరుడు ఆగ్రహంతో తన జటాజూటం నుంచి ఒక జటను తీసి విసిరి కొట్టగా అందులో నుంచి వీరభద్రుడు ఉద్భవించి దక్ష యజ్ఞాన్ని సర్వ నాశనం చేస్తాడు. దేవతలను తరిమి కొడతాడు.

భవానిగా జన్మించిన సతీదేవి
దేహత్యాగం చేసిన సతీదేవి మరుసటి జన్మలో హిమవంతుని పుత్రికగా పార్వతిగా జన్మిస్తుంది. ఆ పార్వతియే భవాని కాబట్టి ఆమె జన్మించిన చైత్ర శుద్ధ అష్టమిని భవాని అష్టమిగా జరుపుకోవడం ఆనాటి నుంచి సంప్రదాయంగా మారింది.

భవాని అష్టమి పూజ విధానం
చైత్ర శుద్ధ అష్టమి రోజు భవాని దేవిని పూజించే వారు ముందుగా తలారా స్నానం చేసి తెలుపు, ఎరుపు రంగు కలిసి ఉన్న వస్త్రాలను ధరించాలి. ఈ రోజు ప్రత్యేకించి అశోక వృక్షం కింద పార్వతి పరమేశ్వరుల చిత్రపటాలను కానీ విగ్రహాలను కానీ ఉంచి పూజించాలి. వీలుకాని వారు పూజామందిరంలో పార్వతి పరమేశ్వరుల ప్రతిమను కానీ చిత్రపటాన్ని కానీ ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. ఆదిదంపతులను ఎర్రని పూలతో, గంధం, కుంకుమలతో అలంకరించాలి. అనంతరం షోడశోపచార, అష్టోత్తర శతనామ పూజలతో పూజించాలి. ఈ రోజు విశేషంగా లలితా సహస్రనామాలు, దుర్గాస్తుతి పారాయణ చేయాలి. అనంతరం నిమ్మకాయల పులిహోర, వడపప్పు, పానకం వంటి నైవేద్యాలు ఉమామహేశ్వరులకు నివేదించాలి. చివరగా కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. అశోక వృక్షం కింద ఆచరించే అష్టమి పూజ కాబట్టి ఈ వ్రతానికి అశోకాష్టమి అనే పేరు కూడా ఉంది.

పూజాఫలం
భవాని అష్టమి రోజు ఈ విధంగా భక్తిశ్రద్ధలతో ఆది దంపతులను పూజించడం వల్ల సకల పాపాలు హరించి, అనంతమైన పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయని, దుఃఖాలు తొలగుతాయని, సంతానం లేనివారికి ఆదిదంపతుల అనుగ్రహంతో సంతానం కలుగుతుందని విశ్వాసం. రానున్న భవాని అష్టమి రోజు మనం కూడా పార్వతి పరమేశ్వరులను పూజించి సకల శుభాలు పొందుదాం.
నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

