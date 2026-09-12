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భాద్రపద మాసంలో ఇంట్లో తప్పక పాటించాల్సిన వ్రతాలు- ఒక్కసారి ఆచరిస్తే సకల కార్యాల్లో జయం లభిస్తుందని విశ్వాసం!

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆరోనెలైన భాద్రపదం వినాయక ఆరాధన- శివపార్వతుల పూజతో పాటు పితృదేవతల స్మరణకు విశిష్టం- వినాయక చవితి, కేదారేశ్వర వ్రతం, అనంత పద్మనాభ వ్రతం వంటి అనేక పర్వదినాలు

Bhadrapada Masam
భాద్రపద మాసంలో పండుగలు, వ్రతాలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 6:50 AM IST

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Bhadrapada Masam Festivals and Significance : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద మాసం ఆరో నెల. ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలకు పునాది అయిన భాద్రపద మాసం ఎన్నో పండుగలకు, వ్రతాలకు నిలయం! దైవారాధనతో పాటు పితృదేవతల ఆరాధనకు విశిష్టం భాద్రపదం!

శుభప్రదం-భాద్రపదం
బాధ్రపద మాసము తెలుగు సంవత్సరంలో ఆరో నెల. ఈ మాసంలో పున్నమి చంద్రుడు పూర్వాభాద్ర లేదా ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాలలో సంచరించడం వలన ఈ మాసానికి భాద్రపద మాసమని పేరు వచ్చింది. వర్ష ఋతువు చివరలో వచ్చే భాద్రపద మాసంలో ఏకాన్న ఆహార వ్రతం చేస్తే ధనం, ఆరోగ్యం ప్రాప్తిస్తాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇదే మాసంలో ఏకదంతుని ఆరాధించే వినాయక చవితి కూడా వస్తుంది. ఈ ఏడాది అధిక మాసం వచ్చిన సందర్భంగా విశేషించి తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు రెండుసార్లు జరగనున్నాయి. ఇందులో మొదటి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు భాద్రపద మాసంలోనే జరగనుండడం విశేషం. భాద్రపద మాసం విశిష్టత గురించి మరిన్ని విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

భాద్రపద మాసం విశిష్టత
భాద్రపద మాసంలో పాటించే ఉపవాసం, దానం, దైవారాధన విశేషమైన ఫలితాలు లభిస్తాయని ప్రశస్తి. ఈ మాసం శివపార్వతులు, వినాయకుడు, పితృ ఆరాధనకు విశిష్టమైనది. భాద్రపద మాసంలో వచ్చే మరిన్ని విశేషాలు చూద్దాం.

వినాయక నవరాత్రులు
భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజున వినాయక వ్రతకల్పాన్ని నిర్వహించుకుంటాం. వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రతిష్టించిన గణపతి విగ్రహాలకు ఈ రోజు విశేషమైన పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఇదే రోజు సూర్యుడు ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలోని మొదటి పాదంలోకి మధ్యాహ్నం 12:53 గంటలకు ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సందర్భంగా శృంగేరి పీఠం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ మహాగణపతి వాక్యార్థ సభ ప్రారంభం అవుతుంది.

కేదారేశ్వర వ్రతం
భాద్రపద శుద్ధ నవమి రోజు పరమశివుని ఆరాధించే శ్రీ కేదారేశ్వర వ్రతాన్ని భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరిస్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం, శ్రేయస్సు కోసం భక్తులు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.

పరివర్తన ఏకాదశి, వామన జయంతి
భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశి రోజు ఆచరించే పరివర్తన ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం, జాగారాలతో శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. అదే రోజు శ్రీ మహావిష్ణువు అవతార పరంపరలో వామన జయంతి అవతారం ఉద్భవించిన రోజు. ఈ రోజు శ్రీమన్నారాయణుని వామన రూపంలో పూజించి తరించడానికి ఉద్దేశించినది.

గణేష్ నిమజ్జనం, అనంత పద్మనాభ స్వామి వ్రతం
భాద్రపద శుద్ధ చతుర్దశి రోజు గణపతి నిమజ్జనం కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ రోజు వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రతిష్టించిన గణపతి విగ్రహాలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, భక్తిశ్రద్ధలతో, కోలాహలంగా పవిత్ర జలాలలో నిమజ్జనం చేసే కార్యక్రమం అత్యద్భుతంగా జరుగుతుంది. ఇదే రోజు అనంత పద్మనాభస్వామి వ్రతం. శ్రీ మహావిష్ణువును అనంత పద్మనాభ స్వామి స్వరూపంలో ఆరాధిస్తూ భక్తులు ఈ వ్రతాన్ని నిర్వహిస్తారు.

ఉమామహేశ్వర వ్రతం
భాద్రపద శుద్ధ పౌర్ణమి రోజు శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్వామి వ్రతం, చాతుర్మాస వ్రత సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజు శివపార్వతులను విశేషంగా ఆరాధిస్తారు. దేవాలయాల్లో విశేష పూజలు, దీపోత్సవాలు జరుగుతాయి.

మహాలయ పక్షాలు ప్రారంభం
భాద్రపద బహుళ పాడ్యమి నుంచి పితృ దేవతలకు ప్రీతికరమైన మహాలయపక్షాలు ప్రారంభం అవుతాయి. పితృదేవతలను స్మరించుకునే ఈ కాలానికి హిందూ సంప్రదాయంలో విశేషమైన ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ పక్షం రోజులు పితృ తర్పణాలు, శ్రాద్ధకర్మలు, దానధర్మాలు వంటివి కుటుంబ ఆనవాయితీని అనుసరించి నిర్వహించడం సంప్రదాయం.

ఉండ్రాళ్ల తదియ
భాద్రపద బహుళ తదియ రోజుతో శ్రీ మహాగణపతి వాక్యార్థ సభ పూర్తవుతుంది. ఇదే రోజు గౌరీదేవిని పూజించే బృహత్యుమా వ్రతం, గణపతిని ఆరాధించే ఉండ్రాళ్ల తదియ జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు సాయంత్రానికి చవితి తిథి ప్రవేశించడం వలన ఈ రోజునే సంకష్టహర చతుర్థి వ్రతాన్ని కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటాం.

జయాలు కలిగించే జయ ఏకాదశి
భాద్రపద బహుళ ఏకాదశిని ఇంద్ర ఏకాదశి, జయ ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే సకల కార్యాల్లో జయం లభిస్తుందని విశ్వాసం.

మహాప్రదోషం, మాసశివరాత్రి
అలాగే భాద్రపద బహుళ త్రయోదశి రోజు పక్ష ప్రదోష వ్రతం, చతుర్దశి రోజు మాసశివరాత్రి జరుపుకుంటాం.

మహాలయ అమావాస్య
ఇక చివరగా భాద్రపద బహుళ అమావాస్య రోజును మహాలయ అమావాస్యగా జరుపుకుంటాం. పితృదేవతల ఆరాధనకు విశిష్టమైన ఈ రోజున పితృదేవతల ప్రీతి కోసం తిల, జల తర్పణాలు, శ్రాద్ధ కర్మలు, పిండప్రదానాలు, దానధర్మాలు నిర్వహించడం వలన కుటుంబ శ్రేయస్సు, వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం. భాద్రపద మాసంలో ఈ విధంగా శాస్త్రం సూచించిన విధంగా పండుగలు, పుణ్యతిథులు ఆచరించడం వలన సద్గతులు కలుగుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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వినాయక చవితి నుంచి మహాలయ అమావాస్య వరకు భాద్రపద మాసంలో వచ్చే పర్వదినాలు, పుణ్య తిథులివే!

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KEDAR ESHWAR VRATAM
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