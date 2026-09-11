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వినాయక చవితి నుంచి మహాలయ అమావాస్య వరకు భాద్రపద మాసంలో వచ్చే పర్వదినాలు, పుణ్య తిథులివే!

భక్తి, ఆధ్యాత్మిక సాధనకు విశిష్టం భాద్రపద మాసం- 2026లో సెప్టెంబర్ 12 నుంచి అక్టోబర్ 10 వరకు- వినాయక చవితి, ఋషి పంచమి, అనంత పద్మనాభ వ్రతం వంటి ముఖ్యమైన పర్వ దినాలు

Bhadrapada Masam 2026
భాద్రపద మాసంలో వచ్చే పర్వదినాలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2026 at 4:25 AM IST

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Bhadrapada Masam 2026 : తెలుగు మాసాల్లో ఆరో మాసం భాద్రపద మాసం. భాద్రపద మాసం వినాయకుని ఆరాధనకు ప్రత్యేకం! వినాయక చవితితో పాటు పితృదేవతలకు విశేషమైన మహాలయ పక్షాలు, ఋషిపంచమి, అనంతపద్మనాభ వ్రతం, మాసశివరాత్రి ఈ మాసం ప్రత్యేకతలు!

ఆధ్యాత్మిక మాసం
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద మాసానికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. దక్షిణాయన పుణ్యకాలంలో వచ్చే భాద్రపద మాసం భక్తి, ఆత్మశోధన, ఆధ్యాత్మిక పునరుద్ధరణకు పవిత్రమైన కాలం. ఇక ఈ మాసంలో ప్రతి తిథి విశిష్టమైనదే! ప్రతి రోజు పర్వదినమే! భాద్రపద మాసంలో పున్నమి చంద్రుడు ఉత్తరాభాద్ర లేదా పూర్వాభాద్ర నక్షత్రాలలో సంచరించడం వలన ఈ మాసానికి భాద్రపద మాసమని పేరు వచ్చింది. ఇక ఈ మాసంలో రానున్న పర్వదినాలు, పుణ్యతిథుల గురించి తెలుసుకుందాం.

భాద్రపద మాసంలో పర్వదినాలు- పుణ్యతిథులు
సెప్టెంబర్ 12, శనివారం నుంచి భాద్రపద మాసం ప్రారంభమై అక్టోబర్ 10, శనివారం వరకు భాద్రపద మాసం కొనసాగుతుంది. ఈ మాసంలో రానున్న పర్వదినాలు, పుణ్యతిథులు ఇవే!

  • సెప్టెంబర్ 12, శనివారం భాద్రపద శుద్ధ పాడ్యమి/విదియ: భాద్రపద మాసం ప్రారంభం, చంద్రోదయం.
  • సెప్టెంబర్ 13, ఆదివారం భాద్రపద శుద్ధ విదియ/తదియ: వరాహజయంతి
  • సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం భాద్రపద శుద్ధ చవితి: వినాయక చవితి, గణేష్ చతుర్థి, తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ, తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి సన్నిధిన వినాయక చవితి ఉత్సవం, కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం, శ్రీ మహాగణపతి వాక్యార్థ సభ ప్రారంభం.
  • సెప్టెంబర్ 15, మంగళవారం భాద్రపద శుద్ధ చవితి/పంచమి: ఋషి పంచమి, తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు ధ్వజారోహణం కార్యక్రమం, తాళ్లపాక శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం, మోక్ష గుండం విశ్వేశ్వరయ్య జయంతి
  • సెప్టెంబర్ 17, గురువారం భాద్రపద శుద్ధ షష్టి: కన్యా సంక్రమణం, విశ్వకర్మ జయంతి
  • సెప్టెంబర్ 18, శుక్రవారం భాద్రపద శుద్ధ సప్తమి: తాళ్లపాక శ్రీ చెన్న కేశవస్వామి పవిత్రోత్సవాలు సమాప్తం
  • సెప్టెంబర్ 19, శనివారం భాద్రపద శుద్ధ అష్టమి: తిరుమల శ్రీవారి గరుడసేవ
  • సెప్టెంబర్ 20, ఆదివారం భాద్రపద శుద్ధ నవమి: తిరుమల శ్రీవారి రథరంగ డోలోత్సవం, శ్రీ కేదారేశ్వర వ్రతం
  • సెప్టెంబర్ 21, సోమవారం భాద్రపద శుద్ధ దశమి: తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం, జమ్మలమడుగు శ్రీ నారాపుర వేంకటేశ్వరస్వామి వారి పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం
  • సెప్టెంబర్ 22, మంగళవారం భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశి: తిరుమల శ్రీవారి రథోత్సవం, పరివర్తన ఏకాదశి, వామన జయంతి
  • సెప్టెంబర్ 23, బుధవారం భాద్రపద శుద్ధ ద్వాదశి: తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవ అవభృథ స్నానం, చక్రస్నానం
  • సెప్టెంబర్ 24, గురువారం భాద్రపద శుద్ధ త్రయోదశి: పక్ష ప్రదోషం, తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి పవిత్రోత్సవాలు సమాప్తం
  • సెప్టెంబర్ 25, శుక్రవారం భాద్రపద శుద్ధ చతుర్దశి: అనంత పద్మనాభస్వామి వ్రతం, తిరుమల శ్రీవారి చక్రస్నానం, గణపతి నిమజ్జనం
  • సెప్టెంబర్ 26, శనివారం భాద్రపద శుద్ధ పౌర్ణమి: ఉమామహేశ్వర వ్రతం
  • సెప్టెంబర్ 27, ఆదివారం భాద్రపద బహుళ పాడ్యమి: మహాలయ పక్షాలు ప్రారంభం
  • సెప్టెంబర్ 28, సోమవారం భాద్రపద బహుళ విదియ: శ్రీ మహాగణపతి వాక్యార్థ సభ సమాప్తం
  • సెప్టెంబర్ 29, మంగళవారం భాద్రపద బహుళ తదియ: బృహత్యుమా వ్రతం, ఉండ్రాళ్ల తదియ, మహాభరణి, సంకష్టహర చతుర్థి
  • అక్టోబర్ 2, శుక్రవారం భాద్రపద బహుళ షష్టి: మహాత్మాగాంధీ జయంతి, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి.
  • అక్టోబర్ 3, శనివారం భాద్రపద బహుళ అష్టమి: మధ్వాష్టమి
  • అక్టోబర్ 6, మంగళవారం భాద్రపద బహుళ ఏకాదశి: జయ ఏకాదశి, ఇంద్రఏకాదశి
  • అక్టోబర్ 8, గురువారం భాద్రపద బహుళ త్రయోదశి: పక్ష ప్రదోషం, మాసశివరాత్రి
  • అక్టోబర్ 10, ఆదివారం భాద్రపద బహుళ అమావాస్య: మహాలయ అమావాస్య, పితృ దినం, బతుకమ్మ పండుగ ప్రారంభం, కుశ గ్రహణం. ఈ రోజుతో భాద్రపద మాసం సమాప్తం అవుతుంది.

పరమ పవిత్రమైన భాద్రపద మాసంలో శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా పండుగలు జరుపుకుందాం. పుణ్య తిథులు ఆచరిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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