భద్రాచలంలో కనిపించే సుదర్శన చక్రం- ఇది వైకుంఠం నుంచి ఎలా వచ్చిందో తెలుసా?
గోదావరిలో తేలుతూ వచ్చిన ఆ చక్రం నిజంగా శ్రీరాముడు పంపిందా? భద్రాచలం ఆలయ చరిత్రలో అత్యంత ఆశ్చర్యమైన సంఘటన!
Published : December 10, 2025 at 4:00 AM IST
Bhadrachalam Sudarshanchakra Story : దక్షిణ అయోధ్యగా పేరొందిన భద్రాచలం తెలంగాణలో పావన గోదావరి తీరాన వెలసిన పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం. మేరువు మేనకల కుమారుడైన భద్రుడు శ్రీరామునికి పరమ భక్తుడు. అతనికిచ్చిన మాట ప్రకారం శ్రీరాముడు సీతా లక్ష్మణ, ఆంజనేయ సమేతంగా ఇక్కడ వెలిసినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. మరి ఇంతటి ప్రశస్తమైన పుణ్యక్షేత్రం భద్రాచలం గర్భగుడిపై వెలసి ఉన్న శిఖరంపై దర్శనమిచ్చే సుదర్శన చక్రం సాక్షాత్తు వైకుంఠం నుంచి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా అసలు సుదర్శన చక్రం అంటే ఏమిటి? భద్రాచలంలో కనిపించే ఈ సుదర్శన చక్రం వైకుంఠం నుంచి ఎలా వచ్చింది అనే విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
విశ్వ రక్షకుడు శ్రీహరి
హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం సమస్త సృష్టిని నడిపించే వాడు శ్రీహరి. అందుకే శ్రీహరిని విశ్వానికి రక్షకుడని పిలుస్తారు. వైకుంఠంలో పాలకడలిలో శేషతల్పంపై శయనించి ఉన్న శ్రీ మహావిష్ణువు చతుర్భుజాలతో భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంటాడు. శ్రీ మహావిష్ణువు నాలుగు చేతుల్లో శంఖం, చక్రం, గద, పద్మంను ధరించి ఉంటాడు. అత్యంత శక్తిమంతమైన ఈ సుదర్శన చక్రం విష్ణువుకు శివుడు ఇచ్చినట్లుగా పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
భద్రాచలంలోని సుదర్శన చక్రం ఎక్కడిది?
సాధారణంగా అన్ని వైష్ణవ ఆలయాల్లో సుదర్శన చక్రాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజు ఈ సుదర్శన చక్రానికి పవిత్ర పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం కూడా నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి దేవస్థానం గర్భగుడిపై ఉన్న సుదర్శన చక్రం ఎవరూ తయారు చేసింది కాదు. మరి అది ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం.
రామదాసు నిర్మించిన భద్రాచలం
ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి గ్రామానికి చెందిన కంచర్ల గోపన్న గోల్కొండ ప్రభువు తానిషా కొలువులో పనిచేస్తున్న అక్కన్న మాదన్నలకు మేనల్లుడు. మేనమామల సహకారంతో కంచర్ల గోపన్న పాల్వంచ తాలూకా తహసీల్దారుగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తుండేవాడు. భద్రాద్రిపై వెలసిన శ్రీరాముని గురించి తెలిసి రామునిపై అమితమైన భక్తి విశ్వాసాలతో ప్రజల నుంచి పన్ను రూపంలో వసూలు చేసిన ఆరు లక్షల మొహరీలతో భద్రాద్రి రామునికి ప్రస్తుతం ఉన్న ఆలయాన్ని కట్టించాడు.
సుదర్శన చక్రం తయారీకి రామదాసు విఫలయత్నం
భక్త రామదాసు తాను ఆలయం నిర్మించిన తర్వాత ఆలయం పై భాగాన సుదర్శన చక్రం ప్రతిష్ఠించడానికి గొప్ప గొప్ప లోహ శిల్పులను రప్పించి వారిచేత సుదర్శన చక్రాన్ని తయారు చేయిస్తున్నాడు. కానీ వారు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా అది విరిగిపోవడం, లేదా సరిగా రాకపోవడమో జరుగుతుంది.
రామదాసుకు రామయ్య స్వప్న సాక్షాత్కారం
సుదర్శన చక్రం తయారు కాకపోవడంతో కలత చెందిన రామదాసుకు ఆ రాత్రి కలలో శ్రీరామచంద్రుడు ప్రత్యక్షమై "భక్తా! సుదర్శన చక్రం అంటే మహిమాన్వితమైనది దాన్ని సామాన్య మానవులు నిర్మించలేరు.అందుకే నేను నీకు నా సుదర్శన చక్రాన్ని ఇస్తున్నాను అది గోదావరిలో ఉంది తెచ్చి ప్రతిష్ఠించు" అని చెప్పాడు. రామచంద్రుని మాటలకు రామదాసు సంతోషించి మరుసటి రోజు గజ ఈతగాళ్ళతో గోదావరి నదిలో వెతికించాడు. కానీ సుదర్శన చక్రం మాత్రం కనిపించలేదు. ఆవేదన చెందిన రామదాసు అదే ఆలోచనతో నిద్రించాడు.
రామదాసుకు లభించిన సుదర్శన చక్రం
మరుసటి రోజు రాత్రి రామదాసుకు మళ్లీ రాముడు కలలో కనిపించి "సుదర్శన చక్రం అందరికీ కనబడదు. నామీద అమితమైన భక్తిని పెంచుకున్న నీకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది" అని చెప్పడంతో స్వయంగా రామదాసే వెళ్ళి గోదావరి మాతకు నమస్కరించి రామచంద్రునికి స్తోత్రం చేసి గోదావరిలో చేతులు పెట్టగా వచ్చి ఎక్కడనుంచో తేలుతూ వచ్చిన సుదర్శన చక్రం రామదాసు చేతిలో ఆగింది.
వైకుంఠం నుంచి వచ్చిన సుదర్శన చక్రం
సాక్షాత్తు ఆ వైకుంఠనాథుడే ఈ సుదర్శన చక్రాన్ని పంపాడని సంతోషించిన రామదాసు ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని భద్రాచలం గర్భాలయం గోపురంపై ఉన్న శిఖరంపై ప్రతిష్ఠించాడు. ఆ సుదర్శన చక్రమే ఇప్పుడు ఆలయ శిఖరంపై మనం చూస్తున్నది. ఇంతటి ప్రాశస్త్యం ఉన్నది కనుకనే భద్రాద్రి మహా పుణ్యక్షేత్రమై విలసిల్లుతుంది. భద్రాచలం రామచంద్రుని దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా ఈ సుదర్శన చక్రానికి నమస్కరించుకుంటే ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని శాస్త్రవచనం.
శ్రీరామ రామ రామేతి! రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తతుల్యం! రామ నామ వరాననే
జై శ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.