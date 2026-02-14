శివరాత్రి రోజు "ఈ ఒక్క అభిషేకం" చేస్తే - శివానుగ్రహంతో ఏడాదంతా శుభ ఫలితాలేనట!
ఏ పుష్పాలతో శివుడిని పూజిస్తే మంచిది? - ఉపవాసం, జాగరణ ఎలా చేయాలో వివరిస్తున్న జ్యోతిష్యులు!
Published : February 14, 2026 at 11:22 AM IST
Mahashivratri Puja Vidhi and Fasting Rules : ప్రతి సంవత్సరం మాఘ మాసం శుక్ల పక్షం చతుర్దశి తిథి రోజున "మహాశివరాత్రి" పర్వదినం వస్తోంది. అయితే, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 15, ఆదివారం నాడు వచ్చింది. ఈ పర్వదినం శివయ్యకు అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. అందుకే, ఈ రోజు అందరూ అత్యంత నియమ నిష్ఠలు, భక్తి శ్రద్ధలతో శివ పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఉపవాసం ఉంటూ శివాభిషేకాలు చేస్తుంటారు. మరి, "మహాశివరాత్రి" సందర్భంగా ఏ ద్రవ్యంతో అభిషేకం చేస్తే సంపూర్ణ శివానుగ్రహం కలిగి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి ? ఉపవాసం ఎలా ఉండాలి? జాగరణ ఏవిధంగా చేయాలో జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు.
మహాశివరాత్రి సందర్భంగా అందరూ రకరకాల ద్రవ్యాలతో శివాభిషేకం చేస్తుంటారు. అయితే, అన్ని ద్రవ్యాల కంటే శివరాత్రి నాడు "పంచగవ్య అభిషేకం" చేస్తే పరమేశ్వరుడు పరమానందభరితుడై మిమ్మల్ని వెంటనే అనుగ్రహిస్తాడని శివపురాణంలోని విద్యేశ్వర సంహిత చెబుతుంది.
ఈ ఒక్క అభిషేకంతో జన్మజన్మల శివానుగ్రహం!
పంచగవ్య అభిషేకం అంటే, ఆవు పాలు, ఆవు పెరుగు, ఆవు నెయ్యి, గోమయం(ఆవు పేడ), గోవుపంచకం(ఆవు మూత్రం) ఈ ఐదింటిని కలిపి లేదా విడివిడిగా గానీ మీ ఇంట్లో ఉన్న శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తూ "నమః శివాయ" పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపించాలి. శివరాత్రి రోజు అన్ని అభిషేకాల కంటే ఇది చాలా గొప్ప అభిషేకంగా శివపురాణంలో చెప్పినట్లు మాచిరాజు వివరిస్తున్నారు.
పంచగవ్య అభిషేకం చేయడం వీలుకానీ వారు "భస్మాభిషేకం" చేసినా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్. అంటే, నీళ్లలో భస్మం(విభూతి) కలిపి ఆ జలంతో శివాభిషేకం చేసినా శివానుగ్రహంతో అష్టైశ్వర్యాలు, ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధింపచేసుకోవచ్చంటున్నారు.
ఏ పుష్పాలతో శివుడిని పూజించాలంటే?
మహాశివరాత్రి రోజు పరమేశ్వరుడిని ఈ పుష్పాలతో పూజించడం అత్యంత శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు. ముఖ్యంగా సంపంగి, మొగలి పూలు తప్ప మిగిలిన ఏ పుష్పాలతో శివుడిని పూజించినా శివానుగ్రహం పొందవచ్చంటున్నారు.
దీపారాధన ఎలా చేయాలంటే?
శివరాత్రి నాడు మారేడు దళాల మీద కుందులు ఉంచి దీపారాధన చేయడం చాలా మంచిదని చెబుతున్నారు. అలాగే, మీరు ఏ నూనెతో దీపారాధన చేసినా అందులో కాస్త ఆవునెయ్యి వేస్తే మంచిదంటున్నారు. పూర్తిగా ఆవునెయ్యితో దీపాలు వెలిగిస్తే ఇంకా అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందవచ్చని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు.
శివపూజకు ఉత్తమ సమయమిదే! - ఇలా పూజిస్తే జన్మజన్మల దారిద్య్ర బాధలు తొలగిపోతాయట!
ఉపవాసం ఎలా ఉండాలి?
మహాశివరాత్రి అనగానే ముందుగా అందరికీ ఉపవాసం, జాగరణ గుర్తొస్తాయి. వీటిని ఎలా పడితే అలా చేయకూడదంటున్నారు. ఉపవాసం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఆహారం స్వీకరించకుండా చేసే ఉపవాసం ఒకటి. మరొకటి వచ్చేసి పరమేశ్వరుడికి సమీపంగా ఉంటూ ఆయన ఆలోచనలతో చేసే ఉపవాసం. 12 ఏళ్లలోపు వారికి, 60 ఏళ్లు దాటినవారికి, గర్భిణులు, బాలింతలు, అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి ఆహారం స్వీకరించకుండా ఉండే ఉపవాసం లేదు. వీళ్లు శివుడికి సమీపంగా ఉండే ఉపవాసం చేయాలి. అంటే, శివుడి గురించి ఆలోచించడం, శివనామస్మరణ చేయడం వంటివి చేయాలి. మిగిలినవాళ్లూ మాత్రం ఆహారం స్వీకరించకుండా రోజంతా పాలు, పండ్లు స్వీకరిస్తూ ఉపవాసం ఉండాలి. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక ఉపవాసం చేయొచ్చు. కుదిరినవాళ్లు రెండూ చేస్తే ఇంకా చాలా మంచిదంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.
నిజమైన జాగరణ అంటే ఏమిటంటే?
జాగరణ అంటే మేల్కొని ఉండటం. అయితే, శివరాత్రి రోజు శివసంబంధమైన విషయాల్లోనే మేల్కొని ఉండాలి. అంటే, శివనామస్మరణ చేయడం, శివస్తోత్రాలు వినడం, శివాలయంలో ఉండడం, ఇంట్లో శివుడికి పూజ చేసుకోవడం వంటి శివ సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో మేల్కొని ఉంటూ జాగరణ చేయాలి. ఇలా చేసే జాగరణ నిజమైనదిగా చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. అలాకాకుండా వినోదాత్మక కార్యక్రమాలు చూస్తూ జాగరణ చేస్తే అది అసలైనది కాదంటున్నారు.
అలాగే, శివరాత్రి నాడు ఏ పూజలు చేయలేని వారు మానసిక శివపూజలు చేసినా అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు. మానసిక శివ పూజ ఎలా చేయాలంటే, ఈ సమస్త విశ్వాన్నీ ఒక శివలింగంలా భావిస్తూ దానిపైన ఒక చంద్రుడు ఉన్నాడని, చంద్రుడు నుంచి శివుడికి అమృతధార పడుతూ అభిషేకం జరుగుతున్నట్లుగా కళ్లు మూసుకుని మనసులో ధ్యానించుకుంటూ శివాభిషేకం చేసుకోవాలి. అంటే మనస్సులోనే శివుడికి అభిషేకం జరుగుతున్నట్లుగా భావించుకోవడమన్నమాట.
- మహాశివరాత్రి రోజు దేవాలయ దర్శనం తప్పకుండా చేయండి. అలాగే, శివుడికి అభిషేకం చేయించినా, దేవాలయంలో జాగరణ చేసినా చాలా మంచిదంటున్నారు. ఇంట్లో జాగరణ చేసినా అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. లింగ పురాణంలోని కథలు విన్నా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయంటున్నారు.
- ఎవరైతే శివరాత్రి రోజు నిష్కల్మషమైన భక్తితో ఉపవాసం, జాగరణ ఉంటూ పరమేశ్వరుడి గురించి ఆలోచిస్తూ శివాభిషేకం, శివనామస్మరణ చేస్తూ మారేడు దళాలతో శివయ్యను పూజిస్తారో వాళ్లకు తప్పకుండా శివానుగ్రహం కలుగుతుందని లింగ పురాణం చెబుతోంది.
- శివరాత్రి మరుసటి రోజు కూడా కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే చాలా మంచిదంటున్నారు. అవేంటంటే, శివరాత్రి తర్వాతి రోజు ఉదయం కూడా శివ పూజ చేసి ఆ తర్వాత వీలైనంత వరకు నిద్రపోకుండా ఉండి, సాయంకాలం చంద్రుడు కనిపించాక ఎవరికైనా అన్నదానం చేసి, ఆహారం స్వీకరించి నిద్రిస్తే ఇంకా బ్రహ్మాండమైన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు.
- శివాలయాల్లో జరిగే శివపార్వతుల కల్యాణాలను దర్శించినా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని చెబుతున్నారు.
- శివరాత్రి సందర్భంగా ఇలా కొన్ని ప్రత్యేకమైన నియమాలు పాటిస్తూ పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటే పరమేశ్వరుడి సంపూర్ణ అనుగ్రహం పొందడమే కాకుండా అష్టైశ్వర్యాలను సిద్ధింప చేసుకోవచ్చంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
పార్వతీదేవి స్వయంగా ప్రతిష్ఠించిన శివలింగం- ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
"శివరాత్రి జాగారానికి సిద్ధమవుతున్నారా? - ఈ తప్పులు చేస్తే జాగరణ కానే కాదు - ఫలితం దక్కదు!"