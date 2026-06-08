ETV Bharat / spiritual

మీ ఇంట్లో "తులసి కోట" ఏ దిశలో ఉంది? - ఈ మొక్క వాడిపోతే అశుభానికి సంకేతమా?

తులసి మొక్క ఉండాల్సిన దిశ ఇదేనట! - ఈ టైమ్​లో దీపారాధన చేస్తే మంచిదంటున్న ప్రవచనకర్త సూర్యనారాయణమూర్తి!

Best Place to Keep Tulsi Kota
Best Place to Keep Tulsi Kota (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 2:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Place to Keep Tulsi Kota in House : హిందూ సంప్రదాయంలో తులసి మొక్కకు చాలా విశిష్టత ఉంటుంది. చాలా మంది లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కోసం ఇంట్లో ఈ మొక్కను ఏర్పాటు చేసుకుని నిత్య పూజలు చేస్తుంటారు. ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన తులసి మొక్కను పూజించే క్రమంలో చాలా మందిలో రకరకాల సందేహాలు వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా తులసి కోటను ఇంట్లో ఎక్కడ ఉంచితే మంచిది? ఈ మొక్క ఎండిపోతే అశుభానికి సంకేతమా? దీపం ఏ టైమ్​లో పెడితే ఉత్తమ ఫలితాలుంటాయి? ఏ రకం తులసి మొక్కను పెంచుకోవాలి? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతుంటాయి. వీటన్నింటికి ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి ఈవిధంగా సమాధానమిస్తున్నారు.

ఇంట్లో తులసికోట ఎక్కడ ఉండాలి?

ఉదయం నిద్రలేచి తలుపుతీయగానే తులసి మొక్కను చూస్తే మంచిదంటుంటారు. అందుకే, ఇంటి గుమ్మానికి ఎదురుగా తులసికోటను ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఉత్తమం అని సూచిస్తున్నారు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త సూర్యనారాయణమూర్తి. లేదంటే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ఎడమచేతివైపు కనిపించేలా కూడా పెట్టుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అలా వీలు కానప్పుడు తూర్పు, ఉత్తరం, పడమర, దక్షిణం, ఈశాన్యం, ఆగ్నేయం, నైరుతి, వాయవ్యం ఇలా ఇంటికి ఎనిమిది దిక్కులా ఎక్కడైనా ఆ కుండీని లేదా కోటను ఏర్పాటు చేసుకున్నా తప్పులేదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఇకపోతే అపార్ట్​మెంట్​లలో ఉండేవాళ్లు బాల్కనీ తూర్పు వైపు ఉంటే నైరుతి దిక్కులో, పడమర వైపు ఉంటే వాయవ్య దిశలో తులసికుండీని ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

స్త్రీలు తులసి ఆకుల్ని తెంచకూడదా?

పూజకు పూలు లేనప్పుడు చాలామంది తులసి ఆకుల్ని తెంపి, వాడుతుంటారు. అయితే, నిత్యపూజలో పుష్పాలు లేకపోతే అందుకు బదులుగా అక్షతలు వాడాలి కానీ, తులసి కాదు అంటున్నారు ప్రవచనకర్త సూర్యనారాయణమూర్తి. కేవలం శ్రీమన్నారాయణుడిని అర్చించేందుకు మాత్రమే తులసి దళాలను వాడాలి, అది కూడా పురుషులు మాత్రమే వాటిని కోయాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. స్త్రీలు ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే స్త్రీలు సంతానోత్పత్తికీ, మాతృత్వానికీ సంకేతం. దేన్నయినా పెంచి, పోషించే స్వభావం మహిళలకే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, స్త్రీలు శక్తికి ప్రతిరూపమైన తులసి ఆకుల్నీ, గింజల్నీ తెంపకూడదనే నియమాన్ని తీసుకొచ్చారు మన పెద్దలు. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఏమరుపాటున తెంపినా ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవంటున్నారు.

తులసిమొక్క వాడితే అశుభానికి సంకేతమా?

ఇంట్లోని తులసిమొక్క వాడిపోతే చాలా మందిలో ఒకరకమైన సందేహం ఉంటుంది. ఇలా జరగడం అశుభానికి సంకేతమా? అని భయపడుతుంటారు. కానీ, అది కేవలం అపోహ మాత్రమే అంటున్నారు ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి. దైవం, ప్రకృతి ఎప్పుడూ భయపెట్టవని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు. ఆ కుండీలో ఏర్పాటు చేసిన మట్టిలో దోషం ఉండటం, ఎండ సరిగ్గా పడకపోవడం, మొక్కకు సరిపడా నీళ్లు పోయకపోవడం, ఆ కుండీలో ఇతర మొక్కలు పెరగడం, బట్టలు ఆరేసిన వాటర్ పడటం.. ఇలా మొక్క వాడిపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. అవన్నీ గమనించుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే, తులసి మొక్క గుబురుగానే పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే కుండీ చివరన చిన్న మనీప్లాంట్‌ కొమ్మను నాటితే, అది మట్టిలోని దోషాన్ని స్వీకరిస్తుంది. దాంతో తులసిమొక్క ఎండిపోకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

తులసి కోటలో దీపారాధన ఎప్పుడు చేయాలి?

ప్రతిరోజూ సాయంత్రం సూర్యాస్తమయానికి ముందే తులసి కోటలో దీపం పెట్టాలి. దీనినే "సంధ్యాదీపం"గా పిలుస్తారు. మార్నింగ్ టైమ్ ఇంట్లో ఎలాగూ దీపారాధన చేస్తాం. సాయంత్రం మళ్లీ దేవుడి గదిలోకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అందుకే, సాయంకాలం టైమ్​లో తులసికోట ముందు దీపం వెలిగించే సంప్రదాయం వచ్చిందని చెబుతున్నారు.

దేవుడికి అరటిపండు, కొబ్బరికాయ ఎందుకో తెలుసా? - ఆ రహస్యం ఇదే!

ఏ రకం తులసి మొక్కను పెంచుకోవాలి?

నార్మల్​గా తులసిమొక్క "లక్ష్మి, రామ, కృష్ణ" వంటి పేర్లతో ఉంటుంది. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఇంట్లో లక్ష్మీ తులసిని పెంచుకోవచ్చు. ఈ మొక్క ఆకులు ముదురు ఆకుపచ్చ రంగు కలిగి ఉంటాయి. దీనికే మరొక పేరు "శ్రీతులసి". ఇంట్లో ఈ మొక్క ఉంటే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుందని ఓ నమ్మకం. అదే రామ తులసి ఆకులు లేత ఆకుపచ్చ రంగును కలిగి ఉంటాయి. ఇవి శ్రీరాముడికి ఇష్టమైనవిగా చెప్తుంటారు. పూజల్లో ఈ రకం తులసిని ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. ఇక, కృష్ణ లేదా శ్యామ తులసి కాండం, ఆకులూ ముదురు నీలం రంగులో ఉంటాయి. ఈ ఆకుల్ని పూజలతోపాటు ఆయుర్వేదంలోనూ వాడుతుంటారని చెబుతున్నారు ఆచార్య సూర్యనారాయణమూర్తి.

తులసి మొక్కను ఇతరులకు ఇవ్వొచ్చా?

ఎవరైనా తులసి మొక్కను ఎలాంటి సందేహం లేకుండా ఇతరులకు ఇవ్వొచ్చని చెబుతున్నారు. చాలా సార్లు తులసి గింజలు ఆ కుండీలో పడటం వల్ల వాటినుంచి మరిన్ని మొక్కలు పుట్టుకొస్తుంటాయి. వాటి సంతోషంగా ఇతరులకు ఇవ్వడం వల్ల వాళ్లకూ ఆనందాన్ని పంచినవారవుతారు. అంతేకానీ, మన ఇంట్లోని లక్ష్మి బయటకు వెళ్లిపోతుందనే భయం అక్కర్లేదంటున్నారు. ధనమైనా సరే, ఇతరులతో పంచుకుంటేనే అనందం కలుగుతుందనే సత్యాన్ని గ్రహించాలని చెబుతున్నారు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త సూర్యనారాయణమూర్తి.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

ఒకే గర్భాలయంలో రెండు శివలింగాలు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే నాగ, కేతు దోషాలు తొలగడం ఖాయం!

మృగశిర కార్తె వచ్చిందంటే వర్షాలు వచ్చినట్టేనా?

TAGGED:

TULSI PLANT
WHERE TO KEEP TULSI KOTA IN BALCONY
TULSI PLANT DIRECTION AS PER VASTU
తులసి కోట ఎక్కడ ఉండాలి
BEST PLACE TO KEEP TULSI PLANT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.