ఆ ఒక్క రోజు తిరుమల పుష్కరిణిలో స్నానం చేస్తే కోటి జన్మల పాపాలు పోతాయా? పురాణాలు చెప్పిన రహస్యం ఇదే!

Published : December 31, 2025 at 2:57 AM IST
Holy Dip In Tirumala Pushkarini : పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనాలకు వెళితే, ముందుగా అక్కడి పుష్కరిణిలో స్నానమాచరించడంతో పాపాలు తొలగి, దైవానుగ్రహం కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం. అందులోనూ భూలోక వైకుంఠంగా పిలిచే తిరుమల గిరిది ప్రత్యేక స్థానం. అయితే, తిరుమల కొండలపైన ఎన్నో పుణ్య తీర్థాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి స్వామి పుష్కరిణి, పాపవినాశనం, ఆకాశగంగ, కుమారధార, తుంబురు తీర్థం, పాండవ తీర్థాలు, జపాలి తీర్థం వంటివి. ఈ తీర్థాలలో స్నానం చేయడం వల్ల సకల పాపాలు నశించి, మోక్షం లభిస్తుందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, శ్రీవారి దర్శనానికి ముందు స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేయడం ఒక పవిత్ర ఆచారం. పుష్కరిణిలో స్నానం చేయకుండా చేసిన శ్రీవారి దర్శనం అసంపూర్ణమని వేంకటాచల మహత్యంలోనూ వివరించి ఉంది. మరి పుణ్య తీర్థాల్లో ఎప్పుడు స్నానమాచరించాలి. దాని ద్వారా ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయన్నది పండితులు తెలియజేస్తున్నారు.
తీర్థ ముక్కోటి అంటే?
తిరుమల గిరుల్లో వెలసిన పవిత్ర తీర్థాలకు ఏడాదికోసారి ముక్కోటి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో ముక్కోటి ఏకాదశి మరుసటి రోజు శ్రీవారి పుష్కరిణి తీర్థ ముక్కోటి నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. ధనుర్మాసంలో ముక్కోటి ద్వాదశి నాడు, ముక్కోటి తీర్థాలూ స్వామి పుష్కరిణిలోకి ప్రవేశిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ధనుర్మాసము, శుద్ధ ద్వాదశి రోజు, సూర్యోదయం సమయంలో స్వామి పుష్కరిణిలో ఆరు ఘడియలు సమయం అత్యంత శుభ సమయంగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ శుభ సమయంలో శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి పుష్కరిణి తీర్ధ ముక్కోటి ఎలా నిర్వహిస్తారు? ఆ రోజు చేసే స్నాన మహత్యం గురించి తెలుసుకుందాం.
శ్రీవారి పుష్కరిణి విశిష్టత
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి ఈశాన్య దిక్కులోవెలసిన స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి, స్వామి దర్శనానికి వెళ్లాలనే నియమం ఉంది. కలియుగ వైకుంఠంగా భావించే తిరుమల కొండ మీదకు వేంకటేశ్వరుడు దిగివచ్చే వేళ, తన జలక్రీడల కోసం, వైకుంఠం నుంచి భువికి స్వామి స్వయంగా తెప్పించుకున్న తీర్థమిదేనని పురాణం వచనం.
పాపనాశిని
శ్రీవారి పుష్కరిణిలో స్నానం చేస్తే కోటి జన్మల పాపాలు కూడా పోతాయని శాస్త్రవచనం. తారకాసురుని సంహరించిన తర్వాత బ్రహ్మ హత్యా పాపవిమోచనం కోసం సుబ్రహ్మణ్యస్వామి సైతం ఈ పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి పాపపరిహారం పొందినట్లు స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది.
పరమ పవిత్రం ముక్కోటి ద్వాదశి
ముక్కోటి ద్వాదశి రోజు శ్రీవారి పుష్కరిణిలోకి ముక్కోటి తీర్థాలు వచ్చి చేరుతాయని వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించి ఉంది. అందుకే ఈ రోజు స్వామి పుష్కరిణి ముక్కోటిగా వ్యవహరిస్తారు.
శ్రీవారి చక్రస్నానం
వైకుంఠ ద్వాదశి రోజు శ్రీవారి పుష్కరిణిలో శ్రీవారి చక్రస్నానం వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయం నుంచి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు చక్రత్తాళ్వార్ ను మేళతాళాలతో ఊరేగింపుగా స్వామి పుష్కరిణి వద్దకు తీసుకు వస్తారు. అనంతరం పుష్కరిణికి సమీపంలో ఉన్న వరాహ స్వామి వేదిక వద్ద స్నపన తిరుమంజనం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. తదనంతరం చక్రత్తాళ్వార్కు పవిత్ర పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం కార్యక్రమాన్ని అర్చకులు ఆగమ శాస్త్రానుసారంగా నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత తీర్థ ప్రసాదాలు పంచిపెట్టి భక్తులను శ్రీవారి పవిత్ర పుష్కరిణిలో స్నానం చేయడానికి అనుమతిస్తారు.
శ్రీవారి పుష్కరిణి తీర్థ ముక్కోటి స్నాన మహత్యం
పరమ పవిత్రమైన ముక్కోటి ద్వాదశి రోజు జరిగే శ్రీవారి పుష్కరిణి తీర్థ ముక్కోటి సందర్భంగా పవిత్ర స్నానాలు ఆచరిస్తే కోట్ల జన్మల పాపాలు తొలగి, జన్మరాహిత్యం కలుగుతుందని విశ్వాసం.
రానున్న వైకుంఠ ద్వాదశి రోజు మనం కూడా శ్రీవారి పవిత్ర పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి పునీతులమవుదాం!
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
