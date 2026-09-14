బగారాకుతో ధూపం - ఆధ్యాత్మికంగానూ ఎన్నో లాభాలున్నాయంటున్న జ్యోతిషులు!
బగారాకుతో జీవితాన్ని మార్చుకోవచ్చా? - శుభాలు కలిగిస్తుందంటున్న పండితులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 10:40 AM IST
Bay Leaf : బిర్యానీ ఆకులు కేవలం వంటల రుచిని పెంచడానికే కాదు, భక్తి, ఆధ్యాత్మిక పరంగానూ ఇవి ఎంతో ప్రత్యేకం. తేజ్ పత్తా అనే ఈ ఆకులు భారతీయ వంటకాలలో ఒక ముఖ్యమైన మసాలా దినుసుగా చాలా మంది భావిస్తుంటారు. కానీ, ఈ ఆకు వేద, ఆయుర్వేద పద్ధతుల్లో ఎంతో కీలక స్థానంలో నిలిచిందని చాలా మందికి తెలియదు. బిర్యానీ ఆకు ఉపయోగించే విధానం ఇంట్లో శుభాలు కలిగించడంతో పాటు ప్రతికూలతను తొలగిస్తుంది. కోరికలు నెరవేరడంలోనూ తేజ్ పత్తా సహాయపడుతుందని నమ్ముతారు.
బిర్యానీ ఆకు ఎందుకు?
బిర్యానీ ఆకు సహజంగా వంటల రుచి, ఘాట కోసం వాడుతుంటారు. వాస్తవానికి పలు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల ప్రకారం, ఈ సాధారణ ఆకు స్వచ్ఛత, రక్షణకు ప్రతీక. సంకల్పాలను, కోరికలను నెరవేర్చే, వృద్ధి చేసే శక్తిని కలిగి ఉందని నమ్ముతుంటారు. కొన్ని ప్రాచీన గ్రంథాల ప్రకారం పూజాది కార్యక్రమాల్లో, కర్మకాండలలో బిర్యానీ ఆకు వినియోగించినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగని ఈ ఒక్క ఆకు వల్లనే అన్నీ మారిపోవని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతికూల శక్తులను నియంత్రించడంతో పాటు అడ్డంకులను తొలగించడానికి, కోరికలు నెరవేరడానికి సహాయపడే దైవిక శక్తులను ఆహ్వానిస్తుంది.
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శక్తిని శుద్ధి చేసే గుణం
బిర్యానీ ఆకులను కాల్చడం వల్ల వెలువడే సుగంధభరితమైన పొగ మీ పరిసరాల్లోని స్తబ్ధంగా ఉన్న శక్తులను తటస్థీకరిస్తుంది. ఇది సంపద సృష్టించడం, కలహాలు నివారించడంలో ఉపయోగపడే ఒక ఆధ్యాత్మిక ధూపం లాంటిది. ఈ శుద్ధీకరణ గత కర్మల ద్వారా ఏర్పడిన సూక్ష్మమైన అడ్డంకులను కరిగించి, మూల విధిని మార్చకుండా సానుకూల మార్పులకు అనువైన వాతావరణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.
విజయం, శాంతి
భారతీయ ఆచారాల ప్రకారం బిర్యానీ ఆకులు విజయం, శాంతికి ప్రతీక. అందుకే సంపద కోసం లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదాలను పొందడానికి పూజల్లో వీటిని తరచుగా ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాక, వాటిని ఇంటిలోని పవిత్రమైన మూలల్లో ఉంచడం వల్ల దిష్టి (నజర్)ని నివారించవచ్చని, చిన్న చిన్న దురదృష్టాలు పెద్ద ప్రమాదాలుగా మారకుండా నిరోధించవచ్చని కూడా నమ్ముతారు. వాటిలో ప్రత్యేక గుణాలు మీ జాతకంలో గురు, శుక్ర గ్రహాలను బలపరుస్తాయట.
కోరికల నెరవేర్పును వేగవంతం చేసేది
బిర్యానీ ఆకులు సంకల్పానికి ఒక లంగరులా పనిచేస్తూ, కోరికల నెరవేర్పులో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. మీరు చేయాల్సిందల్లా, మీ కోరికలను ఒక బిర్యానీ ఆకుపై రాసి, కర్పూరంతో కలిపి కాల్చి, ఆ పొగను ఆకాశంలోకి వదలడం ద్వారా మీ కోరికలను విశ్వంలోకి వ్యాప్తి చేయడమే.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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