తంగేడు పూలతో మొదలై సద్దుల బతుకమ్మతో ముగిసే తెలంగాణ పూల పండుగ- 2026లో బతుకమ్మ వేడుకలు ఎప్పుడెప్పుడు?
తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే బతుకమ్మ పండుగ- 2026లో మహాలయ అమావాస్య అయిన అక్టోబర్ 10న ఎంగిలిపూల బతుకమ్మతో ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 18న సద్దుల బతుకమ్మతో తొమ్మిది రోజుల వేడుకలు
Published : October 8, 2026 at 4:16 AM IST
Bathukamma Festival 2026 : తెెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు, ప్రకృతి ఆరాధనకు ప్రతీకగా నిలిచే అపురూపమైన పూల పండుగ బతుకమ్మ! పెత్తర అమావాస్య రోజు నుంచి సద్దుల బతుకమ్మ వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా బతుకమ్మ వేడుకలు జరుగుతాయి. వర్షఋతువులో వచ్చే ఆశ్వయుజ మాసంలో చెట్లు, చేమలు, తీరొక్క పూలు వికసించి, చెరువులు నీటితో కళకళలాడే సమయంలో బతుకమ్మ పండుగను జరుపుకుంటారు. పూలను, ప్రకృతిని కన్నతల్లిలా భావించి ఆరాధించే గొప్ప సంప్రదాయం ఇది! భూమి, నీరు, మనుషుల మధ్య ఉన్న అవినాభావ సంబంధానికి బతుకమ్మ వేడుక ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
మహిళల పండుగ
బతుకమ్మ పండుగ పూర్తిగా మహిళలకు సంబంధించినది. ఈ పండుగ సందర్భంగా ఆడపడుచులంతా పుట్టింటికి చేరి, బంధుమిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా ఈ వేడుకను జరుపుకుంటారు.
తొమ్మిది రోజుల సంబురం
పెత్తర అమావాస్య అంటే మహాలయ అమావాస్య రోజు ప్రారంభమయ్యే బతుకమ్మ వేడుకలు దుర్గాష్టమి నాడు జరిగే సద్దుల బతుకమ్మ వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ ఏడాది బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఏ రోజు ఏ వేడుక జరగనుందో చూద్దాం.
- అక్టోబర్ 10 శనివారం మహాలయ అమావాస్య- ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ
ఈ రోజు బతుకమ్మను ఎంగిలిపూల బతుకమ్మగా పూజిస్తారు. బతుకమ్మ సంబరాలు ఈ రోజుతో ప్రారంభమవుతాయి. ఈ రోజు నువ్వులు, బియ్యం పిండి, నూకలు కలిపి నైవేద్యం తయారు చేసి బతుకమ్మకు నివేదిస్తారు.
- అక్టోబర్ 11 ఆదివారం- అటుకుల బతుకమ్మ
ఈ రోజు బతుకమ్మను అటుకుల బతుకమ్మగా ఆరాధిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి సప్పిడి పప్పు, బెల్లం, అటుకులతో నైవేద్యం తయారు చేసి సమర్పిస్తారు.
- అక్టోబర్ 12 సోమవారం- ముద్దపప్పు బతుకమ్మ
ఈ రోజు బతుకమ్మను ముద్దపప్పు బతుకమ్మగా ఆరాధిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి ముద్ద పప్పు, పాలు, బెల్లంతో నైవేద్యం తయారు చేసి అమ్మవారికి సమర్పిస్తారు.
- అక్టోబర్ 13 మంగళవారం- నానే బియ్యం బతుకమ్మ
బతుకమ్మ వేడుకల్లో నాలుగో రోజు బతుకమ్మను నానే బియ్యం బతుకమ్మగా పూజిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి నానబెట్టిన బియ్యం, పాలు, బెల్లం కలిపి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.
- అక్టోబర్ 14 బుధవారం- అట్ల బతుకమ్మ
బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఐదో రోజు బతుకమ్మను అట్ల బతుకమ్మగా పూజిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి అట్లు లేదా దోశలు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.
- అక్టోబర్ 15 గురువారం- అలిగిన బతుకమ్మ
బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఆరో రోజు బతుకమ్మను అలిగిన బతుకమ్మగా పూజిస్తారు. ఈ రోజున అమ్మవారు అలిగి ఉంటారని, అందుకే ఏమి తినరని నమ్మకం. అందుకే ఈ రోజు అమ్మవారికి ఎలాంటి నైవేద్యం పెట్టరు.
- అక్టోబర్ 16 శుక్రవారం- వేపకాయల బతుకమ్మ
బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఏడో రోజు బతుకమ్మను వేపకాయల బతుకమ్మగా పూజిస్తారు. ఈ రోజు వేయించిన బియ్యం పిండితో వేప పండ్లు ఆకారంలో తయారు చేసి వాటినే అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెడతారు.
- అక్టోబర్ 17 శనివారం- వెన్న ముద్దల బతుకమ్మ
బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఎనిమిదో రోజు బతుకమ్మను వెన్న ముద్దల బతుకమ్మగా పూజిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి నువ్వులు, వెన్న లేదా నెయ్యి బెల్లం కలిపి నైవేద్యం తయారు చేసి నివేదిస్తారు.
- అక్టోబర్ 18 ఆదివారం- సద్దుల బతుకమ్మ లేదా పెద్ద బతుకమ్మ
బతుకమ్మ వేడుకల్లో తొమ్మిదో రోజు దుర్గాష్టమి మహా పర్వదినం రోజున బతుకమ్మను సద్దుల బతుకమ్మగా పూజిస్తారు. ఈ రోజు బతుకమ్మకు పెరుగన్నం, చింతపండు పులిహోర, నిమ్మకాయ పులిహోర, కొబ్బరన్నం, నువ్వులన్నం. ఇలా అయిదు రకాల నైవేద్యాలను నివేదిస్తారు. ఈ రోజుతో తొమ్మిది రోజుల బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా ముగుస్తాయి.
పూలతో బతుకమ్మ
తెలంగాణ సాంస్కృతిక ప్రతీక అయిన ఈ పూల పండుగను ప్రకృతిని, గౌరీ దేవిని పూజిస్తూ మహిళలు జరుపుకుంటారు. బతుకమ్మ వేడుకల్లో చివరి రోజైన సద్దుల బతుకమ్మ పండుగ రోజు మగవారంతా పచ్చిక బయళ్ల లోనికి పోయి తంగేడు, గునుగు మొదలగు పూలను భారీగా ఏరుకుని వస్తారు. ఆ తరువాత కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి ఆ పూలతో బతుకమ్మను తయారు చేస్తారు.
బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో!
చీకటి పడే సమయంలో స్త్రీలందరూ ఈ బతుకమ్మలను తలపై పెట్టుకుని ఊరిలో ఉన్న పెద్ద చెరువు వైభవంగా ఊరేగింపుగా బయలుదేరుతారు. 'బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో' అంటూ పాటలు పాడుతూ, ఆటలు ఆడుతూ బతుకమ్మలను నీటిలో నిమజ్జనం చేస్తారు. తెలంగాణా సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే బతుకమ్మ సంబురాలను మనం కూడా ఆనందంగా జరుపుకుందాం. మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను దేశవిదేశాలలో చాటుదాం!
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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