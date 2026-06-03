ఈ గుడిలో "నాణేలే" ప్రసాదం! - సిరిసంపదలు లభిస్తాయని నమ్మకం
- హుండీలో సమర్పించే కానుకలే ప్రసాదం - "దైవిక పెట్టుబడి" గా భక్తుల నమ్మకం - లాభాలు పొందిన తర్వాత మళ్లీ ఆలయ హుండీలోకి కొంత విరాళం!
Published : June 3, 2026 at 5:05 PM IST
Banoda Balaji Temple : ఏదైనా దేవాలయానికి వెళ్తే అక్కడ కొలువైన దేవతామూర్తిని దర్శించుకుంటాం. ఆ తర్వాత అక్కడ ప్రసాదంగా అందించే లడ్డూ, పులిహోర, పొంగలి వంటి ప్రసాదాలను స్వీకరిస్తాం. అన్ని దేవాలయాల్లోనూ ఇదే పద్ధతి ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే గుడిలో మాత్రం ప్రసాదంగా నాణేలను ఇస్తుంటారు. పైగా ఆ నాణేలను సాక్షాత్తూ మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా భావిస్తారు! ఇంతకీ ఆ గుడి ఎక్కడ ఉంది? విశిష్టతలేంటి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
నాణేలను ప్రసాదంగా పంచే ఆచారం రాజస్థాన్లోని చిత్తోర్గఢ్ జిల్లాలో బానోడా బాలాజీ ఆలయంలో ఉంది. పంచముఖి హనుమాన్తోపాటు లక్ష్మీరాణి / సిద్ధిధాత్రి దేవి, శ్రీ కృష్ణుడు - జగన్నాథ స్వామి, రామ్ - జానకి మందిరం సహా ఎంతో మంది దేవతామూర్తులు కొలువైన ఈ ఆలయంలో.. భక్తులు కానుకగా సమర్పించిన చిల్లర పైసలనే మళ్లీ ప్రసాదంగా ఇచ్చే సంప్రదాయం ఉంది. ఇలా ఇచ్చిన డబ్బులను భక్తులు తమ ఇంట్లోని బీరువాల్లో లేదా వ్యాపార సంస్థల్లోని గల్లా పెట్టెల్లో భద్రంగా దాచుకుంటారు. ప్రసాదంగా ఇచ్చిన డబ్బులను ఖర్చు చేయకుండా భద్రంగా దాచిపెట్టుకుంటే, ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుందని, అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని, వ్యాపారాల్లో అపారమైన లాభాలు వస్తాయని బలంగా విశ్వసిస్తారు. అందుకే, ఆ నాణేలను లక్ష్మీ ప్రసాదంగా భావిస్తూ భద్రంగా దాచుకుంటుంటారు.
ఇక్కడ మరో ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే.. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత భక్తులు మళ్లీ ఈ ఆలయానికి వస్తారట. రావడమే కాకుండా ప్రసాదంగా పొందిన ఆ సొమ్ముకు, మరికొన్ని డబ్బులను అదనంగా జోడించి తిరిగి స్వామివారి హుండీలో సమర్పిస్తారు. ఇది ఒక రకమైన "దైవిక పెట్టుబడి" లాంటిదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ పద్ధతి వల్ల ఆలయానికి వచ్చే ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా, పేద ధనిక భేదం లేకుండా అందరికీ అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుతాయని నమ్ముతారు.
భక్తికి ప్రతిరూపంగా బనోడా బాలాజీ: ఇక్కడ ఇంకో ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే ఈ ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య ప్రతి సంవత్సరమూ పెరుగుతూనే ఉంది. కేవలం ప్రసాదంగా ఇచ్చే డబ్బు కోసమే కాకుండా, ఆ స్వామిని దర్శించుకుంటే కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయని, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందనే నమ్మకంతో వచ్చే భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇలా ప్రసాదంగా డబ్బును ఇచ్చే సంప్రదాయం దేశంలోని మరే ఇతర ఆలయంలోనూ కనిపించకపోవడంతో.. బానోడా బాలాజీ ఆలయం ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిందని అంటున్నారు.
ధన ప్రసాదం కేవలం ఆ రోజుల్లో మాత్రమే: అయితే.. ప్రసాదంగా నాణేలు ఇచ్చే పద్ధతి ఏడాదిలో కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. సాధారణ రోజుల్లో ఆలయ ద్వారాలను మూసేసి, శయన ముద్రలో ఉన్న అమ్మవారికి నిత్య పూజలు మాత్రమే చేస్తారు. సంవత్సరంలో కేవలం రెండు ప్రత్యేక రోజుల్లో మాత్రమే ఈ గర్భగుడి తలుపులను భక్తుల దర్శనం కోసం తెరుస్తారు. చైత్ర పూర్ణిమ, కార్తిక పూర్ణిమ సమయాల్లో మాత్రమే ఆలయ ప్రధాన పూజారి భక్తులకు పంచమేవా, విభూతితోపాటు హుండీ నుంచి తీసిన కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలను ప్రసాదంగా పంపిణీ చేస్తారట. ఇక్కడ ప్రసాదంగా దొరికే ఒక్క రూపాయి అయినా సరే, అది తమ జీవితాలను మారుస్తుందని భక్తులు నమ్ముతారు. ఇక మిగిలిన రోజుల్లో అన్నీ దేవాలయాల మాదిరే ఇతర ఆహార పదార్థాలను ప్రసాదంగా పెడుతుంటారు.
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