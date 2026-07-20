ETV Bharat / spiritual

నీళ్లలో కొలువైన జగన్మాత- బల్కంపేట ఎల్లమ్మ తల్లి మహిమ ఇదే! బోనాల సందర్భంగా జరిగే కల్యాణోత్సవాల విశిష్టత తెలుసా?

అత్యంత వైభవంగ శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయం బోనాలు- జలంలో స్వయంభువుగా కొలువై ఉన్న అమ్మవారు, శివశక్తుల కల్యాణం, మహా తీర్థం విశిష్టతతో ప్రసిద్ధి- ఆలయ మహిమలు, బోనాల ఉత్సవాలు

Balkampet Renuka Yellamma Temple
Balkampet Renuka Yellamma Temple (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 2:08 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Balkampet Renuka Yellamma Temple : సాధారణంగా ఆలయాల్లో అమ్మవారు కూర్చుని లేదా నిలుచుని ఉన్న భంగిమలో దర్శమిస్తుంటారు. కానీ ఈ ఆలయంలో మాత్రం అమ్మవారు జగత్తును చల్లగా కాపాడే తల్లిగా నీళ్లలో కొలువై ఉండి పూజలందుకోవడం విశేషం. ఈ తల్లి శిరసు నుంచి నిరంతరం ప్రవహించే జలాన్ని తీర్థంగా సేవిస్తే మొండి రోగాలు సైతం నయమవుతాయని విశ్వాసం. ఇంతకు ఈ ప్రత్యేకమైన ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆలయ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

తెలంగాణలో బోనాలు సందడి
ఆషాఢ మాసం ఆరంభం కాగానే తెలంగాణలో బోనాలు సందడి మొదలవుతుంది. ఈ జాతరలో పాల్గొనడానికి విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు వస్తారంటే ఈ జాతర విశిష్టత ఏమిటో తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో జులై 20, 21, 22 తేదీల్లో మూడు రోజుల పాటు హైదరాబాదులోని బల్కంపేట రేణుక ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయంలో కల్యాణోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. శివశక్తుల కల్యాణంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ కల్యాణోత్సవాలు దేశవిఖ్యాతి చెందినవి. ఈ సందర్భంగా జలంలో వెలసిన జగన్మాత ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

అతి ప్రాచీన చారిత్రాత్మక ఆలయం
దాదాపు 700 వందల చరిత్ర కలిగిన బల్కంపేట రేణుక ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారు స్వయంభువుగా కొలువై భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారంగా, కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లిగా పూజలందుకుంటున్నారు.

ఆలయ చరిత్ర - స్థల పురాణం
సుమారు ఏడు దశాబ్దాల క్రితం బల్కంపేట ప్రాంతమంతా పచ్చని పంట పొలాలే ఉండేవి. ఒక రైతు తన భూమిలో నీటి కోసం బావిని తవ్వుతుండగా ఆ తవ్వకాలలో అమ్మవారి విగ్రహం బయట పడింది. రైతు అమ్మవారి విగ్రహాన్ని వెలికి తీయడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా వీలు పడలేదు. చివరకు రైతులు, ఊరి వారంతా కలిసి ప్రయత్నించినా కూడా అమ్మవారి విగ్రహాన్ని బావి నుంచి వెలుపలకు తీసుకు రాలేకపోయారు.

బావిలోనే పూజలు
ఇక చేసేదేమీ లేక ఊరివాళ్లంతా బావిలోనే అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఉంచి పూజలు చేయడం ప్రారంభించారు. కాలక్రమంలో ఆలయాన్ని నిర్మించి, ఎంత అభివృద్ధి చేసిన అమ్మవారి విగ్రహాన్ని మాత్రం బావిలోనే ఉంచి పూజించసాగారు. ఇందుకు బదులుగా పైన మరో అమ్మవారిని ప్రతిష్టించి పూజించసాగారు. అనతి కాలంలోనే రేణుక ఎల్లమ్మ మహిమలు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు విస్తరించడంతో భక్తులు తండోపతండాలుగా రావడం మొదలు పెట్టారు. ఇక అక్కడ అమ్మవారి కోసం ఓ చిన్న ఆలయం వెలసింది.

బల్కంపేట పేరు ఇలా వచ్చింది
రాజా శివరాజ్‌ బహద్దూర్‌ అనే సంస్థానాధీశుడి హయాంలో 'బెహలూఖాన్‌ గూడా'గా పిలువబడిన ఈ ప్రాంతం, తరువాతి కాలంలో బల్కంపేటగా మారిపోయింది. ఎల్లమ్మ తల్లి 'బల్కంపేట ఎల్లమ్మ'గా సుప్రసిద్ధురాలైంది. 1919లో ప్రస్తుతం ఉన్న దేవాలయ నిర్మాణం జరిగింది.

బోనాలు సందడి
భాగ్యనగరంలో ప్రతి ఆషాఢంలో బోనాలు ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా ఆషాఢ మాసం ప్రారంభమైన మొదటి మంగళవారం రోజు రేణుక ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కల్యాణం వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ కల్యాణోత్సవంలో పాల్గొనడానికి దేశవిదేశాల నుంచి దాదాపు లక్షమంది వరకు భక్తులు విచ్చేస్తారు.

కమనీయం ఎల్లమ్మ తల్లి కల్యాణం
ఆషాఢ మాసంలో తొలి మంగళవారం రోజు బల్కంపేట ఆలయంలో ఎల్లమ్మ తల్లి కల్యాణం సందర్భంగా శక్తి మాత కళ్యాణం మహాదేవ శివయ్యతో జరిపిస్తారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. ఈ కల్యాణం చూసి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించిన భక్తుల మనోభీష్టాలు నెరవేరుతాయని నమ్మకం. అమ్మవారి కల్యాణం చూసి అక్షింతలు శిరస్సున వేసుకుంటే అవివాహితులకు శీఘ్రంగా వివాహం జరుగుతుందని విశ్వాసం, అంతే కాదు అమ్మవారి కల్యాణం కళ్లారా చూసిన వారికి అనేక శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.

కల్యాణం విశేషాలు ఇవిగో
బల్కంపేట ఎల్లమ్మ తల్లి కల్యాణోత్సవాల్లో భాగంగా జూలై 20, సోమవారం ఎదురుకోలు ఉత్సవం జరుగుతుంది. జూలై 21, మంగళవారం రోజు కల్యాణం జరుగుతుంది. జూలై 22, బుధవారం రోజు రథోత్సవం, బోనాలు వైభవంగా సాగుతాయి.

ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలు
రేణుక ఎల్లమ్మ తల్లి కల్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ప్రభుత్వం తరపున దేవాదాయ శాఖ అధికారులు అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తారు.

మహా తీర్ధంతో రోగాలు మటుమాయం
బల్కంపేట ఆలయంలో అమ్మవారి స్వయంభూ మూర్తి శిరసు భాగం వెనుక నుంచి నిత్యం జలధార ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ పవిత్ర జలాన్నే భక్తజనం మహా తీర్థంగా స్వీకరిస్తారు. ఆ నీటితో ఇళ్లను శుద్ధి చేసుకుంటే భూతప్రేత పిశాచాది దుష్టశక్తులు పారిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం. నిత్యం స్నానం చేసే నీళ్లల్లో ఈ మహా తీర్ధాన్ని కలుపుకొని స్నానం చేస్తే భయంకరమైన చర్మ వ్యాధులు కూడా తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.

నెలరోజులు బోనాలు ఉత్సవాలు
బల్కంపేట ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయంలో ఒక్క కల్యాణోత్సవం మాత్రమే కాదు ఆషాఢమాసం మొత్తం నెల రోజుల పాటు బోనాలు ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ నెల రోజుల్లో ఆదివారాలు, మంగళవారాలు అమ్మవారికి ఎంతో ప్రీతికరమైనవి. ఎల్లమ్మ తల్లికి బోనాలు చెల్లించి మొక్కులు చెల్లించుకోడానికి భక్తులు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా తరలి వస్తారు. ఈ నెల రోజులు ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ జాతర శోభతో కళకళలాడుతూ ఉంటాయి.

తల్లీబిడ్డా రెండూ ఎల్లమ్మే
బోనాలు జరిగే నెలరోజులు భక్తులు అమ్మవారిని తమ సొంత బిడ్డగా భావించి పొంగళ్లు పెట్టి, ఒడి బియ్యం పోసి, చీర సారెలతో ఆదరిస్తారు. ఆ ఎల్లమ్మ తల్లి కూడా తనను బిడ్డగా భావించే భక్తులను కన్నతల్లిగా అనుగ్రహించి కంటికి రెప్పలా కాపాడుతుంది. పిలిస్తే పలికే చల్లని తల్లి ఎల్లమ్మను ఆషాఢమాసంలో దర్శించుకుందాం. ఆ చల్లని తల్లి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

జై ఎల్లమ్మ తల్లి!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

అమ్మవారికి బోనం ఎందుకు సమర్పిస్తారు? దీని విశిష్టత ఏమిటో మీకు తెలుసా?

ఈ ఆలయంలో మొక్కుకుంటే 'భూ సమస్యలు, స్థల వివాదాలు' తొలగిపోతాయట! - ఇది ఎక్కడుందంటే?

TAGGED:

BALKAMPET ELLAMMA TEMPLE
RENUKA YELLAMMA TEMPLE HYDERABAD
BONALU FESTIVAL HYDERABAD
TELANGANA BONALU FESTIVAL 2026
BALKAMPET RENUKA YELLAMMA TEMPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.