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ఆదిశేషుడి అవతారం బలరాముడు- బుధవారం నాడు ఇలా పూజిస్తే ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు!

శ్రీమహావిష్ణువుకు శేషతల్పంగా ఉండే ఆదిశేషుడే ద్వాపర యుగంలో బలరాముడిగా అవతారం- బలరామ జయంతి రోజున బలరామకృష్ణులను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా ఆరోగ్యం, బలం, సౌభాగ్యం

Balarama Jayanti 2026
బలరామ జయంతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2026 at 3:21 AM IST

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Balarama Jayanti 2026 : శ్రీకృష్ణుని సోదరుడు బలరాముడు. వైకుంఠంలోని ఆదిశేషుడే ద్వాపర యుగంలో బలరాముడిగా జన్మించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. శ్రావణ బహుళ షష్టి రోజున వచ్చే బలరామ జయంతి రోజు ఎవరైతే బలరాముని పూజిస్తారో, వారు జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా ఉంటారని విశ్వాసం!

ఆదిశేషువే అవతార స్వీకారం
వైకుంఠంలో శ్రీ మహావిష్ణువు ఎల్లప్పుడూ పాలసముద్రంలో ఆదిశేషువుపై పవళించి ఉంటాడు. ఆ ఆదిశేషువే త్రేతాయుగంలో నారాయణుడు శ్రీరామునిగా అవతరించినప్పుడు లక్ష్మణునిగా, ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృషునిగా అవతరించినప్పుడు బలరామునిగా విష్ణువు వెంట భూలోకానికి వచ్చాడని భాగవతాది పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మహా భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుని పాత్ర ఎంత ఉందో బలరాముని పాత్ర కూడా అంతే ఉంది. శ్రీకృష్ణునితో సమానమైన బలపరాక్రమాలు కలిగిన బలరామ జయంతి ఎప్పుడు? ఆ రోజు ఎలాంటి విధి విధానాలు పాటించాలి తెలుసుకునే ముందు బలరాముని జీవిత విశేషాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.

బలరామ జయంతి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శ్రావణ శుద్ధ షష్టి రోజు బలరాముడు జన్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 2, బుధవారం శ్రావణ శుద్ధ షష్టి తిథి పూర్తిగా ఉన్నందున ఈ రోజునే బలరామ జయంతి జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.

బలరామ జననం
కంసుని వధించడం కోసం దేవతలు శ్రీ మహావిష్ణువును శరణు వేడుతారు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ద్వాపర యుగంలో తాను బలరామకృష్ణులుగా జన్మించి కంసుని వధిస్తామని అభయమిస్తాడు. అన్నట్లుగానే శ్రీ మహా విష్ణువు తన ప్రియ సఖుడైన ఆదిశేషువు రోహిణి గర్భాన బలరామునిగా, తాను స్వయంగా దేవకీ గర్భాన శ్రీకృష్ణునిగా అవతరించారు. ఆ విధంగా రోహిణి గర్భాన జన్మించిన బలరాముడు, గోకులానికి చేరిన శ్రీకృష్ణునితో కలిసి మెలసి సహోదరుడిగా పెరిగి పెద్దవుతాడు.

బాల్యక్రీడలు
శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడు బలరామకృష్ణులుగా, సోదరులుగా గోకులంలో ఆప్యాయతానురాగాలతో పెరిగి పెద్దయ్యారు. బలరాముడు కృష్ణుని అల్లరి ఎప్పుడూ ఒక కంట కనిపెడుతూ ఉండేవాడు. ఆడుతూ పాడుతూ స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా బాల్యాన్ని ఆస్వాదించారు.

యుద్ధం పట్ల విముఖత
కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో బలరాముడు యుద్ధంలో పాల్గొనాల్సిన సమయంలో బలరాముడు ఎటువైపు చూసినా అందరూ తనకు కావాల్సిన వాళ్లే అని, వారిని మృత్యు ముఖంలో చూడటం తనకు ఇష్టం లేదని, అందుకే తాను యుద్ధం చేయనని చెప్పి సరస్వతి నదీతీరానికి తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్లిపోయాడు.

బలరామ జయంతి ఎలా జరుపుకోవాలి?
బలరామ జయంతి రోజు సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి శుచియై బలరాముడు, శ్రీకృషుని చిత్రపటాలను గంధం, కుంకుమలతో అలంకరించాలి. శంఖు పూలు, పొగడ పూలు, పారిజాత పూలతో బలరామ కృష్ణులను పూజించాలి. అటుకులు, పాలు, వెన్న, మీగడ వంటి పదార్థాలతో ప్రత్యేకమైన నైవేద్యాన్ని తయారు చేసి బలరామ కృష్ణులను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. పూజ చేసుకునే వారు సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి.

దేవాలయాలలో ఇలా!
దక్షిణ భారతంలో కన్నా ఉత్తర భారతంలో బలరామ జయంతిని ఆలయాల్లో ఘనంగా చేస్తారు. ఈ రోజు సాయంత్రం ఆలయాల్లో బలరాముడు, కృషుని విగ్రహాలకు పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి పట్టు వస్త్రాలతో, ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరిస్తారు. భక్తులందరూ కలిసి దేవునికి సమర్పించడానికి ప్రత్యేక భోగ్ అనగా నైవేద్యం సిద్ధం చేసి, దాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు.

ప్రతికూల శక్తిని తొలగించే భజనలు, కీర్తనలు
బలరామ జయంతి రోజు ఆలయాల్లో జరిగే విశేష పూజ పూర్తయ్యాక ఆలయంలో భక్తులందరూ కలిసి బలరామ కృష్ణులను కీర్తిస్తూ చేసే భజనలు, నృత్యాలు చూడటానికి ఎంతో మనోహరంగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా భజనలు, కీర్తనలు పాడుతూ నృత్యాలు చేయడం వలన మానసిక ఆనందం, సానుకూల శక్తులు కలుగుతాయని విశ్వాసం.

దేశవ్యాప్తంగా ఇలా పూజలు
పూరీ జగన్నాథ స్వామి ఆలయంలో బలరామ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. అలాగే పంజాబ్ లోని గంజాం జిల్లాలో బలరామకృష్ణుల దేవాలయాల్లో బలరామ జయంతిని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. మన దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో వెలసిన బలియానా మందిర్, బలదేవ్‌జీవ్ మందిర్, అనంత వాసుదేవ మందిర్ వంటి ఇతర ఆలయాల్లో కూడా బలరాముని జయంతి వైభవంగా జరుగుతుంది.

ప్రకృతే బలరాముడు
శ్రీకృష్ణునికి సోదరుడైన బలరాముని శ్రీమహావిష్ణువు అవతరంగానే భావిస్తారు. ఇతడి ఆయుధం నాగలి. బలరాముడు మహాభారతంలోని అత్యంత బలవంతులైన పాత్రలలో ఒకడు. అతడు తన నాగలితో భూమిని కూడా కదిలించగలడని విశ్వాసం. బలరాముని ఆయుధాలైన నాగలి, రోకలి, వ్యవసాయానికి, వడ్లు దంచడానికి ప్రతీక! అందుకే వీటిని ఆయుధాలుగా ధరించిన బలరాముని పూజిస్తే ప్రకృతి సహకరించి పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయని విశ్వాసం. అంతేకాకుండా ఎవరైతే బలరామ జయంతి రోజు బలరాముని పూజిస్తారో వారు జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా ఉంటారని విశ్వాసం. రానున్న బలరామ జయంతి రోజు మనం కూడా బలరామ కృష్ణులను పూజిద్దాం. ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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