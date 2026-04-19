అక్షయ తృతీయ రోజే తెరుచుకునే బద్రీనాథ్ ధామ్- హిమాలయాల్లో వెలసిన వైకుంఠ రహస్యాలు ఇవే!
అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా తెరుచుకునే బద్రీనాథ్ ధామ్ చార్ ధామ్ యాత్రలో అత్యంత పవిత్ర క్షేత్రం- ఆలయ మహత్యం, విశేషాలు, రహస్యాలు ఇవే!
Published : April 19, 2026 at 12:01 AM IST
Badrinath Temple Significance Secrets : వైశాఖ మాసంలో వచ్చే విశిష్టమైన తిథి అక్షయ తృతీయ! అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కొనడం, సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవంతో పాటు మరెన్నో ముఖ్యమైన విశేషాలు జరుగుతాయి. వాటిల్లో ముఖ్యమైనది చార్ ధామ్ యాత్ర! చార్ ధామ్ యాత్రలో బద్రీనాథ్ ధామం అక్షయ తృతీయ రోజునే ఆరు నెలల తర్వాత తెరుచుకుంటుంది. ఈ సందర్భంగా హిమాలయ సానువుల్లో వెలసిన బద్రీనాథ్ ధామం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బద్రీనాథ్ ధామం
ఉత్తరాఖండ్లోని చమోలి జిల్లాలో అలకనందా నది ఒడ్డున ఉన్న ప్రసిద్ధ హిందూ పుణ్యక్షేత్రం బద్రీనాథ్ ఆలయం. ఇది చార్ధామ్ యాత్రలో ఎంతో ముఖ్యమైనది. శ్రీ వైష్ణవ 108 దివ్య దేశాలలో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి చెందిన శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు ప్రతిష్టించిన ఈ ఆలయం, భూమిపై వెలసిన వైకుంఠంగా భావిస్తారు. బద్రీనాథ్ ధామం సాధారణంగా వైశాఖ మాసంలో వచ్చే అక్షయ తృతీయ నుంచి దీపావళి వరకు భక్తుల దర్శనార్థం తెరిచి ఉంటుంది.
బద్రీనాథ్ విశిష్టత
మన దేశంలోని ఛార్ధామ్లలో ఒకటి బద్రీనాథ్ ఆలయం. హిందూ పురాణాల ప్రకారం, బద్రీనాథ్ ఆలయం శ్రీ మహా విష్ణువు నివాస స్థానంగా భావిస్తారు. ఈ గుడిలో ఎన్నో రహస్యాలు దాగున్నాయి. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. హిందూ మతాన్ని విశ్వసించే వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఛార్ధామ్ యాత్రను చేయాలని కోరుకుంటారు.
వేయికళ్లతో ఎదురుచూపులు
చార్ధామ్ యాత్రలోని పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలలో బద్రినాథ్ ఒకటి. బద్రినాథ్ విష్ణువుకు సంబంధించిన 24 అవతారాలలో ఒకటిగా విశ్వసిస్తారు. పూర్వం ఈ పవిత్ర ధామంలో నర, నారాయణులు, బుుషులు నివాసం ఉండేవారు. పురాణాల ప్రకారం నారాయణుడు ఈ ప్రాంతంలో నరునితో కలిసి తపస్సు చేశాడు. వీరే సృష్టికి ఆదిలో నరనారాయణులైతే, ద్వాపర యుగంలో కృష్ణార్జునులుగా అవతార స్వీకారం చేసారు.
అంతులేని రహస్యాలు
సాధారణంగా ఏ గుడి తలుపులైనా ఒక తాళపు చెవితో తెరుస్తారు. కానీ బద్రినాథ్ ఆలయ తలుపులు మాత్రం మూడు తాళాలతో తెరవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మరో ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే, ఈ మూడు తాళాలు కూడా ముగ్గురు వేర్వేరు వ్యక్తుల దగ్గర ఉంటాయి. మూడు తాళపు చెవులు ఉంటేనే ఈ బద్రినాథ్ ఆలయ తలుపులు తెరచుకుంటాయి.
ఇదే అసలైన మహత్యం
నవంబర్ నెలలో దీపావళి సమయంలో ఆలయాన్ని మూసే ముందు నెయ్యితో అఖండ దీపాన్ని వెలిగించి ఆలయ తలుపులను మూసేస్తారు. తిరిగి అక్షయ తృతీయ రోజు ఆలయం తెరిచే సమయానికి అఖండ దీపం అలాగే వెలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ మహాత్యాన్ని చూడడం కోసం అక్షయ తృతీయ రోజు బద్రీనాథ్ ధామానికి జనం పోటెత్తుతారు.
విగ్రహానికి నెయ్యి పూత
బద్రీనాథ్ ఆలయ తలుపులు మూసి వేయడానికి ముందు శ్రీ మహా విష్ణువు విగ్రహానికి నెయ్యి పూస్తారు. అనంతరం ఆరు నెలల తర్వాత ఈ ఆలయ తలుపు తెరిచినప్పుడు పండితులు మాత్రమే ముందుగా గుడిలోకి ప్రవేశిస్తారు. అప్పుడు విగ్రహానికి పూసిన నెయ్యి చెక్కు చెదరకుండా ఉండిపోతే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుందని నమ్ముతారు. మరోవైపు నెయ్యి తక్కువగా లేదా పొడిగా ఉంటే దేశంలో అధిక వర్షపాతం సంభవిస్తుందనడానికి సంకేతంగా భావిస్తారు.
బద్రీనాథ్ యాత్రా ఫలం
బద్రీనాథ్ ఆలయం ఉత్తరాఖండ్ లోని అలకనంద నది ఒడ్డున నర, నారాయణ అనే రెండు పర్వతాల మధ్య ఉంది. ఇక్కడ నర నారాయణ సాలగ్రామాలను పూజిస్తారు. ఈ ఆలయంలో శ్రీహరి విగ్రహం చతుర్భుజ ధ్యానంలో కూర్చున్న శాలిగ్రామ రాతితో చేయబడింది. ఇక్కడికొచ్చిన వారు తమ మనసులో కోరుకున్నది కచ్చితంగా నెరవేరుతుందని నమ్ముతారు. బద్రినాథ్ ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులపై విష్ణువు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని విశ్వాసం. అందుకే ఛార్ధామ్ యాత్రలో బద్రినాథ్ ధామ్ యాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది.
సులువైన యాత్ర
చార్ ధామ్ యాత్రలో మిగిలిన మూడు ధామాల కన్నా బద్రీనాథ్ ధామంకు చేరుకోవడానికి చేసే ప్రయాణం సులువుగా ఉంటుంది. మిగిలిన మూడు ధామాల యాత్ర కొంత కఠినంగా ఉంటుంది. ఈ అక్షయ తృతీయ రోజు బద్రీనాథ్ ధామానికి వెళ్లడం ఎంతో పుణ్యం. యాత్రకు వెళ్లడానికి వీలు లేకపోయినా బద్రీనాథ్ ధామం గురించి చదివినా, విన్నా యాత్ర చేసిన ఫలం దక్కుతుందని విశ్వాసం. జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.