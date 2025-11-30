ETV Bharat / spiritual

నియమాల 'మాల'- 41 రోజుల కఠిన దీక్ష- శబరిమల యాత్రలో ఉన్న రహస్యమిదే!

అయ్యప్ప దీక్షలో అంతరార్థం మీ కోసం

Ayyappa Swamy Deeksha
Ayyappa Swamy Deeksha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 4:01 AM IST

Ayyappa Swamy Deeksha : కార్తిక మాసం ప్రారంభం అయినప్పటి నుంచి దక్షిణాదిన అయ్యప్ప స్వాముల సందడి కూడా మొదలవుతుంది. అయ్యప్ప దీక్షాధారులు కఠిన నియమ నిష్టలతో 41 రోజులపాటు మండల దీక్ష చేపట్టి హరిహర సుతుని దర్శనానికి పంబ దాటి శబరిమలకు చేరుకుంటారు. ఈ దీక్షా కాలంలో ఆధ్యాత్మికతతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి కూడా అలవడుతుంది. అయ్యప్ప దీక్షాధారులలో ఎక్కువమంది మకర జ్యోతి దర్శనానికి వెళ్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో దాగిఉన్న అంతరార్ధాన్ని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

నియమాల తోరణంతో మాలధారణకు ఆహ్వానం
అయ్యప్పస్వామి దీక్ష ఎన్నో కఠినమైన నియమాలతో కూడుకున్నది. ఇది అందరికి సాధ్యమయ్యేది కాదు. ఈ దీక్ష చేపట్టాలంటే శారీరకంగా, మానసికంగా కూడా దృఢంగా ఉందనడం అవసరం. నిన్నటి వరకు స్నేహభావంతో చనువుగా పిలిచిన వారు కూడా 'స్వామి' అని గౌరవిస్తారు. మరి ఇంత గౌరవాన్ని పొందాలంటే ఎంత కఠోర నియమాలు పాటించాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

నియమాల 'మాల'
అయ్యప్ప దీక్ష మాములు దీక్ష కాదు. ఒక ఆధ్యాత్మిక జీవనశైలి. తెల్లవారుజామున బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో నిద్ర లేవడంతో రోజు ప్రారంభం అవుతుంది. ఎముకలు గడ్డ కట్టే చలిలో చన్నీటి స్నానాలు చేసి నల్లని వస్త్రాలు ధరించి, చందన ధారణతో, ఏకభుక్తం, భూశయనం, బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరినీ 'స్వామి' అని పిలుస్తూ, అందరిలో అయ్యప్పను చూస్తూ సాగించే జీవన విధానం ఒక అద్భుతం! ఊహకందని ఆశ్చర్యం!

ఇరుముడితో యాత్ర ఆరంభం
41 రోజుల కఠిన దీక్ష తరువాత అయ్యప్ప భక్తుల శబరిమల యాత్ర ప్రారంభం అవుతుంది. శబరిమల యాత్రలో ఇరుముడి కట్టుకోవడం ప్రధాన అంశం. స్వచ్ఛమైన ఆవునెయ్యితో నిండిన కొబ్బరికాయలు, ఇతర పూజాద్రవ్యాలు, బియ్యం, వస్త్రాలు తదితర సామగ్రితో నిండిన ఇరుముడిని గురుస్వామి అయ్యప్ప దీక్షాధారుల శిరస్సున ఉంచుతారు. ఇక ఇక్కడి నుంచి యాత్ర మొదలవుతుంది.

పాపాలు పోగొట్టే పంపానది స్నానం
శబరిమల అయ్యప్ప దర్శనంకు ముందుగా దీక్షాధారులు పంపానదిలో స్నానం చేసి అక్కడి గణపతికి తమ ఇరుముడిని చూపిస్తారు. తరువాత 5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న నీలిమల పర్వతాన్ని అధిరోహించాలి. అనంతరం శరంగుత్తికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ తొలిసారి మాల ధరించిన కన్నెస్వాములు ఎరుమేలి నుంచి తెచ్చిన శరాలను గుచ్చాలి.

సన్నిధానంలోకి ప్రవేశం
కఠిన నియమనిష్టలతో దీక్ష చేపట్టి, కొండలు కోనలు దాటుకుంటూ వచ్చిన దీక్షాధారులు అయ్యప్ప సన్నిధానంలో అడుగు పెట్టగానే అప్పటివరకు పడిన శ్రమంతా మరిచి పోతారు. 'స్వామియే శరణమయ్యప్ప' అంటూ భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోతారు.

పదునెట్టాంబడి
ఇరుముడి ధరించిన స్వాములు పదునెట్టాంబడి అనే పద్దెనిమిది మెట్ల మార్గంలో దేవాలయానికి బయల్దేరుతారు. అక్కడ అయ్యప్పస్వామి ఆలయానికి ద్వారపాలకులైన కడుత్తస్వామి, కరుప్పస్వాములకు టెంకాయలు కొడతారు. పద్దెనిమిది మెట్లు ఎక్కి స్వామి సన్నిధికి ప్రదక్షిణం పూర్తి చేసి అయ్యప్పను దర్శించి, ఇరుముడిని అయ్యప్పకు చూపించి ఆలయం నుంచి బయటకు రావడంతో శబరిమల యాత్రలో ప్రధాన భాగం పూర్తవుతుంది.

ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి
నిత్య పూజలు, అభిషేకాలు, లక్షలాది భక్తుల శరణుఘోషతో మారుమోగే శబరిమల యాత్ర భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పంచుతుంది. శబరిమల యాత్ర మామూలు తీర్థయాత్ర కాదు. ఇది భక్తుల ఆచరించే కఠినమైన నియమాల తోరణం. ప్రతి అయ్యప్ప భక్తుని భావోద్వేగం. శబరిమల పేరు వినగానే భక్తి పారవశ్యంతో ప్రతి భక్తుడు పులకించి పోతాడు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవరచ్చుకోవడం ప్రతి ఒక్కరిలో భగవంతుని చూడడం, రాగద్వేషాలకు లోను కాకుండా జీవించడం, అబద్ధాలు, అహింస వంటి వాటికి దూరంగా ఉంటూ సాత్విక ఆహారాన్ని ఒక్క పూట మాత్రమే భుజిస్తూ, ఉదయం, సాయంత్రం దేవాలయ సందర్శన చేస్తూ సాగించే అయ్యప్ప దీక్ష అనన్య సామాన్యం. కేవలం దీక్షలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాకుండా ఈ సుగుణాలు జీవితాంతం అలవరచుకుంటే, ప్రతి ఒక్కరిలో దైవత్వాన్ని చూడగలిగితే అయ్యప్ప దీక్ష సార్ధకమయినట్లే!

కఠినమైన నియమాలు కారణంగా ఈ యాత్రను వీలైనంత వరకు చిన్న వయసులో చేయడమే మంచిది. ఆ అయ్యప్ప కరుణ కటాక్షాలు అందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటూ స్వామియే శరణమయ్యప్ప!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

