హరిహరసుతుడు అయ్యప్ప స్వామి జయంతి - శబరిమలలో జరిగే ప్రత్యేక ఉత్సవాలు, దర్శన విశేషాలు ఇవే!

శబరిమలలో అత్యంత వైభవంగా అయ్యప్ప స్వామి జన్మదిన వేడుకలు- ప్రత్యేక ఉత్సవాలు, పంబా స్నానం, తిరువాభరణ దర్శనం వంటి విశేషాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 15, 2026 at 4:58 AM IST

Ayyappa Jayanti 2026 Significance : హరిహరసుతుడు అయ్యప్ప స్వామి వెలసిన శబరిమల ఆధ్యాత్మిక పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. సాధారణంగా హిందూ దేవాలయాలన్నీ ప్రతి రోజూ తెల్లవారుజాము నుంచే తెరచుకుంటాయి. కానీ శబరిమల ఆలయంలో అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం మాత్రం సంవత్సరంలో కొన్ని రోజులు మాత్రమే తెరచుకుంటుంది. ఈ సమయంలో స్వామి వారిని దర్శించుకునే వీలు కలుగుతుంది.

ఈ రోజుల్లో శబరిమల కొండలన్నీ అయ్యప్ప నామ స్మరణతో మారుమ్రోగుతుంటాయి. పంబ నది దగ్గర నుంచి శబరి గిరులన్నీ అయ్యప్ప స్వామి భక్తులంతా నిండిపోతాయి. సాధారణంగా విజయదశమి నుంచి మకర సంక్రాతి వరకు శబరిమలలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది. అయితే ఏప్రిల్ నెలలో వచ్చే అయ్యప్ప స్వామి జయంతి కూడా శబరిమలలో ఘనంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా అయ్యప్ప స్వామి జయంతి ఎప్పుడు? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అయ్యప్ప స్వామి జననం
క్షీరసాగర మధనంలో ఉద్భవించిన అమృతాన్ని దానవులకు అందకుండా దేవతలకు పంచడానికి శ్రీ మహావిష్ణువు మోహినీ అవతారాన్ని స్వీకరిస్తాడు. పరమేశ్వరుడు మోహిని అవతారాన్ని చూసి మోహిస్తాడు. ఆ సందర్భంగా హరిహరుల అంశగా అయ్యప్పస్వామి జన్మిస్తాడు. అసుర సంహారం తరువాత అయ్యప్పస్వామి శబరిమలలో వెలిసాడు.

అయ్యప్పస్వామి జన్మదినం ఎప్పుడు?
సాధారణంగా ఏప్రిల్ నెల అంటే తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం చైత్ర మాసం, కేరళ, తమిళనాడులో చిత్తిరై మాసంలో ఉత్తరా నక్షత్రం రోజున అయ్యప్ప స్వామి జన్మదినం ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 15, బుధవారం రోజు అయ్యప్ప స్వామి జయంతి జరుపుకోనున్నాం. అయ్యప్పస్వామి జ్యోతి రూపంగా అంతర్ధానమైన రోజు మకర సంక్రాంతి. అందుకే ఈ రోజు శబరిగిరుల్లో జ్యోతి దర్శనం నిర్వహిస్తారు.

శబరిమలలో అయ్యప్ప జయంతి ఉత్సవాలు
అయ్యప్ప స్వామి జయంతి సందర్భంగా స్వామి వారు శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి సన్నిధానం నుంచి ఏనుగు పై పంబ నదికి వచ్చి స్నానం చేసి, తిరిగి శబరిమల చేరతారు. ఇది శబరిమలలో జరిగే ప్రత్యేక ఉత్సవం. ఈ సందర్భంగా పందళం వద్ద వలియా కోయిక్కల్ ఆలయం అయ్యప్ప జయంతిని ఘనంగా నిర్వహిస్తుంది. ఉదయం 4 గంటలకు మేల్కొలుపుతో ప్రారంభమయ్యే ఉత్సవాలు సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతాయి. ఈ సందర్భంగా అయ్యప్పస్వామి తిరువాభరణాలు ఉంచిన పెట్టెలను స్రంపికల్ పాలస్ నుంచి ఊరేగింపుగా వాలియకోయిక్కల్ ఆలయానికి తీసుకెళ్తారు.

పంబా నది స్నానం
శబరిమలలో ఈ సందర్భంగా అయ్యప్ప ఉత్సవమూర్తికి పంబా నదిలో పవిత్ర స్నానం ఆచరిస్తారు.

పవిత్ర దర్శనం
వాలియకోయిక్కల్ ఆలయంలో తిరువాభరణాలు ధరించిన అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు ఉదయం 11 గంటల వరకు దర్శించుకోవచ్చు. సాయంత్రం వేళల్లో జరిగే తిడంబు ఊరేగింపును కూడా భక్తులు వీక్షించవచ్చు. ఈ సందర్భంగా జరిగే సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, ఉత్సవ వేడుకలు, కేరళ సాంప్రదాయ నృత్య వేడుకలు కోలాహలంగా జరుగుతాయి.

భక్త జనసంద్రంగా మారనున్న శబరిమలై
మణికంఠుని జన్మదినం సందర్భంగా కేరళలోని శబరిమలకు భక్తులు పోటెత్తుతారు. అయ్యప్ప జయంతి సందర్భంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తుల శరణు ఘోషతో కేరళ శబరిమల గిరులన్ని మారుమ్రోగుతాయి.

అరుదైన అవకాశం
అయ్యప్ప స్వామి జయంతి సందర్భంగా కేరళ ట్రావెన్ కోర్ దేవస్థానం బోర్డు వారు అయ్యప్ప స్వామి వినియోగించిన పవిత్ర వస్తువులు, ఆయన ధరించిన వస్త్రాలు, కట్టి వంటి వాటిని ప్రదర్శిస్తారు. ఏడాదిలో ఈ ఒక్కరోజు మాత్రమే వీటిని దర్శించే అరుదైన అవకాశం భక్తులకు కలుగుతుంది.

దేశవ్యాప్తంగా
అయ్యప్ప స్వామి జయంతి ఉత్సవాలు కేరళలోని శబరిమల తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న అయ్యప్ప ఆలయాలలో మణికంఠుని జయంతి సందర్భంగా, ప్రత్యేక పూజలు, బ్రహ్మోత్సవాలు, అభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, భజనలతో ఈ పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఏప్రిల్ 15, బుధవారం రోజు రానున్న అయ్యప్ప జయంతిని మనం కూడా జరుపుకుందాం ... ఆ శబరీశుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

ఓం శ్రీ స్వామియే శరణమయ్యప్ప!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

