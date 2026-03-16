సర్వం శివమయం అని నిరూపించిన అవ్వయ్యార్- ఆ పుణ్యగాథ మీకు తెలుసా?
శివపూజలో కావాల్సింది అపారమైన భక్తి విశ్వాసాలు మాత్రమే కానీ, ఆడంబరాలు కాదని తెలుపుతోన్న అవ్వయ్యార్ కథ!
Published : March 16, 2026 at 5:01 AM IST
Avvaiyar The Devotee Of Lord Shiva : సర్వాంతర్యామి అయిన పరమేశ్వరుడు ఈ విశ్వమంతా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు. చూసే దృష్టి ఉండాలి కానీ పరమేశ్వరుడు లేని చోటు ఈ భూమిపై ఉండదు. కృత యుగంలో భక్త ప్రహ్లాదుని మాట నిజం చేయడానికి హిరణ్యకశ్యపుడు ఎక్కడ విష్ణువును చూపించమని అడుగుతాడో అని శ్రీమన్నారాయణుడు అణువణువునా వ్యాపించి తన భక్తుడైన ప్రహ్లాదుని రక్షించి హిరణ్య కశ్యపుని సంహరించాడు. అలాగే మహాశివరాత్రి రోజు బ్రహ్మ విష్ణువుల కలహాన్ని తీర్చడానికి పరమేశ్వరుడు లింగరూపంలో విశ్వమంతా వ్యాపించాడు. అందుకే మన సనాతన ధర్మం సృష్టిలో ప్రతి అణువులో భగవంతుని చూడాలని బోధించింది. ఈ విధంగా శివుడు సర్వాంతర్యామి అని రుజువు చేసే ఒక శివ భక్తురాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పరమశివుని భక్తురాలు అవ్వయ్యార్!
శివమహాపురాణంలో నంది, శృంగి భృంగీలతో పాటు అనేకమంది శివ భక్తుల కథలు కూడా ఉన్నాయి. అలాంటి ఓ శివ భక్తురాలు అవ్వయ్యార్! ఈమె వృద్ధురాలు. అవ్వయ్యార్ చిన్నతనం నుంచి పరమశివుని పై అపారమైన భక్తి విశ్వాసాలు కలిగి ఉండేది. శివుని సేవించడంలోనే తన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకున్న మహాశివ భక్తురాలు. ప్రతి నిత్యం శివుని పూజించనిదే పచ్చి మంచినీళ్లు కూడా తాగేది కాదు. ఇలా తన జీవితమంతా శివుని సేవలో గడిపి చివరకు ఒక పుణ్యదినం రోజు తనువు చాలించింది.
కైలాస ప్రాప్తి పొందిన అవ్వయ్యార్!
అవ్వయ్యార్ భక్తికి మెచ్చి గణపతి ఆమెను సశరీరంగా కైలాసానికి తీసుకెళతాడు. అవ్వయ్యార్ కడు వృద్ధురాలు కావడం వల్ల వయసుతో వచ్చిన కాళ్ల నొప్పులతో కాళ్లు మడచి కూర్చోలేక కైలాసనాథుడు శంకరునికి ఎదురుగా కాళ్లు చాపి కూర్చుంది.
చిన్నబుచ్చుకున్న పార్వతి
శివునికి ఎదురుగా కాళ్లు చాపి కూర్చున్న అవ్వయ్యార్ను చూసి పరమేశ్వరుని పక్కనే ఉన్న పార్వతీదేవికి మనసు చివుక్కుమంది. అలా కూర్చోవడం అపరాధం కదా అనే భావంతో అవ్వకు ఒకసారి చెప్పి చూడమని తన పతిని కోరింది. అప్పుడు శివుడు 'అమ్మో! ఆమె పరమ భక్తురాలు. ఆమెనేమీ అనకూడదు!' అని సూచించాడు.శివుని చెప్పినదానితో పరమేశ్వరి సంతృప్తి చెందలేదు. అవ్వయ్యార్ చేస్తున్న ఈ అమర్యాదను సహించలేక చెలికత్తెకు చెప్పి చూసింది.
శివుడు లేని చోటెక్కడ!
పార్వతి ఆదేశం మేరకు చెలికత్తె అవ్వను సమీపించి 'అవ్వా! కాళ్లు ఈశ్వరుని వైపునకు పెట్టకు' అంది. అప్పుడు ఆ వృద్ధురాలు'అలాగా అమ్మా! ఈశ్వరుడు లేని చోటెక్కడ చెప్పు. కాళ్లు అటు వైపు పెట్టుకుంటాను' అంటూ పక్కకు తిప్పుకుందట!. ఆశ్చర్యకరంగా పరమేశ్వరుడు ఆ వైపునకు తిరిగాడు. వెంటనే అవ్వయ్యార్ కాళ్లు మరోవైపుకు తిప్పితే శివుడు అటే తిరిగాడు. ఇక అవ్వయ్యార్ కాళ్లు ఎటు తిప్పితే అటు శంకరుడు తిరగాల్సివచ్చింది.
పార్వతికి సత్యాన్ని వివరించిన శివుడు
అలా తిరుగుతూ పరమేశ్వరుడు పార్వతీ దేవి వైపు చూసి 'నేను చెబితే విన్నావు కాదు! ఆమె నన్ను ఎలా తిప్పుతున్నదో చూడు. అందుకే నేను నోరు మెదపకు అన్నాను. నేను ఎల్లప్పుడూ భక్తులకు వశుడనై ఉంటానని నీకు తెలుసు కదా!' అన్నాడు.
అవ్వయ్యార్ భక్తికి చలించిన పార్వతి
అప్పుడు పార్వతీదేవి 'అవ్వా! నన్ను క్షమించు' అని ప్రార్ధించింది. అయినా శివుడు లేని చోటు ఈ విశ్వంలో ఎక్కడైనా ఉందా? అన్నింటా ఆయనే! ఈ సంగతి తెలిసి కూడా నిన్ను అనవసరంగా ఇబ్బంది పెట్టాను. నీలాంటి మహాభక్తులకు శివుడు ఎప్పుడు వశమై ఉంటాడు. నేనే నీ భక్తిని గ్రహించలేకపోయాను' అని పార్వతి అవ్వయ్యార్ భక్తిని కొనియాడింది.
సందేహాలు పటాపంచలు
సాధారణంగా మనం ఇంట్లో చేసే నిత్య పూజలో దీపం ఎటు పెట్టాలి? పూజ ఏ దిక్కున చేయాలి? ఏ దిక్కున పూజా మందిరం ఉంటే శుభం కలుగుతుంది అని అనేక సందేహాలతో గందరగోళానికి గురవుతూ ఉంటాం. కానీ సర్వాంతర్యామి అయిన శివుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడని గ్రహించడమే అసలైన శివ భక్తి! శివపూజలో కావాల్సింది అపారమైన భక్తి విశ్వాసాలు మాత్రమే కానీ ఆడంబరాలు కాదని అవ్వయ్యార్ కథ మనకు తెలుపుతోంది. శివమహాపురాణంలో ఉన్న ఈ అవ్వయ్యార్ కథను ఆదర్శంగా తీసుకుని శివభక్తిని పెంచుకుందాం. శివుని అనుగ్రహానికి పాత్రులవుదాం.
ఓం నమఃశివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.