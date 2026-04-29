దేశంలోనే ఎత్తైన ఏకశిలా గణపతి- ఆవంచలో కొండంత వినాయకుడి మహిమ!
తెలంగాణలోని ఆవంచ గ్రామంలో ఉన్న ఏకశిలా గణపతి విగ్రహం- దేశంలోనే అతి ఎత్తైన విగ్రహాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి- 12వ శతాబ్దానికి చెందిన గణపతి క్షేత్రం- భక్తుల కోరికలు నెరవేర్చే మహిమాన్విత స్థలం
Published : April 29, 2026 at 2:57 AM IST
Avancha Ganapathi Temple Significance: జడ్చర్ల సమీపంలో దేశంలోనే ఎత్తైన ఏకశిలా గణపతి విగ్రహం ఉన్న ఆవంచ గణపతి ఆలయం తెలంగాణలోని నాగర్కర్నూల్ జిల్లా తిమ్మాజీపేట మండలం ఆవంచ గ్రామంలో ఉంది. 12వ శతాబ్దానికి చెందిన ఈ గణపతి క్షేత్రం దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏకశిలా గణపతి విగ్రహాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కథనంలో ఈ ప్రసిద్ధ గణపతి క్షేత విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
ఆవంచ గణపతి క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
ఆవంచ గణపతి ఆలయం తెలంగాణలోని నాగర్కర్నూల్ జిల్లా తిమ్మాజీపేట మండలం ఆవంచ గ్రామంలో ఉంది. పశ్చిమ చాళుక్యుల కాలం నాటి ఈ క్షేత్రం భక్తుల అభీష్టాలు నెరవేర్చే క్షేత్రంగా భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారమై విరాజిల్లుతోంది.
ఆవంచ గణపతి చారిత్రక నేపథ్యం
దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏకశిలా గణపతి విగ్రహాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవంచ గణపతి 12వ శతాబ్దానికి చెందినదిగా ఆలయ చరిత్ర చెబుతోంది. పశ్చిమ చాళుక్యుల కాలంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ విగ్రహం దాదాపు 25, 30 అడుగుల ఎత్తుతో గంభీరంగా, పచ్చటి పొలాల మధ్య వెలసి ఉంటుంది.
కొండంత స్వామి
అడిగినంతనే అనుగ్రహించే దేవుడు విఘ్నేశ్వరుడు. ఒకచోట సిద్ధి వినాయకుడిగా, ఇంకోచోట లక్ష్మీ గణపతిగా, వేరేచోట లంబోదరుడిగా, ఇలా ఊరికో తీరుతో కొలువుదీరి భక్తుల కోర్కెలు నెరవేరుస్తుంటాడు. తెలంగాణలో గజవదనుడి ఆలయాలు అనేకం. స్వయంభువుగా వెలసిన గణపతి క్షేత్రాలు నిత్యం భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో ఒకటైన ఆవంచలో ఏకశిల వినాయకుడు కొండంత స్వామిగా ఖ్యాతి చెందాడు.
మధ్యలో ఆగిన నిర్మాణం
ఆవంచ గణపతికి గుండు గణపతిగా కూడా పేరు ఉంది. గుల్బర్గా రాజధానిగా పాలించిన పశ్చిమ చాణక్య రాజుల్లో ఒకడైన తైలంపుడు ఈ అరుదైన ఏకశిలా గణేశ్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయించారు. ఈ విగ్రహం చెక్కుతున్న సమయం లోనే తైలంపుడి తండ్రి విక్రమాదిత్యుడు చనిపోయినందున ఆలయ నిర్మాణం మధ్యలో ఆగిపోయింది. అప్పటినుంచి ఈ భారీ విగ్రహం ఎండకి ఎండుతూ వానకు తడుస్తూ ఆరుబయటే ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కర్ణాటకలోని గుల్బర్గా జిల్లాగా పిలుస్తున్న ప్రాంతం అప్పట్లో బాదామి రాజ్యంగా ఉండేది.
ఐశ్వర్య గణపతి
చాలా ఏళ్ల క్రితం ఈ విగ్రహం గురించి తెలుసుకున్న కొందరు చరిత్రకారులు, ఈ వినాయకుడిని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు. హైదరాబాద్కు చెందిన కొందరు భక్తులు మందిర నిర్మాణం కోసం ముందుకొచ్చారు. ఈ భారీ గణపతికి ఐశ్వర్య గణపతిగా నామకరణం చేశారు. మందిర నిర్మాణ నమూనాలను కూడా రూపొందించారు.
ఆలయ నిర్మాణానికి భారీ ప్రణాళిక
మూడేళ్ల క్రితం పుణె కేంద్రంగా కార్యకలపాలు సాగిస్తున్న ఓ ట్రస్ట్ కూడా ఆలయ నిర్మాణానికి ముందుకొచ్చింది. ప్రధాన మందిరంతో పాటు, గుడి చుట్టూ 28 మందిరాలు నిర్మించాలని ప్రణాళికలు రచించాయి. అయితే అవేవీ కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఇక్కడ ఐశ్వర్య గణపతి ఆలయాన్ని నిర్మిస్తే ఈ ప్రాంతం పర్యాటకంగా కూడా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉందని స్థానికులు అంటున్నారు.
ఎలా చేరుకోవాలి?
జడ్చర్ల నుంచి సుమారు 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఆవంచ గ్రామం ఉంది. జడ్చర్ల లేదా నాగర్కర్నూల్ నుంచి బస్సు లేదా సొంత వాహనాల ద్వారా ఆవంచ గణపతి దగ్గరకు సులభంగా చేరుకోవచ్చు. ఆలయం లేకపోయినా ఈ గణపతిని దర్శించడానికి వచ్చే భక్తులకు మాత్రం కొదువ లేదు. ఏది ఏమైనా మహిమాన్వితమైన ఈ గణపతిని దర్శిస్తే ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. త్వరలో ఇక్కడ ఆలయ నిర్మాణం జరగాలని కోరుకుందాం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.