అవనాక్షమ్మ దేవాలయం విశిష్టత- ఈ క్షేత్రాన్ని ఒక్కసారి దర్శిస్తే ఏడాదిలోపు పెళ్లి పక్కా!

పద్మావతీ దేవి కోరుకున్న వరం ఇదేనా? ఈ అమ్మవారిని దర్శిస్తే వివాహం ఖాయమంటారు ఎందుకు?

Avanakshamma Temple Significance
Avanakshamma Temple Significance (ETV THEERTHA YATRA YOUTUBE GRAB)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 3:51 AM IST

Avanakshamma Temple Significance : జగన్మాత అమ్మవారు లోకకల్యాణం కోసం అనేక ప్రాంతాల్లో వెలసి, అనేక పేర్లతో, వివిధ రూపాలతో పూజలందుకుంటోంది. అమ్మవారు శక్తి స్వరూపిణిగా వెలసిన ఒక్కో క్షేత్రం ఒక్కో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుని కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా అమ్మవారి క్షేత్రాలను దర్శిస్తే అష్టైశ్వర్యాలతో పాటు సంతాన సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయని అంటారు. ఈ సందర్భంగా ఒకానొక క్షేత్రంలో కొలువైన అమ్మవారిని దర్శిస్తే వివాహ యోగం కలుగుతుందని అంటారు. ఆ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? క్షేత్ర విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆకాశరాజు ఇలవేల్పు 'అవనాక్షమ్మ'
చిత్తూరు జిల్లా 'నారాయణ వనం' సమీపంలో అవనాక్షమ్మ అమ్మవారు వెలసిన మహిమాన్విత క్షేత్రం విరాజిల్లుతోంది. అత్యంత మహిమాన్వితురాలుగా భావించే ఈ అమ్మవారు, పద్మావతీదేవి తండ్రి ఆకాశరాజు ఇలవేల్పుగా చెబుతారు. ఈ తల్లి దర్శనంతో అవివాహితులకు వివాహ యోగం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.

అవనాక్షమ్మ అమ్మవారి ఆలయం ఎక్కడుంది?
అవనాక్షమ్మ దేవాలయం చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో తిరుపతి నుంచి 40 కి.మీ దూరంలో తిరుపతి-చెన్నై రహదారిలో ఉంది.

ఆలయ స్థల పురాణం
అవనాక్షమ్మ దేవాలయంలో అమ్మవారు స్వయంభువుగా వెలసినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. సుమారు 3000 సంవత్సరాల ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయానికి మనోహరమైన చరిత్ర ఉంది. పురాణాల ప్రకారం సోమకుడు అనే రాక్షసుడు బ్రహ్మ నుంచి వేదాలను అపహరిస్తాడు. పార్వతీదేవి ఆదిపరాశక్తిగా సోమకుని సంహరించి వేదాలను తిరిగి బ్రహ్మకు అప్పజెప్పుతుంది. ఆ సమయంలో పార్వతి నారాయణవనంలో స్వయంభువుగా వెలసిందంట! అప్పుడు బ్రహ్మ ఇక్కడ అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజించాడు.

వేదాలే నేత్రాలుగా!
అవనాక్షమ్మ స్వయంభువుగా వెలసిన ప్రదేశం అరుణి నదికి దగ్గరగా ఉంది. ఒకసారి అగస్త్యముని ఈ తల్లిని దర్శించి ఆమెకు "ఆమ్నాయాక్షి" అని పేరు పెట్టాడు, అంటే "వేదాలు కళ్ళుగా ఉన్న దేవత" అని అర్థం. ఈ తల్లిని "అవనాసిని దేవి" అని కూడా పిలుస్తారు. తరువాత అది "అవనాక్షమ్మ" గా మారింది. పార్వతీ దేవి ఇక్కడ వేదాలను అసురుల నుంచి రక్షించింది కాబట్టి ఆమెను అమ్నాక్షమ్మ అని కూడా పిలుస్తారు.

పద్మావతీ దేవి పూజించిన 'అవనాక్షమ్మ'
తిరుమల శ్రీవారి పట్టపురాణి పద్మావతి దేవి ఆకాశరాజు కుమార్తె. పద్మావతి దేవి తమ ఇంటి ఇలవేల్పు అయిన అవనాక్షమ్మ అమ్మవారిని బాల్యం నుంచి పూజిస్తూ ఉండేది. ఒకానొక సమయంలో పద్మావతి దేవి శ్రీనివాసుని చూసి అతన్నే భర్తగా పొందాలని కోరుకుంటుంది. ఇందుకోసం ఆమె అవనాక్షమ్మ అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించి శ్రీనివాసుని భర్తగా పొందినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. వివాహానికి ముందు పద్మావతీదేవి ఇక్కడే గౌరీ పూజ చేసినట్లుగా చెబుతారు.

కళ్యాణ యోగం
సాక్షాత్తు పద్మావతీదేవి ఈ అమ్మవారిని ప్రార్ధించి కోరుకున్న శ్రీనివాసుని భర్తగా పొందింది కనుక, ఈ అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల వివాహ యోగం కలుగుతుందని విశ్వసిస్తుంటారు. అందుకు నిదర్శనంగా అవనాక్షమ్మ అనుగ్రహంతో వివాహం చేసుకున్న కొత్త దంపతులు అమ్మవారికి మొక్కుబడులు చెల్లించుకోవడానికి ఈ ఆలయానికి ఎక్కువగా వస్తుంటారు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
తిరుమల, తిరుపతి నుంచి నారాయణవనానికి టీటీడీ వారు నిరంతరం బస్సులు నడుపుతుంటారు. నారాయణవనం నుంచి ఒక కి.మీ. దూరంలో ఉన్న అవనాక్షమ్మ ఆలయానికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు. అవనాక్షమ్మ అమ్మవారిని దర్శిస్తే చాలు ఆ పద్మావతీదేవి, శ్రీనివాసుడు దర్శించుకున్న అమ్మవారిని మనం చూస్తున్నామనే భావన అనిర్వచనీయమైన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. వివాహం కావాల్సిన వారు అవనాక్షమ్మ అమ్మవారిని దర్శిస్తే చాలు ఏడాదిలోపు తప్పకుండా కళ్యాణం జరిగి తీరుతుంది. మనం కూడా తిరుమల యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఆలయాన్ని తప్పకుండా దర్శిద్దాం.
ఓం శ్రీ పద్మావతి దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

