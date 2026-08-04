ఏ 'దిక్కు'లో ఉన్న శివాలయానికి వెళ్తున్నారు? - ఈ వైపు ఉన్న ఈశ్వరుడిని దర్శిస్తే విశేష ఫలితాలు!
ఒక్కో దిక్కు శివాలయ దర్శనంతో ఒక్కో రకమైన ఫలితాలుంటాయంటున్న జ్యోతిష్యులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 3:15 PM IST
Shiva Temple Darshan Benefits : మనలో చాలా మంది నిత్యం టెంపుల్స్కు వెళ్తుంటారు. కోరిన కోర్కెలు నెరవేరాలని, మనశ్శాంతి కోసం, ఆరోగ్యం బాగుండాలని, కష్టాలు తీరాలని, అదృష్టం కలిసి రావాలని ఇలా రకరకాల కారణాలతో దేవాలయాలకు వెళ్లి భగవంతుడిని వేడుకుంటారు. అందులో భాగంగానే పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహం కోసం శివాలయాలకు వెళ్తుంటారు. అయితే, శివమహాపురాణం, శివధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఒక్కొక్క దిక్కులో ఉన్న శివాలయ దర్శనం ఒక్కో రకమైన శుభ ఫలితాలను కలిగింపజేస్తుందంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్. మరి, ఏ దిక్కులో ఉన్న శివాలయాలను దర్శిస్తే ఎటువంటి సత్ఫలితాలు కలుగుతాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
శివాలయ దర్శనం చేసేటప్పుడు ప్రధానంగా పరమేశ్వరుడికి సంబంధించిన పంచముఖాలు ఉంటాయి. అవేంటంట, ఈశాన, అఘోర, తత్పురుష, వామదేవ, సద్యోజాత. ఈ పంచ ముఖాలకు సంబంధించి ఒక్కొక్క దిక్కులో ఉన్న ఆలయం విశేషమైన శుభ ఫలితాలను కలిగింపజేస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. మొట్టమొదటగా తూర్పు ముఖంగా ఉన్న శివాలయాలను దర్శిస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో, ధర్మశాస్త్రంలో ఏం చెప్పారో ఇప్పుడు చూద్దాం. తూర్పు ముఖంగా ఉన్న శివాలయంలో తత్పురుష రూపంలో పరమేశ్వరుడు భక్తులను అనుగ్రహిస్తాడు. కాబట్టి, అటువంటి శివాలయాలకు వెళ్లి ఈశ్వర దర్శనం చేసినట్లయితే జ్ఞానప్రాప్తి కలుగుతుందంటున్నారు. సకల కార్య సిద్ధి లభిస్తుందంటున్నారు.
పశ్చిమ ముఖ శివాలయాలను దర్శిస్తే ఎలాంటి ఫలితాలుంటాయంటే, పరమేశ్వరుడికి సంబంధించిన 'సద్యోజాత' అనే పేరు గల ముఖంతో పశ్చిమ ముఖంగా ఉన్న ఆలయాల్లో ఈశ్వరుడు తన దర్శనాన్ని భక్తులకు అనుగ్రహిస్తాడు. ఇలాంటి ఆలయాల్లో ఉన్న శివుడిని దర్శిస్తే నిరంతరం ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. సర్వ విఘ్నాలు తొలగిపోతాయని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు తెలియజేస్తున్నాయి. అయితే, పశ్చిమ ముఖంగా ఉన్న శివాలయాల గొప్పతనం గురించి శివధర్మశాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే, ఎక్కడైనా సరే పశ్చిమ ముఖంగా ఉన్న శివాలయంలో ఉన్న పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకున్నట్లయితే వెయ్యి శివాలయాలు ఒకే రోజు దర్శించిన ఫలితం కలుగుతుందట.
ఉత్తర ముఖ శివాలయాలు దర్శించుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయంటే, ఉత్తర ముఖంగా ఉన్న శివాలయాల్లో పరమేశ్వరుడు 'వామదేవ' అనే ముఖం రూపంలో ఉండి భక్తులందరినీ అనుగ్రహిస్తాడు. ఇటువంటి శివాలయాలను దర్శించడం వల్ల దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చంటున్నారు. దారిద్య్ర బాధలను తొలగింపజేసుకోవచ్చట. అలాగే, సర్వ సంపదలు చేకూరడానికీ ఉత్తర ముఖంగా ఉన్న శివాలయాలు విశేషమైన శుభ ఫలితాలను కలిగింపజేస్తాయంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
దక్షిణ ముఖ శివాలయాల గురించి శివధర్మశాస్త్రం ఏం చెబుతుందంటే, ఈ ముఖంగా ఉన్న శివాలయాల్లో 'అఘోర' అనే పేరుతో ఉన్న పరమేశ్వరుడు భక్తులను అనుగ్రహిస్తాడు. ఇలాంటి శివాలయాలను దర్శించడం వల్ల ఎలాంటి ఫలితాలుంటాయంటే, అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతాయట. అద్భుతమైన విద్యాప్రాప్తి, జ్ఞానప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఈశ్వరుడి నందు భక్తి కలిగి మోక్ష ప్రాప్తిని కూడా సిద్ధింపచేసుకోవచ్చంటున్నారు.
ఇక చివరగా ఈశాన ముఖం విషయానికొస్తే, 'ఈశాన ముఖం' అనేది ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి ప్రత్యేకమైన శివాలయాలేమి ఉండవు. కానీ, కొన్ని శివాలయాల్లో పరమేశ్వరుడు పంచముఖ రూపంలో దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు. పంచముఖ రూపంలో ఉన్నటువంటి శివాలయంలో మాత్రమే ఈశాన ముఖంతో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడిని మనం దర్శనం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి, శివమహాపురాణం శివధర్మశాస్త్రం గ్రంథాలను ప్రమాణంగా తీసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్క దిక్కులో ఉన్నటువంటి శివాలయ దర్శనం ఒక్కొక్క రకమైన శుభ ఫలితాలను కలిగింపజేస్తుందని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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