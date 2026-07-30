బ్రాహ్మీ ముహూర్తం అంటే ఏంటి? తెల్లవారుజామునే ఎందుకు నిద్ర లేవాలి- ఈ పవిత్ర సమయం విశిష్టత ఇదే!
బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే తెల్లవారుజామున అని తెలుసు కానీ, సరైన సమయం ఎప్పుడు?- బ్రాహ్మీ ముహూర్తానికి ఎందుకంత ప్రాధాన్యత? అనే విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
Published : July 30, 2026 at 2:30 AM IST
Brahma Muhurta For Prayer Significance : సనాతన సంప్రదాయం ప్రకారం బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్ర లేవడం, పూజ చేయడం, పిల్లలు చదువుకోవడం మంచిదని అంటారు. అయితే అసలు బ్రహ్మ ముహూర్తంలోనే ఎందుకు నిద్రలేవాలి ? ఈ సమయంలో జరిపే పూజలకు అంతటి శక్తి ఉంటుందా అంటే శాస్త్రం అవుననే అంటోంది. ఈ విషయంపై మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బ్రాహ్మీ ముహూర్తం ఎప్పుడు?
సూర్యోదయానికి సరిగ్గా 48 నిమిషాల ముందు వచ్చే సమయాన్ని బ్రాహ్మీ ముహూర్తం అంటారు. అలాగే రాత్రి భాగంలోని ఆఖరి 48 నిమిషాలను, సూర్యోదయానికి ముందు 48 నిమిషాలను బ్రహ్మా ముహూర్తం అంటారు.
పూజలకు శ్రేష్టం
బ్రాహ్మీ ముహూర్తం పూజలు, జపాలకు, ధ్యానానికి, మంత్ర సాధనకు విశిష్టమైన సమయంగా చెబుతారు.
విద్యార్థులకు
విద్యార్థులు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో నిద్ర లేచి చదువుకుంటే ఏకాగ్రత పెరుగుతుందని, చదువుకున్నది బాగా గుర్తుంటుందని నమ్మకం.
జీవక్రియలు
మన శరీరంలో జీవ గడియారం ఉంటుంది. దీన్నే ఆంగ్ల పరిభాషలో 'బయోలాజికల్ క్లాక్' అంటారు. దీన్ని అనుసరించే మన జీవక్రియలన్నీ జరుగుతాయి. అలాగే ఉదయం మనలో కార్టిసోల్ హార్మోన్ ఎక్కువ మోతాదులో విడుదల అవుతుంది. ఈ హార్మోన్ మనలోని ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. అలాగే జ్ఞాపకశక్తిపై ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే పిల్లలు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చదువుకుంటే చక్కగా గుర్తుంటుందట.
ఒత్తిడి
ఆధునిక జీవితంలో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఒత్తిడి సాధారణమైంది. ఈ క్రమంలో ముందు రోజు భరించిన ఒత్తిడులు అన్ని నిద్రలో మరిచిపోతాం. అందుకే బ్రాహ్మీ ముహూర్త సమయంలో మెదడు నూతన ఉత్తేజంతో ఉంటుంది. పరిసరాలు కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉంటాయి. ఈ కారణాల వల్ల చదివింది మెదడులో జాగ్రత్తగా నిక్షిప్తం అవుతుంది.
ఆరోగ్యదాయకం
ఆయుర్వేదం ప్రకారం రాత్రి తొందరగా నిద్రపోయి, ఉదయం సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేచేవారికి అనారోగ్య సమస్యలు రావు. ఈ సమయంలో చెట్లు తాజా ఆక్సిజన్ విడుదల చేస్తాయి. అది మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.
ఒత్తిడి దూరం
రాత్రంతా చెట్లు వదిలిన ఆక్సిజన్ వేకువ జామున కాలుష్యం బారిన పడకుండా ఎక్కువ పరిమాణంలో మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది. సూర్యోదయానికి ముందు రోజును ఆరంభించే వారికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో లేవడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
సూర్యోదయం
ఆరోగ్యప్రదాత అయిన సూర్యునికి ప్రతిరోజు సూర్యోదయం సమయంలో అర్ఘ్యం ఇవ్వడం, సూర్య నమస్కారాలు చేయడం, ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం వలన ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని మార్కండేయ పురాణం చెబుతోంది. శాస్త్రీయంగా చూసినా ప్రతిరోజు సూర్యోదయం చూసే అలవాటు ఉన్నవారికి గుండె, మెదడు, ప్రశాంతంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని తెలుస్తోంది.
ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి
'బ్రహ్మి' అనగా సరస్వతి దేవి అనుగ్రహంతో లభించే జ్ఞానం. మనలోని బుద్ధిని, జ్ఞానాన్ని మేల్కొలిపే సమయం కనుక ఈ బ్రాహ్మీ ముహూర్త సమయానికి అంత ప్రాధాన్యత ఉంది. పురాణాల ప్రకారం భూలోకంలో మొదటగా కనిపించిన కాలాన్ని బ్రహ్మ ముహూర్త కాలమని పిలుస్తారు ఆ సమయానికి ఏ నక్షత్రాలు, గ్రహలు కూడా కీడు చేయలేవు. కనుక ఇలాంటప్పుడు చేసే శుభకార్యాలకుకానీ, పూజలు, యజ్ఞాలు వంటి పవిత్ర కార్యాలకు కానీ ముహుర్తాలు కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేదని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. మన మహర్షులు, ఋషులు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చేసిన తప్పసులతో భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందిన నిదర్శనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందుకే బ్రాహ్మీ ముహూర్తానికి అంతటి విశిష్టత! మనం కూడా బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో దైవారాధన చేద్దాం, భగవంతుని అనుగ్రహంతో జ్ఞానసిద్ధిని పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
చదువుల్లో అద్భుతంగా రాణించాలా? గురువారం పరిహరాలు చేసుకోండిలా!
గురువుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపే పర్వదినం- గురుపూర్ణిమ రోజున వ్యాస మహర్షిని ఎందుకు పూజిస్తారు?