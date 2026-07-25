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రేపట్నుంచి వీరి దశ తిరిగిపోతుంది! - "త్రిదశాంక యోగం" పట్టనున్న రాశులివే అంటున్న జ్యోతిషులు!

సూర్య, శని గ్రహాల మధ్య అరుదైన యోగం - జులై 25 నుంచి 4 రాశులకు అపారమైన ప్రయోజనాలు!

tridashanka_yoga
tridashanka_yoga (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 2:51 PM IST

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HOROSCOPE : జులై 25న సూర్య, శని గ్రహాల మధ్య 108 డిగ్రీల త్రిదశాంక యోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిషశాస్త్రం వెల్లడిస్తోంది. ఈ ప్రత్యేక గ్రహ కలయిక చాలా శుభప్రదమని, ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ జ్యోతిషులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ పేర్కొంటున్నారు. ఆయన తెలిపిన ప్రకారం 4రాశుల వారికి ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి.

గ్రహాల మధ్య ఏర్పడే ప్రత్యేక కోణ అమరికలు జ్యోతిషంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. ద్రుక్ పంచాంగ గణనల ప్రకారం జులై 25న సూర్య, శని గ్రహాలు సుమారు 108 డిగ్రీల దూరంలో ఉంటాయి. ఈ ప్రత్యేక గ్రహ స్థానాన్ని త్రిదశాంక యోగం అని పేర్కొంటారు. ఈ యోగం సృజనాత్మకత, విజయం, సమతుల్య పురోగతికి అనుకూలమైనది. సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వం, ప్రతిష్టకు చిహ్నం కాగా, శని కఠోర శ్రమ, క్రమశిక్షణ, సహనానికి ప్రతీక. ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య త్రిదశాంక యోగం ఏర్పడినప్పుడు, చేసిన కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయట. అందుకే ఈ సమయంలో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి కావడం, కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థిక స్థిరత్వం, సామాజిక గౌరవం పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.

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సింహ రాశి

సింహరాశికి అధిపతి సూర్యుడు కావడం వల్ల ఈ గ్రహ సంయోగం ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగులకు ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు ఉంటాయి. కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతి లేదా వేతన పెంపున సూచనలున్నాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు కొత్త క్లయింట్‌లను పొంది, లాభదాయకమైన కాంట్రాక్టులను దక్కించుకుంటారట. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులకు ఆటంకాలు తొలగిపోవడంతోపాటు కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది.

తులా రాశి

గ్రహస్థితి, వృత్తి, సామాజిక హోదాను బలోపేతం చేయడంలో తులారాశి వారికి బాగా కలిసొస్తుంది. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా ఒక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్‌లో భాగమయ్యే అవకాశం లభిస్తుంది. ఒకవేళ ఉద్యోగం మారడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. కొత్త క్లయింట్లు వ్యాపారంలో చేరడంతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఆదాయం, ఖర్చుల మధ్య సమతుల్యత నెలకొని కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. సంబంధాల్లో నమ్మకం పెరగడంతో పాటు పెళ్లికాని వారికి వివాహ ప్రతిపాదనలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నట్లు పరిస్థితులు తెలియజేస్తున్నాయి.

మకర రాశి

శని అధిపతి కావడం వల్ల మీ సహనానికి, కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడంతో పాటు మీ పనిలో స్థిరత్వం తిరిగి వస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలు, వ్యాపారవేత్తలు క్రమంగా మంచి లాభాలను చూడవచ్చు. చాలా ఏళ్లుగా అందాల్సిన డబ్బు తిరిగి రావడంతో పాటు పెట్టుబడులకు సంబంధించి సానుకూల సమయమిది. కుటుంబంలో మీ సలహాలకు గౌరవం, మీ జీవిత భాగస్వామి నుంచి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. విద్యార్థులు కొత్త కోర్సులు నేర్చుకోవడానికి, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలకు ఇది సరైన సమయం.

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈ శుభ కలయిక కొత్త విజయాలకు బాటలు వేస్తుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగావకాశం, జీతం తీసుకునే ఉద్యోగులు కొత్త పాత్రలు లేదా బాధ్యతలను చేపట్టే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపార ఆలోచనలు ఉంటే ఇపుడు విస్తరించుకోవచ్చు. ఆన్‌లైన్ వ్యాపారం, టెక్నాలజీ లేదా డిజిటల్ రంగంలో ఉన్నవారు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను, కొత్త ఆదాయ వనరులను పొందుతారు. ఆర్థిక స్థితి బలోపేతం కావడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యుల విజయం ఆనందాన్ని తెస్తుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో నమ్మకం, విద్యార్థులు చదువుపై మరింత దృష్టి పెట్టడం, ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం రెండూ మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. అని మాచిరాజు పేర్కొన్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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TAGGED:

ZODIAC AND PLANETARY PREDICTIONS
ASHADA MONTH
TRIDASHANKA YOGA
ASTROLOGY
HOROSCOPE

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