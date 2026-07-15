శూన్యం కాదు, శుభాల మాసం- ఆషాఢం ఎందుకు అంత ప్రత్యేకమో తెలుసా?
తెలుగు సంవత్సరంలో నాలుగో మాసం ఆషాఢం- ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక విశిష్టతల సమ్మేళనం- వివాహాది శుభకార్యాలు నిర్వహించకపోయినా, గురుపూజ, విష్ణు ఆరాధన, చాతుర్మాస దీక్ష, జగన్నాథ రథయాత్ర, బోనాలు వంటి ఎన్నో పవిత్రమైన ఉత్సవాలు
Published : July 15, 2026 at 3:52 AM IST
Ashada Masam Significance : తెలుగు నెలలో నాలుగు నెల ఆషాఢ మాసం. సాధారణంగా అన్ని మాసాల్లో ఆధ్యాత్మిక విశేషాల గురించి ప్రస్తావించుకుంటే ఆషాఢ మాసం గురించి చెప్పే సందర్భాలలో ఇటు ఆధ్యాత్మికతతో పాటు అటు సాంస్కృతిక విలువల గురించి కూడా ప్రస్తావించు కోవడం జరుగుతుంది. తెలుగు వారి సంస్కృతితో ఎంతగానో ముడిపడి ఉన్న ఆషాఢ మాసం విశిష్టత గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆషాఢ మాసం ఎలా ఏర్పడుతుంది?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఛైత్ర మాసంతో కొత్త ఏడాది ప్రారంభమై, ఫాల్గుణ మాసంతో ముగుస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే నాలుగో నెలలో ఆషాఢ మాసం వస్తుంది. ఆషాఢ మాసంలో పున్నమి చంద్రుడు పుర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రాలలో సంచరిస్తాడు కాబట్టి ఈ మాసానికి ఆషాఢ మాసమని పేరు వచ్చింది.
ఎన్నో విశేషాల సమాహారం ఆషాఢం
ఆషాఢం అంటేనే ఎన్నో విశేషాలు. ఆధ్యాత్మిక సాధకులు జగన్నాథుని రథయాత్ర వీక్షించడానికి ఈ మాసం కోసం ఏడాది మొత్తం ఎదురు చూస్తారు. గురువులను పూజించే గురుపూర్ణిమ కోసం శిష్యులు ఎదురు చూస్తారు. కొత్తగా పెళ్లైన వధువు పుట్టింటికి వెళ్లడానికి ఆషాఢ మాసం కోసం ఎదురు చూస్తుంది. తమ పిల్లా పాపలను జాగ్రత్తగా కాపాడమని అమ్మవారిని ప్రార్ధించి బోనాలు సమర్పించడానికి ఊరంతా ఎదురు చూస్తుంది. ఒక్క శుభకార్యాలు లేవని పేరు తప్ప శుభాలకు ఏ మాత్రం కొదువ లేని మాసం ఆషాఢ మాసం.
శూన్యమాసం కాదు శుభాల మాసం
మిగిలిన నెలలతో పోలిస్తే ఆషాఢ మాసాన్ని శూన్య మాసంగా పరిగణిస్తారు. అందుకే ఈ మాసంలో ఎలాంటి శుభకార్యాలు తలపెట్టరు. కానీ సకల శుభాలు చేకూర్చే పూజా కార్యక్రమాలకు, దేవతారాధనకు ఆషాఢం సరైన మాసమని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. ఈ మాసంలో సూర్యుడు మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇక్కడ నుంచి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం అవుతుంది. ఇక ఈ మాసంలో ఆరంభం నుంచి చివరి వరకు ఎన్ని పర్వదినాలు ఉన్నాయో చూద్దాం
జగన్నాథుని రథయాత్ర
వైకుంఠవాసి అయిన శ్రీ మహావిష్ణువు జగన్నాటక సూత్రధారిగా, జగన్నాథుడిగా సుభద్ర, బలరామునితో కలిసి దర్శనమిచ్చే పవిత్ర క్షేత్రం పూరీ జగన్నాథుని మందిరం! ఏడాదికోసారి ఈ స్వామికి ఆషాఢ శుద్ధ విదియ రోజున రథయాత్ర నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజున జగన్నాథుడు తన సోదరుడు, సోదరులతో కలిసి ప్రధాన ఆలయాన్ని విడిచిపెట్టి గుండీచా క్షేత్రానికి చేరుకొని తిరిగి మళ్లీ 10 రోజుల తర్వాత తిరిగి శ్రీ క్షేత్రానికి తిరిగి వచ్చే పవిత్ర యాత్రను జగన్నాథ రథయాత్ర అంటారు. జగన్నాథుని రథయాత్రలో పాల్గొంటే అన్ని తీర్ధయాత్రలు చేసిన ఫలం దక్కుతుందని విశ్వాసం. ఈ ఏడాది జులై 16 నుంచి 25 వరకు జరగనున్న జగన్నాథుని రథయాత్ర ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినది.
బోనాలు
ఆషాఢ మాసం ఆరంభం కావడంతోనే తెలంగాణాలో బోనాలు జాతర సందడి మొదలవుతుంది. ఈ సందర్భంగా పెద్దలు, పిల్లలు అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పిస్తే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం.
తొలి ఏకాదశి
ప్రతి మాసంలో రెండు ఏకాదశులు చొప్పున ఒక ఏడాదిలో 24 ఏకాదశులు వస్తాయి. వాటిల్లో ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే ఏకాదశిని తొలి ఏకాదశి అని, శయన ఏకాదశి అని అంటారు. ఈ రోజున శ్రీ మహావిష్ణువు యోగనిద్రలోకి వెళ్లి మళ్లీ నాలుగు నెలల తర్వాత కార్తీక మాసంలో వచ్చే శుద్ధ ఏకాదశి నాడు మేల్కొంటాడు. తొలి ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం, జాగరణ దీక్షలతో శ్రీ మహావిష్ణువును పూజించడం వలన సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
గురు పూర్ణిమ
అష్టాదశ పురాణాలు రచించి, వేదకాలపు సంస్కృతిని నాలుగు సమభాగాలుగా సంకలనం చేసి, మహాభారతం వంటి గొప్ప ఇతిహాసాన్ని మానవాళికి అందించిన ఆదిగురువు వేదవ్యాసుడు జన్మించిన ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమిని గురు పౌర్ణమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా మన జీవితానికి దిశా నిర్దేశం చేసిన మార్గదర్శకులైన గురువులను పూజించుకోవడం మన కర్తవ్యం.
సప్తర్షులకు జ్ఞానబోధ
శివపురాణం ప్రకారం ఆదియోగి, ఆదిగురువు అయిన పరమేశ్వరుడు సప్తర్షులకు ఆషాఢ పూర్ణిమ రోజునే జ్ఞానాన్ని బోధించినట్లుగా తెలుస్తోంది.
చాతుర్మాస దీక్ష
హిందూ సంప్రదాయంలో తొలి ఏకాదశి నుంచి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి ఉత్థాన ఏకాదశి వరకు నాలుగు నెలల పాటు నియమనిష్టలతో ఆచరించే వ్రతాన్ని చాతుర్మాస్య దీక్ష అంటారు. ఆధ్యాత్మిక సాధనకు, ఆరోగ్య రక్షణకు ఈ దీక్ష అత్యంత విశిష్టమైనదిగా భావిస్తారు.
దక్షిణాయన పుణ్యకాలం
సూర్య గమనాన్ని అనుసరించి ఒక సంవత్సరాన్ని ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం అని రెండు భాగాలుగా విభజించారు. సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశించడంతో దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ప్రారంభం అవుతుంది. ఆషాఢ మాసం ప్రారంభంలోనే మొదలయ్యే ఈ దక్షిణాయన పుణ్యకాలం సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే వరకు ఆరు నెలల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ ఆరు నెలల కాలం పితృదేవతలకు అత్యంత ప్రీతికరమైనది. దక్షిణాయన పుణ్యకాలంలోనే వినాయక చవితి, దసరా శరన్నవరాత్రులు, దీపావళి, కార్తీక పౌర్ణమి వంటి హిందువుల ప్రధాన పండుగలు వస్తాయి.
ఆషాఢ మాసంలో తీర్థయాత్రలు, భగవంతుని ప్రార్థన, మంత్రాలు పఠించడం, తపస్సు చేయడం వల్ల ఎంతో పుణ్యం లభిస్తుందని విశ్వాసం.
రానున్న ఆషాఢ మాసంలో మనం కూడా దైవారాధన తీర్థయాత్రలు చేసి తరిద్దాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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