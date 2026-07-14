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తొలి ఏకాదశి నుంచి గురుపౌర్ణమి వరకు- ఆషాఢ మాసంలో ముఖ్య పుణ్యతిథులు, పర్వదినాలు ఇవే!

ఆషాఢ మాసం సనాతన ధర్మంలో అత్యంత పవిత్రమైన మాసం- దక్షిణాయనం ప్రారంభమవడంతో ఆధ్యాత్మిక సాధన, దైవారాధన, గురుపూజ, విష్ణు భక్తి, శక్తి ఉపాసనలకు విశేష ప్రాధాన్యత

Ashada Masam 2026
Ashada Masam 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 3:42 AM IST

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Ashada Masam 2026 : తెలుగు సంవత్సరంలో నాలుగో మాసమైన ఆషాఢ మాసం అత్యంత పవిత్రమైనది. ఆధ్యాత్మిక సాధనకు, దైవారాధనకు ఎంతో విశిష్టమైన ఈ మాసంలోనే దక్షిణాయనం ప్రారంభమవుతుంది. ఆషాఢంలో వివాహాది శుభకార్యాలు నిషిద్ధమైనప్పటికీ ఈ మాసం దైవారాధనకు ప్రశస్తి చెందినది. అందుకే పూజ్య గురువులు, మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతులు ఈ మాసంలోనే చాతుర్మాస దీక్షను చేపడతారు. ఇంతటి పవిత్రమైన ఆషాఢ మాసంలో రానున్న పుణ్యతిథులు, పర్వదినాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శుభకార్యాలు లేకపోయినా శుభాలు కల్గించే మాసం
ఆషాఢ మాసంలో ఎలాంటి శుభకార్యాలు తలపెట్టలేకపోయినా జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే గురువును పూజించడానికి, ముల్లోకాలను పాలించే జగన్మాతను కొలవడానికి, శ్రీ మహావిష్ణువును ఆరాధించడానికి అనువైన మాసం ఆషాఢ మాసం. ఈ మాసంలోనే తెలంగాణ ప్రాంతంలో గ్రామ దేవతలను పూజించే బోనాలు పండుగను కూడా జరుపుకుంటాం. ఈ మాసంలో రానున్న పండుగల గురించి తెలుసుకుందాం.

ఆషాఢ మాసంలో పుణ్యతిథులు - పర్వదినాలు

  • జులై 15, బుధవారం ఆషాఢ శుద్ధ పాడ్యమి: ఆషాఢ మాసం ప్రారంభం, గురు మూఢమి ప్రారంభం, తెలంగాణాలో బోనాలు జాతర ప్రారంభం
  • జులై 16, గురువారం ఆషాఢ శుద్ధ విదియ: చంద్రోదయం, పూరి జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర
  • జులై 17, శుక్రవారం ఆషాఢ శుద్ధ తదియ: కర్కాటక సంక్రమణం, దక్షిణాయనం ప్రారంభం, తిరుమల శ్రీవారి ఆణివార ఆస్థానం, తిరుమల శ్రీవారి పుష్ప పల్లకి సేవ, శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి సాక్షాత్కార వైభవోత్సవం ప్రారంభం
  • జులై 18, శనివారం ఆషాఢ శుద్ధ చవితి: మరీచి మహర్షి జయంతి
  • జులై 19, ఆదివారం ఆషాఢ శుద్ధ పంచమి: శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి సాక్షాత్కార వైభవోత్సవం సమాప్తి
  • జులై 20 , సోమవారం ఆషాఢ శుద్ధ షష్టి: పుష్యమి కార్తె ప్రారంభం
  • జులై 22 , బుధవారం ఆషాఢ శుద్ధ అష్టమి: తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారు అహోబిల మఠానికి వేంచేయుట
  • జులై 24, శుక్రవారం ఆషాఢ శుద్ధ దశమి: తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి జ్యేష్టాభిషేకం ప్రారంభం
  • జులై 25, శనివారం ఆషాడ శుద్ధ ఏకాదశి: తొలి ఏకాదశి, శయన ఏకాదశి, చాతుర్మాస దీక్ష ప్రారంభం, తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి పవిత్రోత్సవం ప్రారంభం, తాళ్లపాక శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి, శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం.
  • జులై 26, ఆదివారం ఆషాఢ శుద్ధ ద్వాదశి: పక్ష ప్రదోషం, నారాయణగిరిలో ఛత్రస్థాపనం, తులసి మహత్యం, తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి జ్యేష్టాభిషేకం సమాప్తి
  • జులై 28, మంగళవారం ఆషాఢ శుద్ధ చతుర్దశి: తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వరస్వామి పవిత్రోత్సవం సమాప్తి
  • జులై 29, బుధవారం ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి/పాడ్యమి: వ్యాస పూర్ణిమ, గురు పూర్ణిమ, మహాషాడీ, కణ్వర్ యాత్ర ప్రారంభం
  • జులై 31, శుక్రవారం ఆషాఢ బహుళ విదియ: చాతుర్మాస ద్వితీయ
  • ఆగష్టు 2, ఆదివారం ఆషాఢ బహుళ చవితి: సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలు ఉత్సవం, సంకష్టహర చతుర్థి
  • ఆగస్టు 3, సోమవారం ఆషాఢ బహుళ పంచమి: ఆశ్లేష కార్తె ప్రారంభం
  • ఆగస్టు 5, బుధవారం ఆషాఢ బహుళ సప్తమి: ఆండాళ్ తిరువాడిప్పూరం ఉత్సవం ప్రారంభం
  • ఆగస్టు 7, శుక్రవారం ఆషాఢ బహుళ నవమి: ఆడికృత్తిక
  • ఆగస్టు 9, ఆదివారం ఆషాఢ బహుళ ఏకాదశి: మతత్రయ ఏకాదశి, హైదరాబాదు శ్రీ మహంకాళి అమ్మవారి జాతర
  • ఆగస్టు 10, సోమవారం ఆషాఢ బహుళ ద్వాదశి/ త్రయోదశి: పక్ష ప్రదోషం, సోమ ప్రదోషం
  • ఆగస్టు 11, మంగళవారం: ఆషాఢ బహుళ చతుర్దశి : మాసశివరాత్రి
  • ఆగస్టు 12, బుధవారం ఆషాఢ అమావాస్య: గురు మూఢమి త్యాగం, ఆషాఢ అమావాస్య ఈ రోజుతో ఆషాఢ మాసం పూర్తవుతుంది. మరుసటి రోజు నుంచి శ్రావణ మాసం ప్రారంభం అవుతుంది.

పరమ పవిత్రమైన ఆషాఢ మాసంలో శాస్త్రంలో సూచించిన పండుగలు, పుణ్యతిథులు జరుపుకుందాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం


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