కొండ రూపంలో కొలువైన పరమశివుడు- మనసులో స్మరిస్తే చాలు మోక్షం లభిస్తుంది!- ఎక్కడో తెలుసా?
Arunachalam Shiva Temple Importance: అరుణాచల క్షేత్ర మహిమ, 14 కిలోమీటర్ల గిరి ప్రదక్షిణ విశిష్టత, అష్టలింగాల దర్శనం, కార్తిక మహాదీపం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక పరమార్థాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం.
Published : November 24, 2026 at 2:51 AM IST
స్మరించినంత మాత్రాన ముక్తి లభించే పరమ పుణ్య క్షేత్రం అరుణాచలం. అరుణాచలం అంటే కేవలం ఒక కొండ మాత్రమే కాదు. అరుణాచలం అంటే సాక్షాత్తు శివ స్వరూపం. శివుడే అరుణగిరిగా వెలసి ఉన్నాడని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. కేవలం స్మరించినంత మాత్రాన్నే సకల పాపాలు, దోషాలు పోగొట్టి, పుణ్య విశేషాలు కలిగించే అరుణాచల క్షేత్రంలో కార్తిక మాసంలో జరిగే దీపోత్సవం ప్రధాన ఉత్సవం. కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా అరుణాచల మహత్యం గురించి తెలుసుకుందాం.
అగ్ని క్షేత్రం:
అరుణాచలం పంచభూత లింగాలలో అగ్ని లింగ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రంలో శివుని అగ్ని స్వరూపంగా భావిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం ఒకానొక సమయంలో బ్రహ్మ విష్ణువుల మధ్య 'ఎవరు గొప్ప?' అనే వివాదం చెలరేగింది. ఆ సమయంలో పరమేశ్వరుడు వారివురు మధ్యలో అగ్ని స్తంభం వలే సాక్షాత్కరించి ఆ స్తంభం యొక్క ఆద్యంతాలు కనిపెట్టినవారే గొప్పవారని అంటాడు.
బ్రహ్మ దేవునికి పూజలు ఇందుకే లేవు
పరమేశ్వరుని స్వరూపమైన అగ్ని స్తంభం ఆద్యంతాలు కనుగొనడంలో విఫలమైనట్లు విష్ణువు సవినయంగా అంగీకరిస్తే, బ్రహ్మ మాత్రం తాను కనిపెట్టినట్లు అబద్ధమాడుతాడు. అందుకు సాక్ష్యంగా గోవును, కేతకి పుష్పాన్ని చూపెడతాడు. అప్పుడు ఆగ్రహించిన శివుడు బ్రహ్మకు ఆలయాలు, పూజలు ఉండవని శపిస్తాడు.
ఇదే అరుణగిరి
ఆ రోజు బ్రహ్మ విష్ణువుల మధ్య సాక్షాత్కరించిన అగ్నిస్తంభమే అరుణాచలమని, ఆ అగ్ని స్తంభం నుంచి వెలువడిన తేజోమయ కిరణాలు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. కృత యుగం, సత్య యుగంలో అగ్నిస్తంభంలా భాసిల్లిన అరుణగిరి కాలక్రమేణా కలియుగంలో మహిమాన్వితమైన కొండగా రూపాంతరం చెందింది. అందుకే అరుణాచలాన్ని సాక్షాత్తు శివ స్వరూపమని అంటారు.
కొండే శివుడు
అరుణాచలంలో అగ్నిలింగంగా భాసిల్లుతున్న అరుణాచలేశ్వరుని కంటే అరుణగిరికే ప్రాధాన్యం ఎక్కువ. పురావస్తుశాఖ వారు కూడా అరుణాచలం కొండలోని రాయిని పరీక్షించి ఈ కొండ కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల పూర్వానికి చెందినదని తేల్చారు. ఇక అరుణాచలం శివ స్వరూపం అనడానికి ఇంతకంటే నిదర్శనం ఏమి కావాలి? అందుకే అరుణాచలానికి వచ్చే భక్తులు అరుణాచలేశ్వరుని దర్శనం కంటే అరుణగిరి ప్రదక్షిణకే ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు.
ఆలయ విశేషాలు
అరుణాచలం నాలుగు ప్రధాన గోపురాలతో అలరారుతూ ఉంటుంది. తూర్పు వైపున ఉన్న అత్యంత ఎత్తైన గోపురాన్ని రాజగోపురం అని పిలుస్తారు. దక్షిణ గోపురాన్ని తిరుమాంచన్ గోపురంగా, పడమర గోపురాన్ని 'పే' గోపురంగా, ఉత్తర గోపురాన్ని అమ్మన్ గోపురంగా పేర్కొంటారు.
అగ్నిలింగం
గర్భాలయంలో అరుణాచలేశ్వరుడు అగ్నిలింగంగా వెలసి పూజలందుకుంటున్నాడు. స్వామివారి దర్శనం కోసం గర్భాలయంలోకి ప్రవేశించగానే లోపలి వాతావరణం చాలా వేడిగా ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు. స్వామి అగ్ని లింగం కాబట్టి గర్భాలయంలో ఈ విధమైన వాతావరణం ఉండడం సహజమని పెద్దలు చెబుతారు. అరుణాచలేశ్వరునికి ఎదురుగా పెద్ద నంది విగ్రహాన్ని చూడవచ్చు. అలాగే ఈ ప్రాంగణంలోనే పార్వతి దేవి అపీత కుచలంబికాదేవిగా దర్శనమిస్తుంది. ఆలయ ప్రాంగణములో వినాయకుడు, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, దక్షిణామూర్తి, నవగ్రహాలు, సూర్యదేవాలయం తదితర దేవీదేవతలను దర్శించుకోవచ్చు.
గిరి ప్రదక్షిణం విశిష్టత
సాధారణంగా ఆలయంలో ప్రదక్షిణ చేయడం తెలిసిందే! కానీ అరుణాచలేశ్వరుడు వెలసిన అరుణాచలం కొండకు గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం ఈ క్షేత్రంలో అత్యంత ముఖ్యమైన కార్యక్రమం. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు 14 కిలోమీటర్ల ఉన్న అరుణాచలం గిరికి భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రదక్షిణలు చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ప్రతి మాసంలో పౌర్ణమి రోజున గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం అత్యంత పుణ్యప్రదంగా భావిస్తారు. ఇక కార్తిక పౌర్ణమి రోజున దాదాపు లక్షమందికి పైగా గిరి ప్రదక్షిణ ఉత్సవంలో పాల్గొంటారు.
అష్టలింగాల దర్శనం
గిరి ప్రదక్షిణ మార్గంలో అష్టదిక్కులకు ప్రతీకలుగా ఇంద్ర, అగ్ని, యమ, నిరృతి, వరుణ, వాయు, కుబేర, ఈశాన్య అనే ఎనిమిది శివలింగాలు కొలువై ఉన్నాయి. గిరి ప్రదక్షిణం చేసే భక్తులు ఈ లింగాలను దర్శించుకుంటూ ప్రదక్షిణ పూర్తి చేస్తారు.
కార్తిక మహాదీపం
కార్తిక మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి అరుణాచలంలో అతి ముఖ్యమైన ఉత్సవం. కార్తిగై దీపంగా వ్యవహరించే ఈ ఉత్సవం సందర్భంగా అరుణాచల శిఖరంపై భారీ పాత్రలో నెయ్యి పోసి మహాదీపాన్ని వెలిగిస్తారు. ఈ దివ్య జ్యోతిని దర్శించుకోవడానికి కోట్లాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు. ఈ సమయంలో అరుణాచలేశ్వరుడు కొండపై జ్యోతి రూపంలో దర్శనమిస్తాడని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే కార్తిక పౌర్ణమి రోజు చేసే గిరి ప్రదక్షిణకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది.
గిరి ప్రదక్షిణలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
గిరి ప్రదక్షిణం చేసే వారు కచ్చితంగా పాదరక్షలు లేకుండానే ప్రదక్షిణ చేయాలి. అంతేకాదు గిరి ప్రదక్షిణ చేసేవారు ఉపవాసం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మనసులో నిరంతరం 'అరుణాచల శివ' 'అరుణాచల శివ' అని ధ్యానిస్తూ గిరి ప్రదక్షిణ చేయాలి కానీ ప్రాపంచిక విషయాల గురించి చర్చిస్తూ చేసే గిరి ప్రదక్షిణ వ్యర్థమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ ఏడాది కార్తిక దీపోత్సవం ఎప్పుడు?
ఈ ఏడాది తిరువణ్ణామలై శ్రీ అరుణాచలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కార్తిక దీప బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు నవంబర్ 12 నుంచి ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ ఉత్సవాలు నవంబర్ 28 వరకు కొనసాగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా నవంబర్ 15 న జరిగిన ధ్వజారోహణతో బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలయ్యాయి.
పంచమూర్తుల రథోత్సవం:
నవంబర్ 21, శనివారం రోజు పంచమూర్తుల రథోత్సవం జరిగింది. ఈ మహా రథోత్సవంలో ఐదుగురు దేవతా మూర్తులు వరుసగా తమ ప్రత్యేక రథాలపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఇందులో భాగంగా తొలుత విఘ్నాలు తొలగించే మహాగణపతి మొదటి రథంపై అధిరోహించి యాత్రకు నాయకత్వం వహిస్తారు. వల్లి, దేవసేన సమేతంగా కుమారస్వామి రెండవ రథంపై ఊరేగుతారు.
అరుణాచలేశ్వరుని మహాతేరు
ఉన్నామలై అమ్మవారితో కలిసి ప్రధాన దైవమైన అరుణాచలేశ్వరుడు అలంకరించిన మహా రథంపై కొలువుదీరుతారు.
శ్రీ పరాశక్తి అమ్మవారు
జగన్మాత అయిన ఉన్నామలై అమ్మవారు నాలుగవ రథంపై ప్రత్యేక అలంకరణతో భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
శ్రీ చండికేశ్వర స్వామి
శివాలయాలలో ప్రధాన గణనాయకుడైన చండికేశ్వరుడు ఐదవ రథంపై ఊరేగుతూ రథోత్సవాన్ని పరిపూర్ణం చేస్తారు.
వేలాది మంది భక్తులు 'అరుణాచల శివ' నామస్మరణతో ఈ ఐదు రథాలను ఆలయం చుట్టూ ఉన్న నాలుగు మాడవీధులలో లాగుతారు.
భరణి దీపం
నవంబర్ 24, మంగళవారం కార్తిక పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని అరుణాచలేశ్వరుని గర్భాలయంలో తెల్లవారుజామున 4:00 గంటలకు భరణి దీపం వెలిగించనున్నారు.
మహాదీపం దర్శనం:
నవంబర్ 24 మంగళవారం కార్తిక పౌర్ణమి సాయంత్రం 6:00 గంటలకు సముద్ర మట్టం నుంచి 2,668 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న అరుణాచల కొండ శిఖరంపై వెలుగుతున్న మహదీప దర్శన కార్యక్రమం ఉంటుంది.
స్మరిస్తే చాలు!
కాశీలో మరణిస్తే, చిదంబరంలో దర్శిస్తే, తిరువారూరులో జన్మిస్తే ముక్తి కలుగుతుందని, కానీ అరుణాచలాన్ని మనసులో స్మరిస్తే చాలు మోక్షం లభిస్తుందని ప్రతీతి. మనం కూడా పరమ పవిత్రమైన కార్తిక పౌర్ణమి రోజు ఇంతటి మహా పుణ్యక్షేత్రం గురించి స్మరించి ధన్యత పొందుదాం.
ఓం శ్రీ అరుణాచలేశ్వరాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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