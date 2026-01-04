సూర్యుడే స్వయంగా దర్శనమిచ్చే అరుదైన ఆలయం- ఏడాదికి రెండుసార్లు జరిగే అద్భుతం ఇదే!
అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయం- రెండు చేతులతో అభయ ముద్రలో దర్శనమిచ్చే భగవానుడు!
Published : January 4, 2026 at 4:01 AM IST
Arasavalli Suryanarayana Swamy : ప్రత్యక్ష దైవం, ఆరోగ్య ప్రదాత అయిన సూర్యునికి అనేక ఆలయాలున్నాయి. తూర్పు దిక్కున ప్రతిరోజూ ప్రత్యక్షంగా దర్శనమిచ్చే సూర్యభగవానునికి నమస్కరిస్తే శారీరక మానసిక రోగాలు నయమవుతాయని విశ్వాసం. దేశంలో ఉన్న ప్రాచీన సూర్య ఆలయాల్లో అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయం కూడా ఒకటి. ఈ కథనంలో అరసవల్లి క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
అరసవల్లి ఎక్కడుంది?
'ఆరోగ్యం భాస్కరాదిత్యేత్' అంటూ ప్రతిరోజూ భక్తులు వేనోళ్ళ పొగిడే ఆదిత్యుని దివ్య క్షేత్రం అరసవల్లి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం పట్టణానికి కేవలం 1 కి.మీ. దూరంలోనే ఉంది. దేశంలోని అతి ప్రసిద్ధ దేవాలయాల్లో ఒకటిగా పేరు గాంచిన అరసవల్లి క్షేత్రంలో శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఉషాపద్మిని ఛాయా సమేతంగా వెలసి ఉన్నాడు.
స్థల పురాణం
అరసవల్లి క్షేత్రంలో లోక కల్యాణార్థం దేవేంద్రుడు సూర్యనారాయణుని ప్రతిష్ఠించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అయితే పద్మ పురాణం ప్రకారం ప్రజల క్షేమం కోసం కశ్యప మహర్షి ఈ దేవాలయ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించినట్లు ఆధారాలున్నాయి. ఈ దేవాలయ నిర్మాణంలో ద్వాపరయుగం నాటి ఆధారాలు లభిస్తాయి.
నాగావళి నది ఇలా ఏర్పడింది!
ద్వాపర యుగంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో జరగబోయే వినాశనాన్ని చూడలేక బలరాముడు తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరాడు. వింధ్య పర్వతాలు, దండకారణ్యం దాటి కళింగ దేశంలో అడుగు పెట్టాడు. ఆ సమయంలో అక్కడి ప్రజలు కరువు కాటకాలతో అనేక బాధలు పడుతుండేవారు. కళింగ ప్రజలు కరువు కాటకాల నుంచి తమను కాపాడమని బలరాముని కోరుతారు. అప్పుడు బలరాముడు తన ఆయుధమైన నాగలితో భూమిని తవ్వి జలధార వచ్చేట్లుగా చేస్తాడు. బలరాముని ఆయుధం నాగలి నుంచి ఉద్భవించింది కాబట్టి ఈ నదికి నాగావళి అనే పేరు వచ్చింది.
బలరాముడు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగాలు
నాగావళి నదీతీరంలో బలరాముడు ఐదు శివలింగాలు ప్రతిష్ఠించాడంట! అందులో నాలుగోది శ్రీకాకుళం పట్టణంతలో వెలసిన ఉమారుద్ర కోటేశ్వర స్వామి ఆలయం. ఆలయ ప్రతిష్ఠ సమయంలో సకల దేవతలు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకోడానికి వచ్చారు. అదే విధంగా ఇంద్రుడు కూడా ఈ మహాలింగాన్ని దర్శించుటకు వచ్చాడు. అయితే అప్పటికే కాలాతీతం కావడంతో శృంగి, భృంగి, నంది ఇంద్రుని ఆలయంలో ప్రవేశించడానికి అనుమతించలేదు. దాంతో ఆగ్రహించిన ఇంద్రుడు వారితో ఘర్షణకు దిగగా, కోపగించిన నందీశ్వరుడు ఇంద్రుని తన కొమ్ములతో దూరంగా విసిరి వేశాడు. ఇంద్రుడు పడిన ఆ స్థలంలో వెలసిన తీర్థాన్ని ఇంద్ర పుష్కరిణి అంటారు.
సర్వశక్తులు కోల్పోయిన ఇంద్రుడు
నందీశ్వరుని ధాటికి ఇంద్రుడు సర్వశక్తులు కోల్పోయి సూర్యభగవానుని ప్రార్ధించాడు. అప్పుడు సూర్యుడు ప్రత్యక్షమై "నీవు పడిన చోటనే నీ వజ్రాయుధంతో తవ్వమని చెప్పాడు. ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో తవ్వగా అచ్చట సూర్యభగవానుని విగ్రహం, ఉష, ఛాయ, పద్మిని విగ్రహాలు కూడా లభించాయి. అప్పుడు ఇంద్రుడు ఆ ప్రదేశంలోనే దేవాలయం కట్టి సూర్యభగవానుని ప్రతిష్ఠించాడని పురాణ కథనం. అదే ఈనాటి అరసవెల్లి క్షేత్రం. అనంతరం ఇంద్రుడు శ్రీ ఉమారుద్ర కోటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకొని జన్మ పునీతం చేసుకొన్నాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
అరసవల్లి ఆలయమంతా కళింగ శిల్ప శైలిలో ఉండటం విశేషం. గర్భాలయంలో సకల జీవులకూ ఆహారాన్ని, ఆయురారోగ్యాలను ప్రసాదించే సూర్య భగవానుడు రెండు చేతులతో అభయ ముద్రలో దర్శనమిస్తాడు.
పూజోత్సవాలు
ప్రతిరోజూ స్వామివారికి నిత్యపూజలు, అష్టోత్తర, అర్చనలు యథావిధిగా జరుగుతాయి. మామూలు రోజులతో పోలిస్తే మాఘ, వైశాఖ, కార్తీక మాసాల ఆదివారాల్లో ఈ క్షేత్రానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతుంది. అందులో ముఖ్యంగా రథసప్తమినాడు ఈ ఆలయం భక్త జనసంద్రంగా మారుతుంది.
సూర్యాభిషేకం
అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో స్వామి వారి పాదాలపై ఏడాదికి రెండు సార్లు సూర్య కిరణాలు నేరుగా పడతాయి. దేవస్థానం ప్రాంగణంలోని ధ్వజస్తంభం నుంచి సుదర్శన ద్వారం మధ్యలో తొలి కిరణాలు గర్భగుడిలో మూలవిరాట్టు ఆదిత్యుని శిరస్సును సృశిస్తాయి. ఉత్తరాయణ, దక్షిణాయన మార్పుల్లో భాగంగా ప్రతిఏటా మార్చి 9, 10, 11, 12 తారీఖుల్లోనూ, అక్టోబరు 1, 2, 3, 4 తేదీల్లోనూ, స్వామివారి, ధ్రువ మూర్తిపై ఆదిత్యునిని తొలి కిరణాలు తాకుతాయి. స్వామి పాదాల మీదుగా మొదలై శిరస్సు వరకూ సూర్యకిరణాలు ప్రసరించే అద్భుత, అపురూపమైన దృశ్యాన్ని తిలకిస్తే సర్వపాపాలు తొలగిపోతాయని ప్రతీతి.
ఎలా చేరుకోవాలి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీకాకుళం పట్టణానికి అన్ని ప్రాంతాల నుంచి బస్సు, రైలు సౌకర్యాలున్నాయి. ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామిని మనం కూడా దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.
ఓం సూర్య దేవాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.