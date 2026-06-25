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తిరుమల తరహాలో 10 రోజుల 'అప్పలాయగుంట' బ్రహ్మోత్సవాలు- పూర్తి వాహన సేవల షెడ్యూల్ ఇదే!

తిరుపతికి సమీపంలోనే అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం- అత్యంత ప్రాచీనమైన వైష్ణవ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి- ప్రతి ఏడాది తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు

Appalayagunta Brahmotsavam 2026
Appalayagunta Brahmotsavam 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 2:54 AM IST

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Appalayagunta Venkateswara Swamy Brahmotsavam 2026: ఆలయాల నగరంగా ఖ్యాతి చెందిన తిరుపతి నగరానికి అతి సమీపంలో ఉన్న అద్భుతమైన ఆలయం అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు శ్రీ పద్మావతితో నారాయణవనంలో వివాహానంతరం తిరుమలకు చేరుకునే ముందు అనేక ప్రాంతాల్లో సంచరించాడు. అందులో ఒకటి అప్పలాయగుంట. సాక్షాత్తు స్వామి వారు సంచరించిన ఈ పవిత్ర క్షేత్రంలో తిరుమల తరహాలో ప్రతి సంవత్సరం బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఎప్పటి నుంచి జరగనున్నాయి? ప్రతిరోజూ జరిగే వాహనసేవల విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అప్పలాయ గుంట క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
తిరుపతి నుంచి కేవలం 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో అప్పలాయగుంట పుణ్య క్షేత్రం వెలసి ఉంది. శ్రీమన్నారాయణుడు కలియుగంలో భక్తులను ఉద్దరించడానికి వైకుంఠాన్ని వీడి స్వయంభువుగా తిరుమల గిరుల్లో వెలిశాడు. నారాయణవనంలో శ్రీ పద్మావతితో వివాహం అనంతరం శ్రీనివాసుడు అప్పలాయగుంటలో కొంతకాలం నివాసమున్నాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ప్రసన్నంగా స్వామి ఇక్కడ భక్తులను అనుగ్రహించాడు కాబట్టి ఇక్కడ స్వామికి ప్రసన్న వేంకటేశ్వర స్వామిగా వ్యావహారిక నామం స్థిరపడింది.

స్థల పురాణం
శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు నారాయణవనంలో ఆకాశరాజు కుమార్తె పద్మావతిని వివాహమాడి తిరుమలకు కాలినడకన బయలుదేరి వెళ్తూ అప్పలాయగుంట లో తపస్సు చేసుకుంటున్న సిద్ధేశ్వర స్వామిని అభయహస్తం తో ఆశీర్వదించి, ఈ ఆలయంలో కొలువు దీరాడు. తర్వాత ఇక్కడి నుంచి కాలినడకన తొండవాడలోని అగస్తేశ్వరుని దర్శించి తర్వాత సమీపంలోనే ఉన్న శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఆరు నెలలు ఉండి అక్కడి నుంచి శ్రీవారి మెట్టు ద్వారా తిరుమల చేరాడని వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించి ఉంది.

బ్రహ్మోత్సవ శోభ
తిరుమల శ్రీనివాసుని సన్నిధిలో ఏడాదికోసారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగినట్లే అప్పలాయగుంట క్షేత్రంలో కూడా ప్రతి సంవత్సరం బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. జూన్ 24, సేనాపతి ఉత్సవంలో ప్రారంభమయ్యే ఈ ఉత్సవాలు జులై 3 న జరిగే చక్రస్నానంతో పూర్తవుతాయి. ఈ సందర్భంగా బ్రహ్మోత్సవాలలో ఏ రోజు ఏ వాహన సేవ జరగనుందో చూద్దాం.

అప్పలాయగుంట బ్రహ్మోత్సవాల పూర్తి షెడ్యూల్!

  • జూన్ 24, బుధవారం రాత్రి సేనాధిపతి ఉత్సవం, అంకురార్పణ
  • జూన్ 25, గురువారం ఉదయం తిరుచ్చి ఉత్సవం, ధ్వజారోహణం జరుగుతుంది. రాత్రి 7 గంటలకు పెద్దశేష వాహన సేవ జరుగుతుంది.
  • జూన్ 26, శుక్రవారం ఉదయం చిన్న శేషవాహనసేవ జరుగుతుంది. రాత్రి 7 గంటలకు హంస వాహన సేవ జరుగుతుంది.
  • జూన్ 27, శనివారం ఉదయం సింహవాహనసేవ, రాత్రి 7 గంటలకు ముత్యపు పందిరి వాహన సేవ జరుగుతాయి.
  • జూన్ 28, ఆదివారం ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనసేవ, రాత్రి 7 గంటలకు సర్వభూపాల వాహన సేవ జరుగుతాయి.
  • జూన్ 29, సోమవారం ఉదయం పల్లకిలో మోహిని అవతార ఉత్సవం, రాత్రి 7 గంటలకు గరుడ వాహన సేవ జరుగుతాయి.
  • జూన్ 30, మంగళవారం ఉదయం హనుమంత వాహనం, సాయంత్రం వసంతోత్సవం, రాత్రి 7 గంటలకు గజ వాహన సేవ జరుగుతాయి.
  • జులై 1, బుధవారం ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనసేవ, రాత్రి 7 గంటలకు చంద్రప్రభ వాహన సేవ జరుగుతాయి.
  • జులై 2, గురువారం ఉదయం రథోత్సవం, రాత్రి 7 గంటలకు అశ్వ వాహన సేవ జరుగుతాయి.
  • జులై 3, శుక్రవారం పల్లకి ఉత్సవం, తీర్థవారి అవబృథం, చక్రస్నానం జరుగుతాయి. రాత్రి 7 గంటలకు తిరుచ్చి ఉత్సవం, ధ్వజావరోహణం, ద్వాదశారాధన, ఏకాంతసేవ జరుగుతాయి. ఈ రోజుతో బ్రహ్మోత్సవాలు సమాప్తం అవుతాయి.

బ్రహ్మోత్సవాలలో శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించుకుంటే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని పురాణ వచనం.

ఓం నమో వేంకటేశాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం .

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