అపార పుణ్యాన్ని ప్రసాదించే 'అపర ఏకాదశి'- ఈ ఒక్క వ్రతంతో పాప విముక్తి, మోక్షప్రాప్తి!
వైశాఖ బహుళ ఏకాదశిగా పిలిచే అపర ఏకాదశి- వ్రత నియమాలు, పూజా విధానం మీ కోసం!
Published : May 13, 2026 at 2:52 AM IST
Apara Ekadashi 2026 : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం వైశాఖ మాసంలో కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని అపర ఏకాదశి అంటారు. 'అపర' అంటే అపారమైన సంపదలనిచ్చేది అని అర్ధం. ఇక్కడ సంపదలంటే కేవలం ధనరాశులు మాత్రమే కాదు ఐశ్వర్యంతో పాటు పుణ్యఫలాలు, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు అనే అర్థం కూడా ఉంది. అంతే కాదు అపర ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే అపారమైన పాపాలు కూడా తొలగి మోక్షం లభిస్తుందని అర్ధం. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది అపర ఏకాదశి ఎప్పుడు? అపర ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? ఏ దేవుని పూజించాలి? వ్రత కథ ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అపర ఏకాదశి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం వైశాఖ బహుళ ఏకాదశిని అపర ఏకాదశి అంటారు. ఈ ఏడాది అపర ఏకాదశి మే 13, బుధవారం జరుపుకోనున్నాం. ఈ రోజు అపర ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన పాపాలు తొలగిపోతాయని పురాణోక్తి. ఈ క్రమంలో అపర ఏకాదశి విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
అపర ఏకాదశి విశిష్టత
అపర ఏకాదశి రోజు శ్రీ మహావిష్ణువును ఆరాధించాలి. విశేషించి ఈ రోజు శ్రీ మహావిష్ణువు వామనావతారాన్ని పూజించి ఉపవాసం ఉండటం వల్ల అనంతమైన పుణ్యం, పాప విముక్తి, కలిగి మోక్షం లభిస్తాయని పద్మ పురాణం చెబుతోంది. ఈ ఏకాదశి రోజు శ్రీమహావిష్ణువును తులసీదళాలతో అర్చిస్తూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయడం అపారమైన కీర్తి ప్రతిష్ఠలు లభిస్తాయని విష్ణు పురాణం చెబుతోంది. ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలో చూద్దాం.
అపర ఏకాదశి వ్రత నియమాలు
అపర ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు ఏకాదశి రోజు పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండాలి. ఏకాదశి రాత్రి వేళ స్వల్పంగా పాలు, పళ్లు వంటివి తీసుకోవచ్చు. మరుసటి రోజు ద్వాదశి పారణ పూర్తయ్యేవరకు ఈ ఉపవాసాన్ని కొనసాగించాలి. భూశయనం, బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి.
అపర ఏకాదశి వ్రత విధానం
అపర ఏకాదశి వ్రతం ముందు రోజు దశమి నాటి రాత్రి నుంచి మొదలవుతుంది. అపర ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు దశమి నాటి రాత్రి పాలు, పళ్లు వంటి సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. ఏకాదశి రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి కుదిరితే నదీస్నానం చేయాలి. వీలుకాని పక్షంలో ఇంట్లోనే స్నానం చేసే నీటిలో సమస్త పుణ్యనదులను ఆవాహన చేసుకుని స్నానం చేయడం వలన గంగా స్నానం చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది. అనంతరం ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకుని పూజామందిరంలో శ్రీలక్ష్మీనారాయణుల విగ్రహాలను కానీ, చిత్రపటాన్ని కానీ ప్రతిష్టించుకోవాలి.
పూజా విధానం
ముందుగా ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. లక్ష్మీనారాయణుల చిత్రపటాలను గంధం కుంకుమలతో అలంకరించాలి. శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన పసుపు రంగు పూలతో అలంకరించాలి. లక్ష్మీదేవికి ప్రీతికరమైన తామర పూలు కూడా సమర్పించాలి. ఏకాదశి పూజలో తులసి దళాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఈ రోజు శ్రీ శ్రీమహావిష్ణువును తులసీదళాలతో అర్చిస్తూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి. అనంతరం కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు, పులిహోర, చక్రపొంగలి వంటి ప్రసాదాలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. చివరగా అపర ఏకాదశి వ్రత కథను చదువుకుని అక్షింతలు శిరస్సున వేసుకోవాలి. మంగళ హారతి ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి.
ఆలయాలలో పూజ
ఇంట్లో పూజ పూర్తయ్యాక సమీపంలోని విష్ణువు ఆలయానికి వెళ్లి తులసిమాలను సమర్పించడం మంచిది. అలాగే ఏకాదశి రోజు ఆలయంలో అన్నదానం, ప్రసాద వితరణ వంటివి నిర్వహించడం మంచిది.
ఏకాదశి జాగరణ
ఏకాదశి రోజు జాగారానికి విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది. జాగరణ అనే పదానికి జాగృతం అంటే మెలకువగా ఉండడం అని అర్థం. ఏకాదశి జాగారం చేసే సమయంలో ప్రాపంచిక విషయాలు పక్కన పెట్టి శ్రీమన్నారాయణుని కథలు, భజనలు, నామ సంకీర్తనలతో కాలక్షేపం చేయాలి. ఇలా చేయలేని వారు జాగారం ఉండకపోవడమే మంచిది.
ద్వాదశి పారణ
ఏకాదశి మరుసటి రోజు అనగా ద్వాదశి రోజు ఉదయాన్నే స్నానాదికాలు పూర్తి చేసుకొని ఏకాదశి ఉపవాసం చేసే శక్తిని ప్రసాదించినందుకు శ్రీమన్నారాయణునికి భక్తితో నమస్కరించి యధాశక్తి పూజాదికాలు ముగించి ఒక అతిథికి భోజనం పెట్టి తర్వాత తాను భుజించాలి. ఏకాదశి ఉపవాసం చేసిన వారు అతిథికి భోజనం పెట్టకుండా తింటే ఏకాదశి వ్రత ఫలం దక్కదని శాస్త్ర వచనం. అలాగే ద్వాదశి పారణ చేసేవారు సాత్విక ఆహారం మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఉల్లి, వెల్లుల్లి, మాంసాహారం తీసుకోరాదు. మద్యపానం నిషిద్ధం. ఈ నియమాలు పాటిస్తూ అపర ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారికి శ్రీమన్నారాయణుని సంపూర్ణ అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
అపర ఏకాదశి వ్రత కథ
పూర్వం మహిధ్వజుడు అనే రాజు తన ప్రజలను కన్నబిడ్డల వలే పరిపాలిస్తూ గొప్ప కీర్తి గడించాడు. మహిధ్వజునికి కీర్తి పెరగడంతో అసూయ చెందిన అతని తమ్ముడు వజ్రధ్వజుడు తన అన్నగారైన మహిధ్వజుని సంహరించి ఒక దట్టమైన అడవిలో రావి చెట్టు కింద అతని శరీరాన్ని పాతిపెట్టాడు.
పిశాచిగా మారిన మహిధ్వజుడు
బలవంతంగా అకాల మరణం పొందడం, మరణానంతరం చేయాల్సిన ఉత్తర కర్మలు ఆచరించక పోవడం వలన మహిధ్వజుడి ఆత్మ ఒక పిశాచిగా మారి, ఆ ప్రాంతంలో సంచరిస్తూ, అటుగా వెళ్లే వారిని ఇబ్బంది పెట్టడం ప్రారంభించింది.
మహర్షి దయ
ఒకసారి ఆ ప్రాంతంలో వెళుతున్న మహర్షిని కూడా ఆ పిశాచి అడ్డుకుంటూ ఇబ్బంది పెట్టగా, ఆ మహర్షి అపారమైన కరుణతో మహిధ్వజునికి పిశాచ జన్మ నుంచి విముక్తి ప్రసాదించాలని నిర్ణయించుకుంటాడు.
మహర్షి ఆచరించిన ఏకాదశి వ్రతం
అనుకోకుండా ఆ రోజు వైశాఖ బహుళ ఏకాదశి కావడంతో ఆ మహర్షి నియమనిష్టలతో అపర ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాడు. మరుసటి రోజు ద్వాదశి పారణ పూర్తిచేసి తాను ఆచరించిన ఏకాదశి వ్రత ఫలాన్ని మహిధ్వజుని ఆత్మకు ధార పోయడంతో మహిధ్వజుని ఆత్మ పిశాచ జన్మ నుంచి విముక్తి పొంది మోక్షాన్ని పొందుతుంది. మహాభారతం ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడు అపర ఏకాదశి వ్రతాన్ని గురించి యుధిష్ఠిరునికి వివరించి అతనిచే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరింపజేసినట్లుగా తెలుస్తోంది.
ప్రాంతాలు వేరైనా పూజ ఒక్కటే!
భారతదేశం అంతటా వివిధ పేర్లతో జరుపుకునే అపర ఏకాదశిని, పంజాబ్, జమ్ముకశ్మీర్, హర్యానాలలో 'భద్రకాళి ఏకాదశి'గా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు ఈ ప్రాంత భక్తులు భద్రకాళి దేవిని పూజిస్తారు. ఒడిశాలో అపర ఏకాదశిని 'జలక్రీడ ఏకాదశి'గా జరుపుకుంటారు.
అపారమైన పుణ్యాన్ని ప్రసాదించే ఈ అపర ఏకాదశి వ్రతాన్ని మనం కూడా ఆచరిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం