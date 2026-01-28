అంతర్వేది నరసింహ స్వామి దివ్య కల్యాణం- గోదావరి, సాగర సంగమంలో జరిగే మహిమలు ఇవే!
రథసప్తమి నుంచి మాఘ బహుళ పాడ్యమి వరకూ జరిగే అంతర్వేది నరసింహ స్వామి కల్యాణ విశేషాలివే!
Published : January 28, 2026 at 5:21 AM IST
Antarvedi Narasimha Swamy Kalyanam 2026 : నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటి అయిన కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్రంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు దివ్య తిరుకల్యాణ మహోత్సవాలు జరుగనున్నాయి. మాఘ మాసంలో రథసప్తమి నుంచి బహుళ పాడ్యమి వరకు కొనసాగనున్న ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా అంతర్వేది భక్తజనసంద్రంగా మారుతుంది. ఈ సందర్భంగా అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్ర ప్రాశస్త్యాన్ని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కమనీయం నరసింహుని కల్యాణం!
మాఘమాసం సూర్యభగవానునికి అత్యంత ప్రీతికరమైనది. ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యుడు సాక్షాత్తు నారాయణ స్వరూపం. కలియుగంలో కనిపించే దేవుడు సూర్య భగవానుడు. అందుకే రథసప్తమి తిథి నుంచి అంతర్వేదిలో తిరుకల్యాణోత్సవాలు ప్రారంభమై, మాఘ పౌర్ణమి రోజు చక్రస్నానంతో ముగుస్తాయి. మాఘ శుద్ధ దశమి నాడు రాత్రి మృగశిరా నక్షత్ర యుక్త వృశ్చిక లగ్నంలో నరసింహ స్వామి వారి కల్యాణం జరుగుతుంది. మర్నాడు భీష్మ ఏకాదశి నాడు నూతన వధూవరులైన శ్రీ స్వామి, అమ్మవార్లను రథంపై ఊరేగిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలను తిలకించేందుకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలి వస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది ఈ ఉత్సవాలు ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి? అంతర్వేది క్షేత్ర మహత్యం ఏమిటి అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నరసింహ స్వామి కల్యాణోత్సవాలు ఎప్పటి నుంచి?
ఈ ఏడాది జనవరి 25, ఆదివారం రథసప్తమి నుంచి అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి వారి కల్యాణోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. తిరిగి ఫిబ్రవరి 2, మాఘ బహుళ పాడ్యమితో ఈ ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి. మాఘ శుద్ధ దశమి రోజు అంటే జనవరి 28, బుధవారం స్వామి వారి కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా అంతర్వేది క్షేత్రం మహత్యం గురించి తెలుసుకుందాం.
దక్షిణ కాశి - అంతర్వేది
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో వెలసిన ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం అంతర్వేది. ఈ ప్రదేశంలోనే మూడు పాయలుగా చీలిన గోదావరి పాయ వశిష్ట గోదావరి అంతర్వేది వద్ద బంగాళాఖాతంలో సంగమిస్తుంది. అంతర్వేది త్రికోణాకారపు దీవిలో వెలసి ఉంది. ఇక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి పుణ్యతీర్థం భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. పురాణాలలో కూడా ఈ ఆలయం ప్రస్థావన ఉంది. అతి ప్రాచీనమైన అంతర్వేది ఆలయంలో నరసింహ స్వామి లక్ష్మీ సమేతుడై కొలువుతీరి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. పురాణాల ప్రకారం కాశీకి వెళ్ళలేని వారు ఒక్కసారి అంతర్వేది వెళ్లి వస్తే చాలని అంటారు. అందుకే అంతర్వేది దక్షిణ కాశిగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
అంతర్వేది పేరు ఇందుకే!
పూర్వం సృష్టి కర్త అయిన బ్రహ్మ దేవుడు శివునికి వ్యతిరేకంగా చేసిన పాపాల నుంచి విముక్తి పొందడం కోసం రుద్రయాగం చేయడానికి సంకల్పిస్తాడు. రుద్రయాగం నిర్వహించటానికి ఈ స్థలాన్ని "వేదిక" లాగా సిద్ధం చేసాడు కాబట్టి ఈ ప్రాంతానికి "అంతర్వేది" అని పేరు వచ్చిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
స్థల పురాణం
పూర్వం హిరణ్యాక్షుని పుత్రుడైన రక్తావలోచనుడు అనే రాక్షసుడు ఈ వశిష్ట గోదావరి ఒడ్డున అనేక సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి శివుని నుంచి వరం పొందుతాడు. అదేమిటంటే రక్తావలోచనుని శరీరం నుంచి జారిన రక్తపు బిందువులు ఇసుక రేణువుల మీద పడితే ఆ ఇసుక రేణువుల నుంచి అనేకమంది బలవంతులైన రక్తావలోచనులు ఉద్భవించాలనే వరం పొందుతాడు.
వరగర్వంతో రక్తావలోచనుని ఆగడాలు
శివుడు నుంచి పొందిన వర గర్వంతో రక్తావలోచనుడు యజ్ఞయాగాలు చేసే బ్రాహ్మణులను, గోవులను హింసించేవాడు. ఒకసారి విశ్వామిత్రుడికి, వశిష్టుడికి జరిగిన సమరంలో రక్తావలోచనుడు విశ్వామిత్రుని ఆఙ్ఞపై ఇక్కడకు వచ్చి బీభత్సం సృష్టించి, వశిష్ఠుడి నూరుగురు పుత్రులను సంహరిస్తాడు.
రక్తావలోచనుని సంహరించిన నరసింహ స్వామి
వశిష్ఠ మహర్షి శ్రీ మహావిష్ణువుని ప్రార్ధించగా, విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీసమేతుడై నరహరి అవతారంతో రక్తలోచనుడుని సంహరించడానికి వస్తాడు. కానీ వరప్రభావంతో నరహరి ప్రయోగించిన సుదర్శన చక్రంతో రక్తావలోచనుడి శరీరం నుంచి జారిన రక్త బిందువులు పడిన ఇసుక రేణువుల నుంచి వేలాది మంది రాక్షసులు జన్మిస్తారు. ఈ విషయం గ్రహించిన నరహరి తన మాయాశక్తితో రక్తావలోచనుని శరీరం నుంచి పారిన రక్తం నేలపై రక్తకుల్య అనే నదిలోకి ప్రవహించేటట్లు చేసి, రక్తావలోచనుడిపై సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రయోగించి సంహరిస్తాడు. ఈ రాక్షస సంహారం తర్వాత వశిష్ఠుని కోరికపై నరహరి ఇక్కడ లక్ష్మీనృసింహస్వామి గా వెలిశాడు. ఈ రక్తకుల్య నదిలోనే శ్రీ మహావిష్ణువు తన చక్రాయుధాన్ని శుభ్రవరచుకున్నాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రక్తకుల్య నదిలో పవిత్ర స్నానం చేస్తే సర్వపాపాలు హరిస్తాయని చెబుతారు.
పురాణ ప్రాశస్త్యం
త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు సీతా సమేతుడై లక్ష్మణ, హనుమంతులతో కూడి వశిష్ఠాశ్రమాన్ని, లక్ష్మీ నరసింహ మూర్తిని దర్శించి, సేవించినట్లు అక్కడే కొన్ని రోజులు నివసించినట్లు అక్కడి శిలా శాసనాలవల్ల కూడా తెలుస్తోంది. ద్వాపర యుగంలోనూ పాండవ మధ్యముడు అర్జునుడు తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ‘అంతర్వేది’ దర్శించినట్లు చేమకూర వేంకట కవి తన 'విజయయ విలాసము'లోను, శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు 'హరివిలాసం'లోను వర్ణించారు.
ఆలయ విశేషాలు
అంతర్వేదిలో గతంలో పల్లవులచే నిర్మితమైన ప్రాచీన ఆలయం జీర్ణం కాగా, ప్రస్తుతం ఉన్న ఆలయం క్రీ.శ. 300 ఏళ్లకు పూర్వం నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అప్పట్లో ఈ ఆలయం మొగల్తూరు రాజ వంశీకుల ఆధీనంలో ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ అధ్వర్యంలో నడుస్తోంది.
ద్వీప దేవాలయం
అంతర్వేది ఆలయం నది, సముద్రంలో కలిసే ప్రదేశంలో ఉన్నందున దీనిని ద్వీప దేవాలయంగా పిలుస్తారు. గర్భాలయంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి పశ్చిమాభి ముఖంగా వెలసి ఉండడం విశేషం. అంతర్వేది ఆలయంలో ఆకట్టుకునే 5 అంతస్తుల "విమాన గోపురం" ఉంది. ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద, ఒక గరుడ విగ్రహం, భక్త ఆంజనేయుని దర్శించవచ్చు. ఆలయ గర్భగుడి పైకప్పుపై తాటి ఆకు మీద శ్రీకృష్ణుని "వటపత్ర సాయి" విగ్రహం ఉంది. ఈ విగ్రహం ఒకే రాతితో చెక్కి ఉండడం విశేషం. అలాగే శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఒడిలో కూర్చున్న లక్ష్మీ దేవి విగ్రహాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
ఇతర ఉపాలయాలు
ఆలయానికి తూర్పు వైపున రాజ్యలక్ష్మి దేవి, వేంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి. ఉత్తరాన భూదేవి, రంగనాథ స్వామి ఉండగా, పశ్చిమాన చివరగా సంతాన గోపాల స్వామి, కేశవ స్వామి దర్శమిస్తారు. దక్షిణం వైపున ఆచార్యులు, ఆళ్వార్ల సన్నిధి, చతుర్భుజ ఆంజనేయుని విగ్రహాలు ఉన్నాయి. ఈ ఆలయానికి క్షేత్రపాలకుడిగా నీలకంఠేశ్వర స్వామి గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం అంతర్వేదిలో స్వామివారి తిరు కల్యాణ మహోత్సవాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. మాఘ శుద్ధ దశమి రోజు అంటే జనవరి 28, బుధవారం రాత్రి స్వామివారి కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరుగనుంది.
ఈ కళ్యాణోత్సవానికి మనం కూడా తరలి వెళదాం... స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకిద్దాం.
ఓం నమో నారసింహాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.