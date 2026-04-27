వైశాఖంలో అన్నవరం కల్యాణం ఎందుకంత ప్రత్యేకం? ఒక్కసారి దర్శిస్తే సకల శుభాలు, ఐశ్వర్యం ప్రాప్తి!

వైశాఖ మాసంలో అన్నవరం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి కల్యాణోత్సవాలు- అన్నవరం క్షేత్ర విశేషాలు, స్వామి కల్యాణోత్సవ వేడుకలు పూర్తి వివరాలు మీకోసం

Annavaram Satyanarayana Swamy Kalyanam 2026
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 27, 2026 at 4:58 AM IST

Annavaram Satyanarayana Swamy Kalyanam 2026 : ఏటా వైశాఖ శుద్ధ దశమి నుంచి వైశాఖ బహుళ పాడ్యమి వరకు పంచాహ్నికంగా, స్మార్త ఆగమ రీతిలో, ఆపస్తంబ సూత్రం రీత్యా అన్నవరం శ్రీ వీరవెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి కల్యాణ మహోత్సవం వైభవంగా జరుగుతుంది. అన్నవరంలో స్వామికి జరిగే ఈ కల్యాణోత్సవాలనే అన్నవరం సత్యదేవుని బ్రహ్మోత్సవాలు అంటారు. 2026 లో ఈ కల్యాణోత్సవాలు ఏప్రిల్ 26 నుంచి మే 02 వరకూ జరగనున్నాయి. 27 వ తేదీ సోమవారం స్వామి కల్యాణం జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా అన్నవరం క్షేత్ర విశేషాలు, స్వామి కల్యాణోత్సవ వేడుకలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సత్యప్రమాణాల సత్యదేవుడు
కాకినాడ జిల్లా అన్నవరంలో వెలసి అందరినీ సన్మార్గంలో నడిపించే దేవదేవుడు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. స్కంద పురాణంలో, అగ్ని పురాణంలో అన్నవరం క్షేత్ర మహత్యాన్ని గురించి వివరించి ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో తిరుమల తరువాత అంతటి ప్రసిద్ధి చెందిన క్షేత్రం అన్నవరం అని ఈ క్షేత్ర స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

స్థల పురాణం
మేరుపర్వత పుత్రుడైన రత్నకుడు ఆ పరమాత్మను తన భుజాలపై మోసే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని తపస్సు చేశాడు. అంతట శ్రీ మహావిష్ణువు తన భక్తుని అనుగ్రహించదలచి ఔషధాలకు నిలయమైన అంకుడు చెట్టు మొదట్లో విగ్రహ రూపంలో వెలసి భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారమై విరాజిల్లుతున్నాడు. అలా శ్రీహరి కోసం గిరిగా మారిన రత్నకుడు, రత్నగిరిగా మారగా అక్కడ వెలసిన శ్రీహరి సత్యనారాయణ స్వామిగా పూజలందుకుంటున్నాడు.

ఆలయ చరిత్ర
1891లో కిర్లంపూడి జమీందారులు అన్నవరం ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. రెండస్థులతో నిర్మితమైన ఈ ఆలయం రథాకారంలో ఉండి, సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే నాలుగు దిక్కుల్లో నాలుగు చక్రాలున్నట్లుగా కనిపిస్తుందని అగ్ని పురాణంలో పేర్కొని ఉంది.

ఆలయ విశేషాలు
అన్నవరం సత్యదేవుని ఆలయంలో మహిమాన్వితమైన మహా యంత్రం, సమయాన్ని సూచించే సూర్య స్తంభం ప్రత్యేక ఆకర్షణలుగా నిలుస్తాయి. స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ముందుగా మొదటి అంతస్తులో ఉన్న స్వామి వారి పాదాలను, ఆలయ మూల స్తంభాన్ని దర్శించుకుని అనంతరం రెండో అంతస్తులో వెలసి ఉన్న సత్యదేవుని దర్శించుకుంటారు. గర్భాలయంలో ఒకే పీఠంపై సత్యనారాయణ స్వామి, అమ్మవారు, శివుడు వెలసి ఉండడం విశేషం.

సత్య స్వరూపుడు
శ్రీమన్నారాయణుని మరో రూపమైన వీర వేంకట సత్యనారాయణ స్వామి సత్యానికి సాక్షీభూతుడు. ఈ క్షేత్రంలో వెలసిన అమ్మవారిని అనంతలక్ష్మి దేవి అంటారు. అయితే స్వామితో కలిసి జోడించి చెప్పేటప్పుడు రమా సత్యవతి, లక్ష్మి అనంత లక్ష్మి అనే వ్యావహారిక నామాలు జోడించడం విశేషం. అనంతమైన సంపదలు ప్రసాదించే తల్లి కాబట్టి ఈ అమ్మవారిని అనంతలక్ష్మి అంటారు.

త్రిమూర్త్యాత్మకం
అన్నవరంలో వెలసిన స్వామి రూపంలో త్రిమూర్తులు నిక్షిప్తమైన ఉన్నందున ఈ స్వామి త్రిమూర్త్యాత్మకంగా భాసిల్లుతున్నాడు.

మీసాల దేవుడు
సత్యం, నారాయణం కలిసిన సత్యనారాయణ స్వామి పరాక్రమానికి, వీరత్వానికి ప్రతీక. అందుకే ఎక్కడా లేని విధంగా అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి విగ్రహానికి పెద్ద పెద్ద మీసాలు ఉంటాయి. అందుకే ఈ స్వామిని మీసాల దేవుడని కూడా అంటారు.

కమనీయం స్వామి కల్యాణం
ప్రతి సంవత్సరం వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు అన్నవరంలో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి కల్యాణం అంగరంగ వైభంవంగా జరుగుతుంది. సత్యనారాయణ స్వామివారు అనంత లక్ష్మీ సత్యవతీ దేవిని పరిణయం చేసుకునే ఈ మహోత్సవం పంపానదీ తీరంలో, రత్నగిరి క్షేత్రంలో కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం వైశాఖ మాసంలో ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి వారి కల్యాణం ప్రధాన ఘట్టం.

కల్యాణ విశేషాలు
ఐదు రోజుల పాటు జరిగే స్వామివారి కల్యాణోత్సవాలలో భాగంగా మొదటి రోజు సాయంత్రం స్వామిని, అమ్మవారిని వధూవరులుగా అలంకరిస్తారు. అర్చకులు, పండితులు పెండ్లి కుమారుని తరఫు, పెళ్లి కుమార్తె తరఫు అంటూ రెండుగా విడిపోతారు. ఈ సందర్భంగా ఇరు వైపులవారు స్వామి, అమ్మవారి కీర్తిప్రతిష్ఠలను కీర్తిస్తూ, ఛలోక్తులతో సరస సంభాషణలతో తాంబూలాలు మార్చుకుంటారు. అనంతరం వివాహానికి ముందురోజు సాయంత్రం ఎదుర్కోలు ఉత్సవం నయనానందకరంగా సాగుతుంది.

కల్యాణం కమనీయం
ఇక వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు సాయంత్రం చల్లని వెన్నెలలో శ్రీ సత్యదేవుని కల్యాణం అనంతలక్ష్మితో మనోహరంగా సాగుతుంది. అనంతరం అరుంధతి నక్షత్ర దర్శనం, వనవిహారం ఆసక్తికరంగా సాగుతాయి. ఈ సందర్భంగా సత్యనారాయణుడు గరుడ వాహనంపై ఊరేగగా, అమ్మవారు గజ వాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. అలాగే రావణబ్రహ్మ వాహనం, రథోత్సవం వంటివి కూడా ఈ కల్యాణంలో ప్రధాన ఘట్టాలు.

పెళ్లి పెద్దలు వీరే!
శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వివాహానికి సాక్షాత్తు సీతారాములు పెళ్లి పెద్దలుగా వ్యవహరించడం విశేషం. వివాహ వేడుకల్లో భాగంగా జరిగే ఊరేగింపు సమయంలో శ్రీ సీతారాముల్ని కూడా ఆంజనేయుని వాహనం పైన ఊరేగించడం కనుల పండుగగా సాగుతుంది.

అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి కల్యాణాన్ని వీక్షించినా, స్వామి సమక్షంలో వివాహం చేసుకున్న, వివాహానంతరం అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకున్నా వైవాహికబంధంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని విశ్వాసం.

మనం కూడా అన్నవరం వెళ్లి సత్యనారాయణ స్వామి కల్యాణమహోత్సవాన్ని కళ్లారా తిలకించే భాగ్యాన్ని సొంతం చేసుకుందాం.

నమామి సత్య దేవాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

